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Kiremitin Yerini Alıyor: Bu Çatı Yazın Klima, Kışın Isıtıcı Gibi Çalışıyor

Kiremitin Yerini Alıyor: Bu Çatı Yazın Klima, Kışın Isıtıcı Gibi Çalışıyor

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
25.06.2026 - 14:48
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Geleneksel kiremit ve beton çatılar tarihe karışıyor. ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA) verilerine göre, binaların üzerine kurulan 'yeşil çatılar' klima ihtiyacını %75’e kadar azaltırken, şehirlerdeki boğucu sıcak hava dalgalarını da bitiriyor. Üstelik faturalarda binlerce dolarlık tasarruf sağlıyor.

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Küresel ısınma ve her yıl rekor kıran yaz sıcakları, inşaat dünyasında devrim niteliğinde bir değişimi zorunlu kıldı.

Küresel ısınma ve her yıl rekor kıran yaz sıcakları, inşaat dünyasında devrim niteliğinde bir değişimi zorunlu kıldı.

Şehirlerde binaların beton yüzeyleri nedeniyle oluşan boğucu 'kentsel ısı adası' etkisine karşı en radikal çözüm doğadan geldi. Uzmanlar, geleneksel kiremit çatılar yerine canlı bitki örtüsünden oluşan 'yeşil çatılar' (çatı bahçeleri) döneminin başladığını belirtiyor.

ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA) tarafından yayımlanan güncel raporlar, bu yeni nesil çatı sisteminin binaları yazın dev bir buz dolabına, kışın ise korunaklı bir yalıtım kalkanına dönüştürdüğünü kanıtladı.

Yeşil çatılar, bünyesindeki bitkilerin gölgeleme ve buharlaşma özelliklerini kullanarak hem binanın içini hem de çevresindeki havayı soğutuyor.

Yeşil çatılar, bünyesindeki bitkilerin gölgeleme ve buharlaşma özelliklerini kullanarak hem binanın içini hem de çevresindeki havayı soğutuyor.

Bilimsel veriler, bu sistemin mucizevi etkilerini şöyle özetliyor:

  • 56°F (Yaklaşık 31°C) Daha Serin Yüzey: Yeşil çatıların yüzey sıcaklığı, geleneksel siyah veya kiremit çatılara kıyasla tam 56°F daha düşük kalıyor.

  • Hava Sıcaklığında Düşüş: Çatının yakınındaki ortam havasını 20°F (yaklaşık 11°C) kadar soğutarak şehirlerin nefes almasını sağlıyor.

  • İç Mekanda Doğal Klima: Binaların iç sıcaklığını 27°F (yaklaşık 15°C) düşürüyor ve klima kullanım ihtiyacını %75'e kadar baltalayarak devasa bir enerji tasarrufu sağlıyor.

Pek çok bina sahibi ilk kurulum maliyeti nedeniyle yeşil çatılara mesafeli yaklaşsa da, yapılan 50 yıllık yaşam döngüsü analizleri bu algıyı tamamen yıkıyor.

Pek çok bina sahibi ilk kurulum maliyeti nedeniyle yeşil çatılara mesafeli yaklaşsa da, yapılan 50 yıllık yaşam döngüsü analizleri bu algıyı tamamen yıkıyor.

Yeşil çatılar, sadece enerji faturalarını düşürmekle kalmıyor; geleneksel çatılara kıyasla çok daha uzun bir kullanım ömrü sunuyor. Metrekare bazında bakıldığında, bina sakinlerine her yıl soğutma için 0,15-0,57 dolar, ısıtma için ise 0,18 dolar doğrudan nakit tasarrufu sağlıyor. Bu da uzun vadede binlerce dolarlık kazanç anlamına geliyor.

Bütçesi kısıtlı olanlar için sadece güneş ışığını yansıtan 'serin çatılar' bir alternatif olsa da yeşil çatılar sunduğu ek faydalarla açık ara öne geçiyor:

  • Hava Kirliliğini ve Ozonu Azaltıyor: Sadece Kansas City'de yapılan bir vaka çalışmasında, yeşil çatıların yılda 269 ton karbondioksiti absorbe ettiği ve on binlerce dolarlık sağlık harcamasının önüne geçtiği saptandı.

  • Ruh Sağlığına İlaç Gibi Geliyor: Beton yığınları arasında doğayla bağ kurmayı sağlayan bu çatılar, insanlarda kan basıncını düşürüyor, stresi azaltıyor ve zihinsel verimliliği artırıyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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