4 Temmuz Alarmı Verildi: 72 Milyon Amerikalı Aynı Anda Yollara Düşecek
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Amerika Birleşik Devletleri (ABD), 4 Temmuz Bağımsızlık Günü tatil döneminde tarihi bir seyahat yoğunluğuna hazırlanıyor.
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Tatilcilerin ezici bir çoğunluğu bu yıl da karayolunu tercih ediyor.
Ulaşım türlerine bakıldığında en dikkat çekici büyüme deniz ve demiryolu ulaşımında yaşanıyor.
AAA verilerine göre yurt içinde Alaska kruvaziyer turlarına olan ilginin artmasıyla Seattle, Anchorage ve Fairbanks en popüler destinasyonlar arasında yer aldı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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