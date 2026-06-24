Toprak Yetmedi Bu Kez Suyun Üzerine Kuruyorlar: Kilometrelerce Uzanacak
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İklim kriziyle mücadele eden ABD'nin Kaliforniya eyaleti, hem temiz enerji ihtiyacını karşılamak hem de kuraklıkla azalan su kaynaklarını korumak için devrim niteliğinde bir pilot projeyi hayata geçiriyor. Sulama kanallarının üzerine inşa edilen güneş panelleri, hem elektrik üretiyor hem de suyun buharlaşmasını ve yosunlanmasını çarpıcı oranlarda engelliyor.
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Küresel ısınmanın etkilerini en yoğun hisseden bölgelerin başında gelen Kaliforniya, çığır açıcı bir altyapı projesine imza atıyor.
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Kanallara yerleştirilen gelişmiş sensörlerden elde edilen ilk veriler, projenin şimdiden çevreye ve su yönetimine muazzam katkılar sağladığını ortaya koydu.
Uzmanlar, güneş panellerini boş tarım arazilerine yerleştirmek yerine halihazırda devlet mülkiyetinde olan su kanallarının üzerine kurmanın stratejik avantajlarına dikkat çekiyor.
Mühendislik açısından da karşılıklı bir fayda mekanizması işliyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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