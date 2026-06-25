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Buzdolabınızdaki Tek 1 Malzeme Vantilatörün Buz Gibi Üflemesini Sağlıyor

Buzdolabınızdaki Tek 1 Malzeme Vantilatörün Buz Gibi Üflemesini Sağlıyor

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
25.06.2026 - 17:32
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Yaz mevsiminin gelişiyle birlikte sıcaklıklar bir anda bunaltıcı seviyelere ulaştı. Kapalı alanlarda nefes almanın bile zorlaştığı bu günlerde çoğumuz çareyi vantilatörlerin karşısına geçmekte buluyoruz. Ancak bilinen bir gerçek var: Vantilatörler aslında odayı soğutmaz, sadece içerideki sıcak havayı döndürür.

Neyse ki evinizi gerçek anlamda serinletmenin ve vantilatörünüzü adeta bir klimaya dönüştürmenin, herkesin mutfağında bulunan malzemeyle yapılan çok basit bir yolu var: Eski bir süt kutusu!

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Vantilatörler odadaki ısıyı yok etmez; sadece havayı hareket ettirerek tenimizdeki terin kurumasını sağlar.

Vantilatörler odadaki ısıyı yok etmez; sadece havayı hareket ettirerek tenimizdeki terin kurumasını sağlar.

Bu anlık bir rahatlama getirse de oda sıcaklığını düşürmez. Ancak vantilatörün önüne donmuş bir nesne koyduğunuzda işler değişir. Buz erimek için çevredeki ısı enerjisini çeker; vantilatör de bu sayede oluşan buz gibi havayı odaya üfler.

Herhangi bir plastik şişe de işe yarayabilir ancak uzmanlara göre boş süt kutuları (karton veya plastik büyük boylar) bu iş için biçilmiş kaftan. Süt kutuları hem daha fazla su alır hem de yüzey alanları daha geniştir. Bu sayede normal bir su şişesine kıyasla odadaki sıcaklığı çok daha hızlı emer ve evinizi çok daha uzun süre serin tutar.

Bu yöntemi evinizde güvenli ve etkili bir şekilde uygulamak için şu adımları takip edin:

Bu yöntemi evinizde güvenli ve etkili bir şekilde uygulamak için şu adımları takip edin:

1. Kutuyu Doldurun (Tamamen Değil!): Temiz bir süt kutusunu yaklaşık dörtte üçü (%75'i) dolana kadar suyla doldurun. Suyu tamamen doldurmayın; çünkü su donarken genleşir ve kutunun patlamasına neden olabilir.

2. Dondurun: Hazırladığınız kutuyu buzluğa atın ve tamamen donmasını bekleyin.

3. Önleminizi Alın: Donan kutuyu buzluktan çıkarın.

3. Önleminizi Alın: Donan kutuyu buzluktan çıkarın.

Dışında oluşacak terleme (yoğuşma) ve erime sularının parkelerinize veya masanıza zarar vermemesi için altına bir havlu serin.

4. Doğru Konumlandırın: Kutuyu vantilatörün tam önüne yerleştirin. Güvenlik Notu: Nemin vantilatörün motoruna veya elektrik aksamına gelmesini önlemek için kutu ile cihaz arasında mutlaka güvenli bir mesafe bırakın.

5. Çalıştırın ve Serinleyin: Vantilatörünüzü açın. Cihaz arkadan aldığı havayı buz kalıbına çarptırarak odanıza yayacak ve dışarısı ne kadar sıcak olursa olsun anında klima etkisi yaratacaktır.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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