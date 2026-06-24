7 Bin Metrekarelik Badminton Topu Şeklinde Spor Merkezi İnşa Ettiler
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Son yıllarda spora ve özellikle badmintona yaptığı devasa yatırımlarla adından söz ettiren Hindistan, bu kez sınırları zorlayan bir mimari projeye imza attı. Odisha eyaletinin Bhubaneswar şehrinde yükselen yeni spor merkezi, alışılmışın dışındaki tasarımıyla dünyada bir ilke imza attı. Geleneksel kutu şeklindeki spor salonu tasarımlarını yıkan mimarlar, binayı doğrudan bir badminton topu şeklinde inşa etti.
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Hintli ünlü mimarlık firması Archohm tarafından yerel yönetimin vizyonu doğrultusunda geliştirilen proje, badminton topunun anatomisini birebir binaya yansıtıyor.
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Bhubaneswar şehri, sık sık yaşanan şiddetli fırtınalarla biliniyor.
Badminton sporu, doğası gereği dış etkenlere karşı son derece hassastır.
Yaklaşık 7.000 metrekarelik devasa bir inşaat alanına sahip olan bu merkez, sadece bir salon değil; sporcu yetiştiren dev bir ekosistem olarak tasarlandı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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