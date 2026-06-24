4 Temmuz Alarmı Verildi: 72 Milyon Amerikalı Aynı Anda Yollara Düşecek

AAA tarafından açıklanan verilere göre, 27 Haziran Cumartesi ile 5 Temmuz Pazar tarihleri arasındaki 9 günlük tatil sürecinde evinden en az 80 kilometre uzağa seyahat edecek Amerikalıların sayısı 72,2 milyona ulaşarak yeni bir rekor kıracak.

Yükselen enflasyon ve artan seyahat maliyetleri nedeniyle büyüme hızı geçen yıla göre yarım puanlık mütevazı bir artış gösterse de, tüketici talebinin güçlü kalmaya devam etmesi dikkat çekiyor. AAA Seyahat Başkan Yardımcısı Debbie Haas, 'Birçok aile için Bağımsızlık Günü tatili sadece bir gezi değil, bir gelenektir. Tatiller, tüketicilerin başka şeylerden kısıntı yapmak anlamına gelse bile harcama yapmaya devam ettiği bir kategori' sözleriyle talebin arkasındaki motivasyonu özetledi.