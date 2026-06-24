Psikologlara Göre İnsanların Sizi Hafife Almasına Neden Olan 3 Alışkanlık
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İlişkilerde saygı ve takdir görmek, sadece ne kadar nazik ya da cömert olduğunuzla ilgili değildir. Psikolog Ziad Roumy’ye göre, başkalarının size gösterdiği saygı, aslında sizin kendi zamanınızı, enerjinizi ve sınırlarınızı ne kadar iyi koruduğunuzun doğrudan bir yansımasıdır.
Sınır koyamadığınızda, fedakarlıklarınız bir süre sonra jest olmaktan çıkıp karşı taraf için bir zorunluluk ve beklenti haline gelir. Peki, farkında olmadan insanların sizi hafife almasına yol açan o gizli alışkanlıklar neler? İşte psikolojik analizler ve bu döngüyü kırmanın yolları...
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İnsanların Sizi Hafife Almasına Neden Olan 3 Ölümcül Alışkanlık
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2. Sizi Tüketen Kişilere Sürekli Vermeye Devam Etmek
3. Sınır İhlallerini Sonuçsuz Bırakmak
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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