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Yaşam
7 Bin Metrekarelik Badminton Topu Şeklinde Spor Merkezi İnşa Ettiler

7 Bin Metrekarelik Badminton Topu Şeklinde Spor Merkezi İnşa Ettiler

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
24.06.2026 - 18:37
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Son yıllarda spora ve özellikle badmintona yaptığı devasa yatırımlarla adından söz ettiren Hindistan, bu kez sınırları zorlayan bir mimari projeye imza attı. Odisha eyaletinin Bhubaneswar şehrinde yükselen yeni spor merkezi, alışılmışın dışındaki tasarımıyla dünyada bir ilke imza attı. Geleneksel kutu şeklindeki spor salonu tasarımlarını yıkan mimarlar, binayı doğrudan bir badminton topu şeklinde inşa etti.

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Hintli ünlü mimarlık firması Archohm tarafından yerel yönetimin vizyonu doğrultusunda geliştirilen proje, badminton topunun anatomisini birebir binaya yansıtıyor.

Hintli ünlü mimarlık firması Archohm tarafından yerel yönetimin vizyonu doğrultusunda geliştirilen proje, badminton topunun anatomisini birebir binaya yansıtıyor.

  • Binanın kaseye benzeyen kavisli alt kısmı, badminton topunun mantar veya poliüretandan yapılan ağırlık merkezine (başına) gönderme yapıyor.

  • Geceleri devreye giren dairesel ve dikey aydınlatma sistemleri, binanın üst kısmına uzaktan bakıldığında kaz tüyü silüeti kazandırıyor.

Bhubaneswar şehri, sık sık yaşanan şiddetli fırtınalarla biliniyor.

Bhubaneswar şehri, sık sık yaşanan şiddetli fırtınalarla biliniyor.

Mimarlar, badminton topunun yuvarlak geometrisini kullanarak rüzgar basıncını bina yüzeyine eşit şekilde dağıtmayı başardı. Dikdörtgen binaların aksine, bu kavisli yapı rüzgarı üzerinden kaydırarak ekstrem hava koşullarında maksimum yapısal güvenlik sunuyor.

'Badminton topu rüzgardan etkilenen bir nesnedir; ancak onun şeklinde yapılan bu bina, rüzgarı alt etmek için fiziği kullanıyor.'

Badminton sporu, doğası gereği dış etkenlere karşı son derece hassastır.

Badminton sporu, doğası gereği dış etkenlere karşı son derece hassastır.

Hafif bir hava akımı bile topun yörüngesini değiştirebilir. 'The Shuttle' bu sorunu çözmek için en üst düzey teknolojiyle donatıldı:

  • Ana salon, dış dünyadan tamamen izole edilmiş sızdırmaz bir zarfla kaplandı. Mekanik havalandırma sistemi, kortlar üzerinde doğrudan çapraz hava akışı yaratmayacak şekilde, havayı milimetrik olarak dağıtıyor.

  • Oyuncuların gözünü alan yansımaları, gölgeleri ve aşırı kontrastları engellemek için kortlarda homojen bir ışık dağılımı sağlandı. Armatürler stratejik açılarla yerleştirilerek oyun esnasında görsel körlük yaşanmasının önüne geçildi.

Yaklaşık 7.000 metrekarelik devasa bir inşaat alanına sahip olan bu merkez, sadece bir salon değil; sporcu yetiştiren dev bir ekosistem olarak tasarlandı.

Yaklaşık 7.000 metrekarelik devasa bir inşaat alanına sahip olan bu merkez, sadece bir salon değil; sporcu yetiştiren dev bir ekosistem olarak tasarlandı.

Kompleksin içinde şunlar yer alıyor:

  • 8 adet uluslararası standartlarda profesyonel badminton kortu ve entegre tribünler,

  • Tam donanımlı fitness ve atletik performans salonu,

  • Geleceğin şampiyonları için sporcu yurtları, kütüphane ve çalışma alanları,

  • Sosyal alanlar, kahve dükkanı, spor mağazası ve engelli erişimine uygun panoramik şehir manzaralı teras.

Odisha eyaleti, bu sembolik binayla birlikte bölgeyi dünya badminton sahnesinin merkez üssü haline getirmeyi ve uluslararası turnuvalara ev sahipliği yapmayı hedefliyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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