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Telefonunu Gündüz Şarj Edenler İçin Kötü Haber

Telefonunu Gündüz Şarj Edenler İçin Kötü Haber

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
22.06.2026 - 15:35
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Akıllı telefon kullanıcılarının yıllardır dilinden düşmeyen 'Telefonu gece şarjda bırakmak bataryayı öldürür' efsanesi tamamen tarih oluyor. Kimyasal yapıları gereği ömrü sınırlı olan lityum-iyon pilleri korumak isterken, aslında gündüz yapılan bazı hataların bataryaya daha çok zarar verdiği ortaya çıktı. Son araştırmalar ve modern teknoloji, şarj alışkanlıklarımızı kökten değiştirecek gerçekleri gözler önüne seriyor.

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Birçok insan, telefonunun gece boyunca şarjda kalmasının batarya ömrünü hızla tüketeceğine inanıyor.

Birçok insan, telefonunun gece boyunca şarjda kalmasının batarya ömrünü hızla tüketeceğine inanıyor.

Ancak uzmanlara göre bu, eski teknolojilerden kalma koca bir efsane. Modern akıllı telefonlar (hem iOS hem de Android cihazlar), yapay zekayla desteklenen akıllı pil yönetimi sistemlerine sahip. Bu sistemler günlük rutinlerinizi öğreniyor; siz uyurken şarjı %80 civarında durduruyor ve uyanmanıza yakın bir sürede yavaşça %100'e tamamlıyor. Yani telefonunuzun tüm gece yüksek voltaja maruz kalması engelleniyor. Eğer cihazınızın üzerini battaniye gibi sıcaklığı artıracak şeylerle örtmüyorsanız, gece boyunca şarj etmek tamamen güvenli.

Gündüz işe ya da okula yetişmeye çalışırken kurtarıcımız olan hızlı şarj cihazları, aslında bataryanın en büyük düşmanı olan yüksek sıcaklığı beraberinde getiriyor.

Gündüz işe ya da okula yetişmeye çalışırken kurtarıcımız olan hızlı şarj cihazları, aslında bataryanın en büyük düşmanı olan yüksek sıcaklığı beraberinde getiriyor.

İşin Kimyası Ne Diyor? 

Lityum-iyon piller, iyonların anot ve katot arasında hızla hareket etmesiyle şarj olur. Hızlı şarj cihazları watt değerini artırarak bu hareketi hızlandırır. Ancak bu durum cihazın iç sıcaklığını yükseltir, elektrolitleri parçalayabilir ve zamanla pil kapasitesini azaltabilir.

Yine de panik yapmaya gerek yok; hızlı şarjın batarya üzerindeki olumsuz etkisi normal şarja kıyasla %1'den daha az bir fark yaratıyor. Ancak sürekli ve sadece hızlı şarj kullanmak, pili normalden biraz daha çabuk yaşlandırabiliyor.

Uzmanlar, telefonunu uzun yıllar maksimum verimle kullanmak isteyenler için şu reçeteyi sunuyor:

Uzmanlar, telefonunu uzun yıllar maksimum verimle kullanmak isteyenler için şu reçeteyi sunuyor:

  • Bataryanızın ömrünü uzatmak için şarj seviyesini mümkün olduğunca %20'nin üzerinde ve %80'in altında tutmaya çalışın.

  • Telefonun şarjının %0'a düşüp kapanmasına izin vermek, bataryaya geri dönülemez zararlar veren en büyük hatalardan biri.

  • Sadece hızlı şarja bağımlı kalmayın. Zamanınızın olduğu gecelerde normal bir şarj aleti kullanın, acil durumlarda ise hızlı şarjın konforundan faydalanın.

  • Telefonunuzun ayarlar kısmından 'Optimize Edilmiş Pil Şarjı' özelliğinin açık olduğundan mutlaka emin olun.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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