Google Veri Editörü Kimse Bakmıyorken İnsanların En Çok Arattığı 3 Soruyu Açıkladı

Ancak dijital dünyanın bu kusursuz performansının arkasında, bambaşka bir gerçeklik yatıyor. Google’ın trilyonlarca sorgudan oluşan ve adeta 'dünyanın kolektif beyni' niteliğindeki devasa veri setini inceleyen veri editörleri, arama çubuğuna yazdıklarımızın sosyal medya maskelerimizden çok farklı olduğunu söylüyor. Veriler net bir gerçeği ortaya koyuyor: Arama motorları, yargılanma korkusu olmadan bilgisizliğimizi, çaresizliğimizi ve şefkatimizi itiraf ettiğimiz en dürüst sığınağımız.

İşte dünya genelinde yapılan analizlerde öne çıkan ve insanlığın gerçekte kim olduğunu gösteren en açıklayıcı 3 arama trendi: