Haziran Ayında Kar 3 Metreyi Buldu, Kepçeler Boyu Aşan Kara Gömüldü
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Türkiye’nin batısında sıcak hava dalgası etkisini sürdürürken, Hakkari’den gelen görüntüler adeta kış aylarını aratmadı. Hakkari'de yaz mevsiminin ortasına gelinmesine rağmen, yüksek kesimlerde karla mücadele çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Yer yer 3 metreyi bulan kar kütleleri, iş makinelerinin ilerlemesini zorlaştırıyor.
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Hakkari İl Özel İdaresi ekipleri, merkeze bağlı Kavaklı köyünün mezra ve yayla yollarını yeniden ulaşıma açabilmek için geniş kapsamlı bir çalışma başlattı.
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Çalışmaların temel amacı, hayvancılıkla geçinen bölge halkının yaylalara güvenli bir şekilde çıkabilmesini sağlamak.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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