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Haziran Ayında Kar 3 Metreyi Buldu, Kepçeler Boyu Aşan Kara Gömüldü

Haziran Ayında Kar 3 Metreyi Buldu, Kepçeler Boyu Aşan Kara Gömüldü

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
22.06.2026 - 17:05
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Türkiye’nin batısında sıcak hava dalgası etkisini sürdürürken, Hakkari’den gelen görüntüler adeta kış aylarını aratmadı. Hakkari'de yaz mevsiminin ortasına gelinmesine rağmen, yüksek kesimlerde karla mücadele çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Yer yer 3 metreyi bulan kar kütleleri, iş makinelerinin ilerlemesini zorlaştırıyor.

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Hakkari İl Özel İdaresi ekipleri, merkeze bağlı Kavaklı köyünün mezra ve yayla yollarını yeniden ulaşıma açabilmek için geniş kapsamlı bir çalışma başlattı.

Hakkari İl Özel İdaresi ekipleri, merkeze bağlı Kavaklı köyünün mezra ve yayla yollarını yeniden ulaşıma açabilmek için geniş kapsamlı bir çalışma başlattı.

Bölgede sert kış şartlarından kalan ve yüksekliği yer yer yaklaşık 3 metreyi bulan kar birikintileri nedeniyle harekete geçen ekipler, adeta zamanla yarışıyor.

Zorlu doğa şartlarına ve dik yamaçlara meydan okuyan karla mücadele ekipleri, iş makineleriyle dev kar kütlelerini temizleyerek yolları ulaşıma açmak için yoğun bir mesai harcıyor.

Çalışmaların temel amacı, hayvancılıkla geçinen bölge halkının yaylalara güvenli bir şekilde çıkabilmesini sağlamak.

Çalışmaların temel amacı, hayvancılıkla geçinen bölge halkının yaylalara güvenli bir şekilde çıkabilmesini sağlamak.

Yetkililer, yüksek rakımlı bölgelerde kalın kar örtüsünün etkisini hâlâ sürdürdüğünü belirterek, bu yolları kullanacak vatandaşların ulaşım konusunda son derece dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

İl Özel İdaresi'nden yapılan açıklamada, zorlu coğrafyadaki karla mücadele çalışmalarının, yollar tamamen ulaşıma açılana ve güvenli geçiş sağlanana kadar aralıksız bir şekilde devam edeceği bildirildi.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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