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Klima Kullanmadan Evi Soğutmanın Yolunu Buldu: Çatıya Tam 7 Bin Tane Dizdi

Klima Kullanmadan Evi Soğutmanın Yolunu Buldu: Çatıya Tam 7 Bin Tane Dizdi

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
24.06.2026 - 16:35
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Küresel ısınma ve artan sıcaklık dalgaları karşısında elektrik faturaları cep yakarken, Hindistan’dan ezber bozan bir mühendislik başarısı geldi. Mimar Gokul Goyal, ne motor ne gaz ne de elektrik kullanan, tamamen fizik kurallarına dayalı doğal bir klima sistemi geliştirdi. Üstelik bu sistemi 7.000 adet geleneksel kil bardağı (kulhad) kullanarak geliştirdi.

Haziran 2026'da basına yansıyan ve büyük ses getiren bu icat, evinin sıcaklığını 5 °C düşürmeyi başarırken, elektrik faturasında da %25’e varan bir tasarruf sağladı.

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Kulağa bir şaka gibi gelse de projenin arkasında harika bir yalıtım mantığı yatıyor.

Kulağa bir şaka gibi gelse de projenin arkasında harika bir yalıtım mantığı yatıyor.

Mimar Goyal, Hindistan'da oldukça ucuz ve yaygın olan tek kullanımlık kil çay bardaklarını satın alarak işe başladı.

Sistem Nasıl Çalışıyor?

  • 7.000 kil bardak, tavan döşemesinin üzerine ters çevrilerek yan yana dizildi. Bardakların içindeki boşluklar, katı betonun güneş ısısını doğrudan eve iletmesini engelleyen binlerce küçük 'durgun hava cebi' yarattı. Doğa bilimlerinde durgun hava, bilinen en güçlü yalıtkanlardan biridir.

  • Bardakların üzeri özel bir su yalıtım bileşeni, beyaz çimento ve renkli mozaik karolarla kaplandı. En üstteki beyaz mozaik katman güneş ışınlarının %70'ini doğrudan geri yansıtırken, kalan %30'luk ısı ise alttaki kil bardakların içindeki hava yastığı tarafından emiliyor.

Sonuçta ortaya hem su sızdırmayan, hem üzerinde yürünebilen estetik bir teras hem de evi fırın gibi ısınmaktan koruyan dev bir kalkan çıktı.

Sonuçta ortaya hem su sızdırmayan, hem üzerinde yürünebilen estetik bir teras hem de evi fırın gibi ısınmaktan koruyan dev bir kalkan çıktı.

'Klima ısıyı dışarı atmak için sürekli enerji harcar; bu sistem ise fiziği arkasına alarak ısıyı daha eve girmeden, sıfır gürültü ve sıfır maliyetle engelliyor.'

Bu doğal klimanın en cazip yönlerinden biri de ekonomik olması. Bir klimanın satın alma, montaj ve bitmek bilmeyen bakım masrafları düşünüldüğünde, bu çatı sistemi kendisini çok kısa sürede amorti ediyor. Üstelik bir kez kurulduktan sonra ömür boyu hiçbir ek ücret talep etmiyor.

Evin iç sıcaklığı doğal olarak 4 ila 5 derece daha serin kaldığı için, içerideki vantilatör ve soğutma cihazları çok daha az çalışıyor. Bu da doğrudan enerji tüketiminde %20-25 arası bir düşüş anlamına geliyor.

Bu proje, çevre dostu ve sürdürülebilir bir yaşam sürmenin her zaman pahalı ve yüksek teknoloji ürünü olması gerekmediğini kanıtlıyor.

Bu proje, çevre dostu ve sürdürülebilir bir yaşam sürmenin her zaman pahalı ve yüksek teknoloji ürünü olması gerekmediğini kanıtlıyor.

Mimar Goyal’ın tüm dünyaya verdiği ders oldukça net: Isı sorununu çözmek için kaba kuvvete ve elektriğe değil; yerel malzemelere, sağduyuya ve zekaya ihtiyacımız var. Tabiatın sunduğu malzemeleri doğru kullanarak, hiçbir şeye fiş takmadan da serinlemek mümkün!

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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