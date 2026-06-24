Psikologlara Göre İnsanların Sizi Hafife Almasına Neden Olan 3 Alışkanlık

İlişkilerde saygı ve takdir görmek, sadece ne kadar nazik ya da cömert olduğunuzla ilgili değildir. Psikolog Ziad Roumy’ye göre, başkalarının size gösterdiği saygı, aslında sizin kendi zamanınızı, enerjinizi ve sınırlarınızı ne kadar iyi koruduğunuzun doğrudan bir yansımasıdır.

Sınır koyamadığınızda, fedakarlıklarınız bir süre sonra jest olmaktan çıkıp karşı taraf için bir zorunluluk ve beklenti haline gelir. Peki, farkında olmadan insanların sizi hafife almasına yol açan o gizli alışkanlıklar neler? İşte psikolojik analizler ve bu döngüyü kırmanın yolları...

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