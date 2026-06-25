Kağıt Toplayarak Okuttuğu Kızı Üniversite Birincisi Oldu

'Buralara kolay gelmedik. Herkesin bir kahramanı olmuyor ama benim en büyük kahramanım babam. Bizim için döktüğü her damla alın teri için ona minnettarım. Evet, üniversite okumak insanı donanımlı yapıyor ama önemli olan eğitimden ziyade hayat okulundan mezun olmak. Babamın yanında çalışırken hayata dair akademik eğitimden çok daha büyük şeyler öğreniyorum.'

Şimdilerde kamu personeli olabilmek için harıl harıl KPSS'ye çalışan Latife ve ona omuz veren fedakar babası Adnan Aslan, azmedildiğinde hiçbir engelin başarının önüne geçemeyeceğini tüm Türkiye'ye bir kez daha kanıtladı.