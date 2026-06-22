Telefonunu Gündüz Şarj Edenler İçin Kötü Haber
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Akıllı telefon kullanıcılarının yıllardır dilinden düşmeyen 'Telefonu gece şarjda bırakmak bataryayı öldürür' efsanesi tamamen tarih oluyor. Kimyasal yapıları gereği ömrü sınırlı olan lityum-iyon pilleri korumak isterken, aslında gündüz yapılan bazı hataların bataryaya daha çok zarar verdiği ortaya çıktı. Son araştırmalar ve modern teknoloji, şarj alışkanlıklarımızı kökten değiştirecek gerçekleri gözler önüne seriyor.
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Birçok insan, telefonunun gece boyunca şarjda kalmasının batarya ömrünü hızla tüketeceğine inanıyor.
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Gündüz işe ya da okula yetişmeye çalışırken kurtarıcımız olan hızlı şarj cihazları, aslında bataryanın en büyük düşmanı olan yüksek sıcaklığı beraberinde getiriyor.
Uzmanlar, telefonunu uzun yıllar maksimum verimle kullanmak isteyenler için şu reçeteyi sunuyor:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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