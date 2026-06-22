Bahçe Uzmanları Açıkladı: Yosunlu Taşları, Siyah Lekeleri 5 Saatte Temizleyen Yöntem

Doğal temizlik uzmanı Nancy Birtwhistle ve bahçe ekipmanları üreticisi STIHL uzmanları, bu soruna karşı her evde bulunabilecek çevre dostu bir alternatifte birleşiyor: Soda kristalleri (Çamaşır sodası).

Birçok kişi teras temizliğinde yüksek basınçlı yıkama makinelerini tercih etse de uzmanlar bu konuda ciddi uyarılarda bulunuyor. Nancy Birtwhistle, yüksek basıncın özellikle doğal taşların yapısını bozduğunu belirterek şu uyarıda bulunuyor:

'Yüksek basınçlı yıkama doğal taşlar için iyi bir yöntem değil; çünkü taşı daha da gözenekli hale getirerek gelecekte daha fazla kir tutmasına neden olabilir. Özellikle doğal taş verandalarda asidik veya sert kimyasallardan kesinlikle kaçınılmalıdır.'