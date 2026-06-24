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Toprak Yetmedi Bu Kez Suyun Üzerine Kuruyorlar: Kilometrelerce Uzanacak

Toprak Yetmedi Bu Kez Suyun Üzerine Kuruyorlar: Kilometrelerce Uzanacak

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
24.06.2026 - 19:59
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İklim kriziyle mücadele eden ABD'nin Kaliforniya eyaleti, hem temiz enerji ihtiyacını karşılamak hem de kuraklıkla azalan su kaynaklarını korumak için devrim niteliğinde bir pilot projeyi hayata geçiriyor. Sulama kanallarının üzerine inşa edilen güneş panelleri, hem elektrik üretiyor hem de suyun buharlaşmasını ve yosunlanmasını çarpıcı oranlarda engelliyor.

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Küresel ısınmanın etkilerini en yoğun hisseden bölgelerin başında gelen Kaliforniya, çığır açıcı bir altyapı projesine imza atıyor.

Küresel ısınmanın etkilerini en yoğun hisseden bölgelerin başında gelen Kaliforniya, çığır açıcı bir altyapı projesine imza atıyor.

Eyaletteki devasa sulama kanallarının üzerine güneş panelleri yerleştirilmesini kapsayan ve 'Project Nexus' adı verilen pilot uygulama, eyaletin hem temiz enerjiye olan açlığını kapatmayı hem de kıymetli su kaynaklarını buharlaşmaktan kurtarmayı hedefliyor.

Kanallara yerleştirilen gelişmiş sensörlerden elde edilen ilk veriler, projenin şimdiden çevreye ve su yönetimine muazzam katkılar sağladığını ortaya koydu.

Kanallara yerleştirilen gelişmiş sensörlerden elde edilen ilk veriler, projenin şimdiden çevreye ve su yönetimine muazzam katkılar sağladığını ortaya koydu.

Güneş panellerinin yarattığı gölge sayesinde kanallardaki su buharlaşması yüzde 70'e varan oranlarda azaldı. Bunun yanı sıra panellerin güneş ışığını kesmesi, su koridorlarında fotosentez sürecini yavaşlattı. Bu durum, suyun kalitesini bozan ve akışı zorlaştıran sucul yabani otlar ile alglere (yosunlara) karşı da doğal bir koruma sağladı; bölgedeki yosunlanma oranlarında yüzde 85'e varan düşüş kaydedildi.

Uzmanlar, güneş panellerini boş tarım arazilerine yerleştirmek yerine halihazırda devlet mülkiyetinde olan su kanallarının üzerine kurmanın stratejik avantajlarına dikkat çekiyor.

Uzmanlar, güneş panellerini boş tarım arazilerine yerleştirmek yerine halihazırda devlet mülkiyetinde olan su kanallarının üzerine kurmanın stratejik avantajlarına dikkat çekiyor.

Kaliforniya'nın 100 yataklı yenilenebilir enerji hedeflerine ulaşması için milyonlarca dönüm araziye ihtiyaç duyuluyor. Panellerin kanalların üzerine kurulması sayesinde:

  • Tarım arazilerinin veya doğal yaşam alanlarının feda edilmesinin önüne geçiliyor,

  • Devlet zaten bu alanlara sahip olduğu için yüksek arsa satın alma maliyetlerinden tasarruf ediliyor,

  • Yeni arazi tahsislerinde yaşanan uzun bürokratik onay süreçleri ve kapsamlı çevresel etki çalışmaları minimuma indirilerek projeler hızla hayata geçirilebiliyor.

Mühendislik açısından da karşılıklı bir fayda mekanizması işliyor.

Mühendislik açısından da karşılıklı bir fayda mekanizması işliyor.

Güneş panellerinin altından akan su, panellerin aşırı ısınmasını önleyerek daha serin kalmalarını sağlıyor. Bu serinlik sayesinde paneller, normal arazi kurulumlarına kıyasla çok daha yüksek bir enerji verimliliğiyle çalışıyor. Üretilen bu temiz enerji, bölgedeki pamuk, domates ve badem gibi ürünlerin sulama sistemlerine doğrudan güç veriyor.

Geliştirilen bu modelin başarılı olması halinde, binlerce kilometrelik açık su kanalına sahip olan Kaliforniya genelinde yaygınlaştırılması ve kuraklıkla mücadele eden diğer dünya ülkelerine de örnek olması bekleniyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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