Buzdolabınızdaki Tek 1 Malzeme Vantilatörün Buz Gibi Üflemesini Sağlıyor
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Yaz mevsiminin gelişiyle birlikte sıcaklıklar bir anda bunaltıcı seviyelere ulaştı. Kapalı alanlarda nefes almanın bile zorlaştığı bu günlerde çoğumuz çareyi vantilatörlerin karşısına geçmekte buluyoruz. Ancak bilinen bir gerçek var: Vantilatörler aslında odayı soğutmaz, sadece içerideki sıcak havayı döndürür.
Neyse ki evinizi gerçek anlamda serinletmenin ve vantilatörünüzü adeta bir klimaya dönüştürmenin, herkesin mutfağında bulunan malzemeyle yapılan çok basit bir yolu var: Eski bir süt kutusu!
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Vantilatörler odadaki ısıyı yok etmez; sadece havayı hareket ettirerek tenimizdeki terin kurumasını sağlar.
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Bu yöntemi evinizde güvenli ve etkili bir şekilde uygulamak için şu adımları takip edin:
3. Önleminizi Alın: Donan kutuyu buzluktan çıkarın.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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