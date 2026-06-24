Klima Kullanmadan Evi Soğutmanın Yolunu Buldu: Çatıya Tam 7 Bin Tane Dizdi
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Küresel ısınma ve artan sıcaklık dalgaları karşısında elektrik faturaları cep yakarken, Hindistan’dan ezber bozan bir mühendislik başarısı geldi. Mimar Gokul Goyal, ne motor ne gaz ne de elektrik kullanan, tamamen fizik kurallarına dayalı doğal bir klima sistemi geliştirdi. Üstelik bu sistemi 7.000 adet geleneksel kil bardağı (kulhad) kullanarak geliştirdi.
Haziran 2026'da basına yansıyan ve büyük ses getiren bu icat, evinin sıcaklığını 5 °C düşürmeyi başarırken, elektrik faturasında da %25’e varan bir tasarruf sağladı.
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Kulağa bir şaka gibi gelse de projenin arkasında harika bir yalıtım mantığı yatıyor.
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Sonuçta ortaya hem su sızdırmayan, hem üzerinde yürünebilen estetik bir teras hem de evi fırın gibi ısınmaktan koruyan dev bir kalkan çıktı.
Bu proje, çevre dostu ve sürdürülebilir bir yaşam sürmenin her zaman pahalı ve yüksek teknoloji ürünü olması gerekmediğini kanıtlıyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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