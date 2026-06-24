Klima Kullanmadan Evi Soğutmanın Yolunu Buldu: Çatıya Tam 7 Bin Tane Dizdi

Küresel ısınma ve artan sıcaklık dalgaları karşısında elektrik faturaları cep yakarken, Hindistan’dan ezber bozan bir mühendislik başarısı geldi. Mimar Gokul Goyal, ne motor ne gaz ne de elektrik kullanan, tamamen fizik kurallarına dayalı doğal bir klima sistemi geliştirdi. Üstelik bu sistemi 7.000 adet geleneksel kil bardağı (kulhad) kullanarak geliştirdi.

Haziran 2026'da basına yansıyan ve büyük ses getiren bu icat, evinin sıcaklığını 5 °C düşürmeyi başarırken, elektrik faturasında da %25’e varan bir tasarruf sağladı.

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