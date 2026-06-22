Google Veri Editörü Kimse Bakmıyorken İnsanların En Çok Arattığı 3 Soruyu Açıkladı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Hayatımızı sosyal medyada bir 'başarı vitrini' olarak yaşarken, odada yalnız kaldığımızda ve dünyayı anlamlandırmak istediğimizde nereye gidiyoruz? Google’ın milyarlarca liralık veri havuzunu inceleyen uzmanlar, kimse bakmıyorken arama motoruna fısıldadığımız soruların, insanlığın en dürüst portresini çizdiğini ortaya koydu.
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Günümüz dünyasında zamanımızın büyük bölümünü sosyal medya platformlarında en büyük başarılarımızı, kariyer dönüm noktalarımızı ve hayatımızın en parlak anlarını sergileyerek geçiriyoruz.
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1. "Yumurta Nasıl Haşlanır?" (Ve Temel Yaşam Becerileri)
2. "İnsanlara Yardımcı Olan Bir İş" (Kariyerde Büyük Kırılma)
3. "Nasıl Yardım Edilir?" (Empati ve Şefkat Dünyası)
Google verilerinin bize söylediği en büyük ve en rahatlatıcı şey tek bir cümlede saklı: Yalnız değilsiniz.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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