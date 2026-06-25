Buzdolabınızdaki Tek 1 Malzeme Vantilatörün Buz Gibi Üflemesini Sağlıyor

Yaz mevsiminin gelişiyle birlikte sıcaklıklar bir anda bunaltıcı seviyelere ulaştı. Kapalı alanlarda nefes almanın bile zorlaştığı bu günlerde çoğumuz çareyi vantilatörlerin karşısına geçmekte buluyoruz. Ancak bilinen bir gerçek var: Vantilatörler aslında odayı soğutmaz, sadece içerideki sıcak havayı döndürür.

Neyse ki evinizi gerçek anlamda serinletmenin ve vantilatörünüzü adeta bir klimaya dönüştürmenin, herkesin mutfağında bulunan malzemeyle yapılan çok basit bir yolu var: Eski bir süt kutusu!

Kaynak