Toprak Yetmedi Bu Kez Suyun Üzerine Kuruyorlar: Kilometrelerce Uzanacak

Güneş panellerinin altından akan su, panellerin aşırı ısınmasını önleyerek daha serin kalmalarını sağlıyor. Bu serinlik sayesinde paneller, normal arazi kurulumlarına kıyasla çok daha yüksek bir enerji verimliliğiyle çalışıyor. Üretilen bu temiz enerji, bölgedeki pamuk, domates ve badem gibi ürünlerin sulama sistemlerine doğrudan güç veriyor.

Geliştirilen bu modelin başarılı olması halinde, binlerce kilometrelik açık su kanalına sahip olan Kaliforniya genelinde yaygınlaştırılması ve kuraklıkla mücadele eden diğer dünya ülkelerine de örnek olması bekleniyor.