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4 Temmuz Alarmı Verildi: 72 Milyon Amerikalı Aynı Anda Yollara Düşecek

4 Temmuz Alarmı Verildi: 72 Milyon Amerikalı Aynı Anda Yollara Düşecek

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
24.06.2026 - 21:51
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Ekonomik baskılara ve yükselen enflasyona rağmen Amerikalılar tatil geleneklerinden vazgeçmedi. Amerikan Otomobil Birliği'nin (AAA) son raporuna göre, Bağımsızlık Günü haftasında 72,2 milyon kişinin seyahat etmesi bekleniyor.

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Amerika Birleşik Devletleri (ABD), 4 Temmuz Bağımsızlık Günü tatil döneminde tarihi bir seyahat yoğunluğuna hazırlanıyor.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), 4 Temmuz Bağımsızlık Günü tatil döneminde tarihi bir seyahat yoğunluğuna hazırlanıyor.

AAA tarafından açıklanan verilere göre, 27 Haziran Cumartesi ile 5 Temmuz Pazar tarihleri arasındaki 9 günlük tatil sürecinde evinden en az 80 kilometre uzağa seyahat edecek Amerikalıların sayısı 72,2 milyona ulaşarak yeni bir rekor kıracak.

Yükselen enflasyon ve artan seyahat maliyetleri nedeniyle büyüme hızı geçen yıla göre yarım puanlık mütevazı bir artış gösterse de, tüketici talebinin güçlü kalmaya devam etmesi dikkat çekiyor. AAA Seyahat Başkan Yardımcısı Debbie Haas, 'Birçok aile için Bağımsızlık Günü tatili sadece bir gezi değil, bir gelenektir. Tatiller, tüketicilerin başka şeylerden kısıntı yapmak anlamına gelse bile harcama yapmaya devam ettiği bir kategori' sözleriyle talebin arkasındaki motivasyonu özetledi.

Tatilcilerin ezici bir çoğunluğu bu yıl da karayolunu tercih ediyor.

Tatilcilerin ezici bir çoğunluğu bu yıl da karayolunu tercih ediyor.

Seyahat edeceklerin yaklaşık %85'i, yani 61,4 milyon kişi yollara araçlarıyla çıkacak.

  • Sürücülerin pompa fiyatlarındaki dalgalanmaları yakından takip ettiği bu dönemde, geçen yıl 3,15 dolar olan ulusal ortalama fiyatın üzerinde seyreden eyaletler dikkat çekiyor. Örneğin Güney Carolina'da galon başına ortalama fiyat 3,51 dolar civarında seyrediyor. (2022'deki 4,80 dolarlık tarihi zirvenin ise altında).

  • Ulaşım analiz şirketi INRIX'e göre yollardaki en büyük yoğunluk 2 Perşembe günü başlayacak. Ancak Boston, Los Angeles ve Philadelphia gibi metropollerde trafiğin 27 Haziran Cumartesi gününden itibaren kilitlenmesi bekleniyor. Uzmanlar sürücülere günün erken saatlerinde yola çıkmalarını tavsiye ediyor.

Ulaşım türlerine bakıldığında en dikkat çekici büyüme deniz ve demiryolu ulaşımında yaşanıyor.

Ulaşım türlerine bakıldığında en dikkat çekici büyüme deniz ve demiryolu ulaşımında yaşanıyor.

  • 4 Temmuz haftasında 5,8 milyondan fazla yolcu (%8) iç hat uçuşlarını tercih edecek. Chicago ve Denver gibi popüler noktalara gidiş-dönüş bilet fiyatları %5 artarken, iç hatlarda ortalama bilet fiyatı 830 doları buldu.

  • Otobüs, tren ve kruvaziyer (gemi) seyahatlerini seçecek kişi sayısı geçen yıla göre %5,3 artarak 4,93 milyona ulaştı. Özellikle COVID-19 sonrası başlayan gemi seyahati patlamasıyla 2019 rekoru geride bırakıldı. Gezginlerin 'her şey dahil' paketler sayesinde maliyetleri önceden öngörebilmesi bu tercihte büyük rol oynuyor.

AAA verilerine göre yurt içinde Alaska kruvaziyer turlarına olan ilginin artmasıyla Seattle, Anchorage ve Fairbanks en popüler destinasyonlar arasında yer aldı.

AAA verilerine göre yurt içinde Alaska kruvaziyer turlarına olan ilginin artmasıyla Seattle, Anchorage ve Fairbanks en popüler destinasyonlar arasında yer aldı.

Florida’nın tema parkları ve plajları ile New York, Chicago ve Boston’daki havai fişek gösterileri yine milyonları çekecek. Yurt dışında ise Vancouver, Roma, Dublin, Paris ve Londra listelerin başında yer alıyor.

Öte yandan, araç kiralama fiyatlarında geçen yıla göre %10'luk bir artış söz konusu. Sektör devi Hertz, en yoğun araç teslim alma gününün 2 Temmuz Perşembe olacağını öngörüyor.

Yollardaki devasa yoğunluk güvenlik endişelerini de beraberinde getiriyor. AAA, yaz aylarındaki trafik ölümlerinin neredeyse üçte birinin alkol veya uyuşturucu etkisinde araç kullanımından kaynaklandığını hatırlatarak sürücüleri uyardı.

Geçen yıl aynı tatil haftasında 687.000'den fazla yol yardım çağrısı alan AAA, sürücülerin yola çıkmadan önce akü, lastik ve yağ kontrollerini mutlaka yapması gerektiğini vurguladı. Ayrıca acil durum ekiplerinin güvenliği için yürürlükte olan 'Yavaşla, Kenara Çek' kuralına uyulmasının hayati önem taşıdığı ifade edildi.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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