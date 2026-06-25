Kiremitin Yerini Alıyor: Bu Çatı Yazın Klima, Kışın Isıtıcı Gibi Çalışıyor

Yeşil çatılar, sadece enerji faturalarını düşürmekle kalmıyor; geleneksel çatılara kıyasla çok daha uzun bir kullanım ömrü sunuyor. Metrekare bazında bakıldığında, bina sakinlerine her yıl soğutma için 0,15-0,57 dolar, ısıtma için ise 0,18 dolar doğrudan nakit tasarrufu sağlıyor. Bu da uzun vadede binlerce dolarlık kazanç anlamına geliyor.

Bütçesi kısıtlı olanlar için sadece güneş ışığını yansıtan 'serin çatılar' bir alternatif olsa da yeşil çatılar sunduğu ek faydalarla açık ara öne geçiyor: