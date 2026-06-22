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Google Veri Editörü Kimse Bakmıyorken İnsanların En Çok Arattığı 3 Soruyu Açıkladı

Google Veri Editörü Kimse Bakmıyorken İnsanların En Çok Arattığı 3 Soruyu Açıkladı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
22.06.2026 - 13:58
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Hayatımızı sosyal medyada bir 'başarı vitrini' olarak yaşarken, odada yalnız kaldığımızda ve dünyayı anlamlandırmak istediğimizde nereye gidiyoruz? Google’ın milyarlarca liralık veri havuzunu inceleyen uzmanlar, kimse bakmıyorken arama motoruna fısıldadığımız soruların, insanlığın en dürüst portresini çizdiğini ortaya koydu.

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Günümüz dünyasında zamanımızın büyük bölümünü sosyal medya platformlarında en büyük başarılarımızı, kariyer dönüm noktalarımızı ve hayatımızın en parlak anlarını sergileyerek geçiriyoruz.

Günümüz dünyasında zamanımızın büyük bölümünü sosyal medya platformlarında en büyük başarılarımızı, kariyer dönüm noktalarımızı ve hayatımızın en parlak anlarını sergileyerek geçiriyoruz.

Ancak dijital dünyanın bu kusursuz performansının arkasında, bambaşka bir gerçeklik yatıyor. Google’ın trilyonlarca sorgudan oluşan ve adeta 'dünyanın kolektif beyni' niteliğindeki devasa veri setini inceleyen veri editörleri, arama çubuğuna yazdıklarımızın sosyal medya maskelerimizden çok farklı olduğunu söylüyor. Veriler net bir gerçeği ortaya koyuyor: Arama motorları, yargılanma korkusu olmadan bilgisizliğimizi, çaresizliğimizi ve şefkatimizi itiraf ettiğimiz en dürüst sığınağımız.

İşte dünya genelinde yapılan analizlerde öne çıkan ve insanlığın gerçekte kim olduğunu gösteren en açıklayıcı 3 arama trendi:

1. "Yumurta Nasıl Haşlanır?" (Ve Temel Yaşam Becerileri)

1. "Yumurta Nasıl Haşlanır?" (Ve Temel Yaşam Becerileri)

Dünyanın en çok sorulan soruları listelendiğinde akla ilk olarak büyük felsefi ya da metafiziksel sorgular gelebilir. 'Aşk nedir?' sorusu ilk 10’da yer alsa da listenin geri kalanını şaşırtıcı şekilde sıradan pratikler oluşturuyor.

Küresel ölçekte en çok aranan yemek tariflerinin başında 'Yumurta nasıl haşlanır?' geliyor. Bunu 'Tuvalet nasıl tamir edilir?' veya 'Kapı kilidi nasıl değiştirilir?' gibi temel ev işleri takip ediyor. Uzmanlar bu durumu 'yetişkinlik becerilerini kaybetmek' olarak değil, umut verici bir insan özelliği olarak yorumluyor: İnsanlar bilmediklerini itiraf etmekten korkmuyor ve yargılanmayacaklarını bildikleri bir ortamda aktif olarak kendilerini geliştirmek istiyor.

2. "İnsanlara Yardımcı Olan Bir İş" (Kariyerde Büyük Kırılma)

2. "İnsanlara Yardımcı Olan Bir İş" (Kariyerde Büyük Kırılma)

Pandemi sonrası dünyada iş hayatına ve kariyer algısına bakış açımız kökten değişti. Geçmişte Google Trends verilerinde kariyer kategorisinin zirvesinde 'en çok kazandıran meslekler' yer alırken, son veriler sessiz bir devrimi gözler önüne seriyor.

Artık 'insanlara yardımcı olan bir iş' arayışı, yüksek maaşlı iş aramalarını geride bırakmış durumda. Bu kategoride en çok yükselen meslekler arasında terapistlik, sosyal hizmet uzmanlığı ve psikologluk yer alıyor. Finansal gelecek kaygısı ne kadar yüksek olursa olsun, insanlar artık topluma anlamlı bir katkı sunmanın peşinde.

3. "Nasıl Yardım Edilir?" (Empati ve Şefkat Dünyası)

3. "Nasıl Yardım Edilir?" (Empati ve Şefkat Dünyası)

İnternetin insanları bencil, öfkeli ve kutuplaşmış canlılara dönüştürdüğü yönündeki yaygın inanç, arama verileri tarafından çürütülüyor. 'Nasıl yardım edilir...' kalıbıyla başlayan aramalar son yılların en yüksek seviyesinde.

Son on yılın en çok aranan şefkat sorgusu: 'Depresyonda olan birine nasıl yardım edilir?' oldu. Bunu anksiyete ve panik atak geçiren yakınlarına destek olmak isteyenlerin aramaları izledi. İnsanlar sevdikleri birinin acı çektiğini gördüğünde ilk içgüdü olarak yardıma koşmak istiyor ve bunun yolunu dijital dünyada arıyor.

Google verilerinin bize söylediği en büyük ve en rahatlatıcı şey tek bir cümlede saklı: Yalnız değilsiniz.

Google verilerinin bize söylediği en büyük ve en rahatlatıcı şey tek bir cümlede saklı: Yalnız değilsiniz.

Gece yarısı kaygılarıyla 'yas tutan bir yakınıma ne demeliyim' diye düşünen, iş yerinde hakkını aramak için 'maaş zammı nasıl istenir' yazan ya da mutfakta en temel yemeği yapmaya çalışan tek kişi siz değilsiniz. Kusursuz değiliz, ancak arama motorunun görünmez aynasına yansıyan portremiz, düşündüğümüzden çok daha fazla ortak noktamız olduğunu ve temelde 'iyi bir insan' olmaya çalıştığımızı kanıtlıyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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