Saç Uzmanı "Baloncuk" Uyarısı Yaptı: Yatağa Islak Saçla Girenleri İlgilendiriyor
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Akşam duşundan sonra hemen herkesin düştüğü o büyük ikilem: "Saçımı kurutup ısıya mı maruz bırakayım, yoksa ıslak bırakıp hemen uyuyayım mı?"
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Islak Saç Yapısal Olarak Korumasız ve Zayıf
2. Kurutma Makinesindeki Büyük Tehlike: "Baloncuk Saç"
Peki saçımızı hem nemin yıkıcı etkisinden hem de ısının zararlarından nasıl koruyacağız?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın