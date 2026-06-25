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Kağıt Toplayarak Okuttuğu Kızı Üniversite Birincisi Oldu

Kağıt Toplayarak Okuttuğu Kızı Üniversite Birincisi Oldu

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
25.06.2026 - 18:48
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Adana’da 33 yıldır sokak sokak gezerek geri dönüşüm malzemeleri ve atık kağıt toplayan 3 çocuk babası Adnan Aslan’ın fedakarlığı, evladının tarihi başarısıyla taçlandı. Zorlu yaşam şartlarına ve kavurucu Adana sıcağına rağmen babasının elini hiç bırakmayan Latife Aslan, Çukurova Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Turizm ve Seyahat Hizmetleri bölümünü birincilikle bitirerek ailesinin gurur kaynağı oldu.

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Henüz 8 yaşındayken babasını kaybeden ve çocukluğu rutubetli evlerde, sokaklarda geçen Adnan Aslan, okuma yazması olmayan annesinden öğrendiği "disiplin, azim ve kararlılık" ilkelerini hayat felsefesi yaptı.

Henüz 8 yaşındayken babasını kaybeden ve çocukluğu rutubetli evlerde, sokaklarda geçen Adnan Aslan, okuma yazması olmayan annesinden öğrendiği "disiplin, azim ve kararlılık" ilkelerini hayat felsefesi yaptı.

Çocuklarının kendisiyle aynı kaderi yaşamaması ve iyi bir eğitim alması için ömrünü çöplerden kazandığı helal rızka adayan fedakar baba, pes etmemenin en güzel örneğini sergiledi.

Gençlere, babalarının verdiği emeklerin kıymetini bilmesi için çağrıda bulunan Adnan Aslan, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

Gençlere, babalarının verdiği emeklerin kıymetini bilmesi için çağrıda bulunan Adnan Aslan, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

'Kendi çocuklarımın ileride sıkıntı yaşamaması için onların eğitimi adına mücadele ettim ve hiç pişman değilim. Babalık sadece eve para getirip geceleri dışarıda gezmekle olmaz. Gençler, babalarının onlar için nasıl mücadele verdiğini görsün ve bu emekleri başarılarıyla taçlandırsın. Kızım üniversiteyi birincilikle bitirdi, şimdi KPSS'ye hazırlanıyor. Evlatlarım için belki 5, belki 10 yıl daha çalışacağım ama asla pes etmeyeceğim.'

Bölüm birincisi olarak mezun olan ve boş zamanlarında Adana sıcağında babasına atık toplarken yardım eden Latife Aslan ise başarısının arkasındaki gizli kahramanı şu sözlerle anlattı:

Bölüm birincisi olarak mezun olan ve boş zamanlarında Adana sıcağında babasına atık toplarken yardım eden Latife Aslan ise başarısının arkasındaki gizli kahramanı şu sözlerle anlattı:

'Buralara kolay gelmedik. Herkesin bir kahramanı olmuyor ama benim en büyük kahramanım babam. Bizim için döktüğü her damla alın teri için ona minnettarım. Evet, üniversite okumak insanı donanımlı yapıyor ama önemli olan eğitimden ziyade hayat okulundan mezun olmak. Babamın yanında çalışırken hayata dair akademik eğitimden çok daha büyük şeyler öğreniyorum.'

Şimdilerde kamu personeli olabilmek için harıl harıl KPSS'ye çalışan Latife ve ona omuz veren fedakar babası Adnan Aslan, azmedildiğinde hiçbir engelin başarının önüne geçemeyeceğini tüm Türkiye'ye bir kez daha kanıtladı.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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