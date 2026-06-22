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Bahçe Uzmanları Açıkladı: Yosunlu Taşları, Siyah Lekeleri 5 Saatte Temizleyen Yöntem

Bahçe Uzmanları Açıkladı: Yosunlu Taşları, Siyah Lekeleri 5 Saatte Temizleyen Yöntem

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
22.06.2026 - 12:25
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Bahçelerdeki veranda ve teras döşemelerinde zamanla oluşan yosun, siyah lekeler ve inatçı kirlerden kurtulmak için pahalı kimyasallara veya taşlara zarar veren basınçlı yıkama makinelerine ihtiyacınız yok. Temizlik ve bahçe uzmanları, evlerde kolayca uygulanabilecek ve 5 saatte sonuç verecek tamamen doğal bir yöntem öneriyor.

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Zamanla biriken kirler ve yeşil yosun tabakaları terasları sadece bakımsız göstermekle kalmıyor, aynı zamanda zeminleri kayganlaştırarak tehlike yaratıyor.

Zamanla biriken kirler ve yeşil yosun tabakaları terasları sadece bakımsız göstermekle kalmıyor, aynı zamanda zeminleri kayganlaştırarak tehlike yaratıyor.

Doğal temizlik uzmanı Nancy Birtwhistle ve bahçe ekipmanları üreticisi STIHL uzmanları, bu soruna karşı her evde bulunabilecek çevre dostu bir alternatifte birleşiyor: Soda kristalleri (Çamaşır sodası).

Birçok kişi teras temizliğinde yüksek basınçlı yıkama makinelerini tercih etse de uzmanlar bu konuda ciddi uyarılarda bulunuyor. Nancy Birtwhistle, yüksek basıncın özellikle doğal taşların yapısını bozduğunu belirterek şu uyarıda bulunuyor:

'Yüksek basınçlı yıkama doğal taşlar için iyi bir yöntem değil; çünkü taşı daha da gözenekli hale getirerek gelecekte daha fazla kir tutmasına neden olabilir. Özellikle doğal taş verandalarda asidik veya sert kimyasallardan kesinlikle kaçınılmalıdır.'

Doğal taşların yapısını koruyarak organik kirleri ve yosunları parçalamak için soda kristalleri en etkili çözüm olarak öne çıkıyor.

Doğal taşların yapısını koruyarak organik kirleri ve yosunları parçalamak için soda kristalleri en etkili çözüm olarak öne çıkıyor.

Alkali bir temizlik maddesi olan çamaşır sodası, taşın üzerindeki yağlı kalıntıları ve kir katmanını hızla çözüyor.

Bahçe uzmanlarına göre temizlenecek yüzeyin boyutuna göre miktar değişse de temel formül şu şekildedir:

  • 1 litre suya 10 gram soda kristali

Adım Adım Teras Temizliği Nasıl Yapılır?

Adım Adım Teras Temizliği Nasıl Yapılır?

Doğal temizlik uzmanı Birtwhistle, sosyal medya hesabından paylaştığı ve bir gecede mükemmel sonuç veren yöntemi adım adım şöyle özetliyor:

  • İlk olarak temizlenecek teras veya kaldırım taşlarını suyla (mümkünse biriktirilmiş yağmur suyuyla) güzelce ıslatın.

  • Islak zeminin üzerine birkaç yemek kaşığı soda kristali serpiştirin.

  • Bulaşık Deterjanı Ekleyin (İsteğe Bağlı): Çözeltinin yüzeye eşit yayılması ve yağlı lekelerin daha rahat çıkması için az miktarda çevre dostu bulaşık deterjanı ilave edin.

  • Sert bir çalı süpürgesi veya fırça yardımıyla çözeltiyi taşlara iyice yedirerek ovalayın.

  • Karışımı yüzeyde 5 ila 6 saat arasında bekletin. Eğer hava kuruysa süre sonunda bahçe hortumuyla durulayın. Eğer akşamına yağmur bekleniyorsa, durulama işlemini tamamen doğaya bırakabilirsiniz.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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