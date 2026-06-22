Telefonunu Gündüz Şarj Edenler İçin Kötü Haber

İşin Kimyası Ne Diyor?

Lityum-iyon piller, iyonların anot ve katot arasında hızla hareket etmesiyle şarj olur. Hızlı şarj cihazları watt değerini artırarak bu hareketi hızlandırır. Ancak bu durum cihazın iç sıcaklığını yükseltir, elektrolitleri parçalayabilir ve zamanla pil kapasitesini azaltabilir.

Yine de panik yapmaya gerek yok; hızlı şarjın batarya üzerindeki olumsuz etkisi normal şarja kıyasla %1'den daha az bir fark yaratıyor. Ancak sürekli ve sadece hızlı şarj kullanmak, pili normalden biraz daha çabuk yaşlandırabiliyor.