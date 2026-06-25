Kiremitin Yerini Alıyor: Bu Çatı Yazın Klima, Kışın Isıtıcı Gibi Çalışıyor
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Geleneksel kiremit ve beton çatılar tarihe karışıyor. ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA) verilerine göre, binaların üzerine kurulan 'yeşil çatılar' klima ihtiyacını %75’e kadar azaltırken, şehirlerdeki boğucu sıcak hava dalgalarını da bitiriyor. Üstelik faturalarda binlerce dolarlık tasarruf sağlıyor.
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Küresel ısınma ve her yıl rekor kıran yaz sıcakları, inşaat dünyasında devrim niteliğinde bir değişimi zorunlu kıldı.
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Yeşil çatılar, bünyesindeki bitkilerin gölgeleme ve buharlaşma özelliklerini kullanarak hem binanın içini hem de çevresindeki havayı soğutuyor.
Pek çok bina sahibi ilk kurulum maliyeti nedeniyle yeşil çatılara mesafeli yaklaşsa da, yapılan 50 yıllık yaşam döngüsü analizleri bu algıyı tamamen yıkıyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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