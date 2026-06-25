Kağıt Toplayarak Okuttuğu Kızı Üniversite Birincisi Oldu
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Adana’da 33 yıldır sokak sokak gezerek geri dönüşüm malzemeleri ve atık kağıt toplayan 3 çocuk babası Adnan Aslan’ın fedakarlığı, evladının tarihi başarısıyla taçlandı. Zorlu yaşam şartlarına ve kavurucu Adana sıcağına rağmen babasının elini hiç bırakmayan Latife Aslan, Çukurova Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Turizm ve Seyahat Hizmetleri bölümünü birincilikle bitirerek ailesinin gurur kaynağı oldu.
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Henüz 8 yaşındayken babasını kaybeden ve çocukluğu rutubetli evlerde, sokaklarda geçen Adnan Aslan, okuma yazması olmayan annesinden öğrendiği "disiplin, azim ve kararlılık" ilkelerini hayat felsefesi yaptı.
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Gençlere, babalarının verdiği emeklerin kıymetini bilmesi için çağrıda bulunan Adnan Aslan, duygularını şu sözlerle dile getirdi:
Bölüm birincisi olarak mezun olan ve boş zamanlarında Adana sıcağında babasına atık toplarken yardım eden Latife Aslan ise başarısının arkasındaki gizli kahramanı şu sözlerle anlattı:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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