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Psikologlara Göre İnsanların Sizi Hafife Almasına Neden Olan 3 Alışkanlık

Psikologlara Göre İnsanların Sizi Hafife Almasına Neden Olan 3 Alışkanlık

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
24.06.2026 - 16:16
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İlişkilerde saygı ve takdir görmek, sadece ne kadar nazik ya da cömert olduğunuzla ilgili değildir. Psikolog Ziad Roumy’ye göre, başkalarının size gösterdiği saygı, aslında sizin kendi zamanınızı, enerjinizi ve sınırlarınızı ne kadar iyi koruduğunuzun doğrudan bir yansımasıdır.

Sınır koyamadığınızda, fedakarlıklarınız bir süre sonra jest olmaktan çıkıp karşı taraf için bir zorunluluk ve beklenti haline gelir. Peki, farkında olmadan insanların sizi hafife almasına yol açan o gizli alışkanlıklar neler? İşte psikolojik analizler ve bu döngüyü kırmanın yolları...

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İnsanların Sizi Hafife Almasına Neden Olan 3 Ölümcül Alışkanlık

İnsanların Sizi Hafife Almasına Neden Olan 3 Ölümcül Alışkanlık

1. Her An Ulaşılabilir Olmak

Her çağrıldığında planlarını değiştirmek, birisi ihtiyaç duyduğunda kendi işini bırakıp koşmak, karşı tarafa 'benim zamanım değersiz' mesajı verir. Her zaman ulaşılabilir olduğunuzda, varlığınız bir hediye olmaktan çıkar ve 'varsayılan bir durum' haline gelir. Saygı, insanların sizin de sınırlarınız olduğunu ve bu sınırlara sadık kaldığınızı gördüklerinde başlar. Unutmayın; 'hayır' demek bir reddediş değil, bir kendini koruma biçimidir.

2. Sizi Tüketen Kişilere Sürekli Vermeye Devam Etmek

2. Sizi Tüketen Kişilere Sürekli Vermeye Devam Etmek

Sizin ihtiyaçlarınızı görmezden gelen biri için kendinizi hırpalamaya devam ederseniz, harcadığınız ekstra çaba karşı tarafın gözünde değersizleşir. Fedakarlıklarınız rutine bindiğinde fark edilmemeye başlar. Bu durum, insanları sizi hafife almaya aktif olarak alıştırmak anlamına gelir. Sağlıklı ilişkiler çift şeritli bir yol gibidir; sürekli alıp karşılığında hiçbir şey vermemek sömürüdür.

3. Sınır İhlallerini Sonuçsuz Bırakmak

3. Sınır İhlallerini Sonuçsuz Bırakmak

Bir şey ne kadar kolay erişilebilirse, insanlar ona o kadar az değer verir. Sınırlarınızın çiğnenmesine izin verip hiçbir yaptırım uygulamadığınızda, o sınırların önemsiz olduğunu ilan etmiş olursunuz. Siz sınırlarınızı korumazsanız, başkaları onları test etmeye, zorlamaya ve en sonunda tamamen görmezden gelmeye başlar.

"Çantada Keklik" Görülmekten Nasıl Kurtulursunuz?

"Çantada Keklik" Görülmekten Nasıl Kurtulursunuz?

Psikolog Ziad Roumy, bu zehirli ve tek taraflı döngüden çıkabilmek için şu 3 somut adımın atılması gerektiğinin altını çiziyor:

  • Aşırı Fedakarlık Yapmayı Bırakın: Her şeye 'evet' derseniz, insanların beklentisini bu yönde sabitlemiş olursunuz. Gerektiğinde 'hayır' demeyi öğrenin. Değerinizi bilmeyenler için kendinizden ödün vermek zorunda değilsiniz.

  • Kendinizi Daha Az Ulaşılabilir Kılın: Kendi ihtiyaçlarınızı ön plana alın. Zamanınızı ve enerjinizi size değer veren, saygı duyan insanlara yatırın. Siz kendinize saygı duydukça, çevrenizdekiler de size saygı duymak zorunda kalacaktır.

  • Çekip Gitmekten Korkmayın: Rahatsızlıklarınızı net bir şekilde ifade etmenize rağmen karşı taraf değişmeyi reddediyorsa, o kişileri hayatınızdan çıkarmanın vakti gelmiştir. Bazen birine değerinizi hatırlatmanın en etkili yolu, hayatlarından tamamen çıkabileceğinizi onlara göstermektir.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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