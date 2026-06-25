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Saç Uzmanı "Baloncuk" Uyarısı Yaptı: Yatağa Islak Saçla Girenleri İlgilendiriyor

Saç Uzmanı "Baloncuk" Uyarısı Yaptı: Yatağa Islak Saçla Girenleri İlgilendiriyor

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
25.06.2026 - 13:28
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Geceleri duş alıp ıslak saçla yatağa girmek ya da hemen saç kurutma makinesine sarılmak... Bir saç uzmanı, her iki yöntemin de saç tellerine nasıl zarar verdiğini bilimsel nedenleriyle açıkladı ve ideal formülü paylaştı.

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Akşam duşundan sonra hemen herkesin düştüğü o büyük ikilem: "Saçımı kurutup ısıya mı maruz bırakayım, yoksa ıslak bırakıp hemen uyuyayım mı?"

Akşam duşundan sonra hemen herkesin düştüğü o büyük ikilem: "Saçımı kurutup ısıya mı maruz bırakayım, yoksa ıslak bırakıp hemen uyuyayım mı?"

Ünlü bir saç bakım uzmanı, bu konuya son noktayı koydu. Sanılanın aksine nemli saçla uyumak saç derisinde doğrudan bir hastalığa yol açmasa da, saç tellerinin yapısını tamamen bozabiliyor.

İşte saç uzmanının gözünden ıslak saçın anatomisi ve doğru bilinen yanlışlar:

1. Islak Saç Yapısal Olarak Korumasız ve Zayıf

1. Islak Saç Yapısal Olarak Korumasız ve Zayıf

Saç ıslandığı an, saçın gücünü ve şeklini sağlayan hidrojen bağları geçici olarak kopar. Bu durum saç tellerini daha elastik hale getirse de kırılmaya karşı son derece savunmasız bırakır.

  • Islak saçla uyuduğunuzda, başınızın yastığa sürtünmesi zayıflayan saç liflerinin kopmasına yol açar.

  • Saçın koruyucu dış tabakası (kütikül) ıslakken havaya kalkar. Yastık sürtünmesi bu tabakayı kırarak kalıcı kabarmaya ve sabahları keçeleşmiş, zor taranan saçlara neden olur.

  • Kimyasal işlem görmüş, açılmış ve ince telli saçlar bu tehlikeye karşı en riskli gruptadır.

2. Kurutma Makinesindeki Büyük Tehlike: "Baloncuk Saç"

2. Kurutma Makinesindeki Büyük Tehlike: "Baloncuk Saç"

Islak saçla uyumaktan kaçınırken yüksek ısıya sığınmak da tam bir fiyaskoyla sonuçlanabilir. Uzmanlar, ıslak saça düzleştirici veya yüksek ısıda kurutma makinesi uygulandığında, saç telinin içindeki suyun aniden buharlaştığını belirtiyor.

Hızla genleşen bu buhar, saç lifinin içinde boşluklar yaratarak 'Baloncuk Saç' (Trichorrhexis Nodosa) adı verilen bir hasara yol açıyor. Sonuç: Kökten uca çıt çıt kopan, aşırı kırılgan saçlar.

Peki saçımızı hem nemin yıkıcı etkisinden hem de ısının zararlarından nasıl koruyacağız?

Peki saçımızı hem nemin yıkıcı etkisinden hem de ısının zararlarından nasıl koruyacağız?

İşte uzmanından hayat kurtaran o tüyolar:

  • Duştan sonra saçınızı havluyla sertçe çitilemek kütiküllere anında zarar verir. Bunun yerine yumuşak pamuklu bir tişört veya mikrofiber havlu yardımıyla saçın nemini hafifçe bastırarak alın.

  • Kurutma makinesini orta veya soğuk hava üfleme ayarında, sürekli hareket ettirerek kullanın. Saçın %90'ındaki nemi kuruttuktan sonra kalan %10'luk kısmın doğal yolla kurumasına izin verin. Bu, saçın iç esnekliğini korur.

  • Saçınızın büyük kısmının siz henüz ayaktayken kendi kendine kuruması için duş saatinizi yatma vaktinizden en az iki saat öncesine çekin.

  • Eğer saçınız tam kurumadıysa, sürtünme katsayısını düşürmek ve kırılmayı önlemek için saçınızı gevşekçe örün ve mutlaka ipek/saten yastık kılıfında uyuyun.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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