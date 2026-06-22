article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Beyonce ve Adele İçin de İşe Yaradı: Terapistlere Göre Öz Güvenli İnsanların Uyguladığı 4 Güçlü Yöntem

Beyonce ve Adele İçin de İşe Yaradı: Terapistlere Göre Öz Güvenli İnsanların Uyguladığı 4 Güçlü Yöntem

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
22.06.2026 - 10:49
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

İş hayatında, sunumlarda veya topluluk önünde konuşurken heyecanınıza yenik mi düşüyorsunuz? Uzmanlar, dünyaca ünlü yıldızların da kullandığı 'Alter Ego' (ikinci kişilik) yönteminin sarsılmaz bir öz güven inşa etmede en hızlı yol olduğunu belirtiyor. 

İşte bilimin de onayladığı o gizli formül...

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

En iyi fikre sahip olmanıza rağmen toplantılarda sessiz kalıyor ya da günlerce çalıştığınız o satış sunumunda heyecandan tökezliyor musunuz?

En iyi fikre sahip olmanıza rağmen toplantılarda sessiz kalıyor ya da günlerce çalıştığınız o satış sunumunda heyecandan tökezliyor musunuz?

Yalnız değilsiniz. Uzmanlara göre ne kadar yetenekli veya hazırlıklı olursanız olun, öz güven eksikliği potansiyelinizi gölgeleyebiliyor. Ancak bu döngüyü kırmanın, dünyaca ünlü starların ve elit sporcuların da sıkça başvurduğu sıra dışı bir yöntemi var: Kendinize bir 'Alter Ego' yaratmak.

Yaklaşık 25 yıldır terapistlik yapan ve 'Zihinsel Güç El Kitabı' adlı eseriyle tanınan uzman, baskı altında ezilmemek için 'zihinsel mesafe koyma' stratejisinin hayati önem taşıdığını vurguluyor.

Dünyanın en büyük pop yıldızlarından Beyoncé, kariyerinin başlarında sahne korkusunu yenmek için “Sasha Fierce” adını verdiği agresif ve güçlü bir alter ego yaratmıştı.

Dünyanın en büyük pop yıldızlarından Beyoncé, kariyerinin başlarında sahne korkusunu yenmek için “Sasha Fierce” adını verdiği agresif ve güçlü bir alter ego yaratmıştı.

Ünlü yıldız, Oprah Winfrey’e verdiği bir röportajda süreci şöyle anlatmıştı:

'Peruğu takıp sahne kıyafetlerini giydiğim anda farklı yürüyorum. Tam gerginliğin zirve yaptığı o anda Sasha Fierce beliriyor ve duruşum, konuşma tarzım tamamen değişiyor.'

Benzer şekilde pop yıldızı Adele ve basketbol efsanesi Kobe Bryant (Black Mamba) gibi isimler de en iyi performanslarını sergilemek için bu yöntemi kullandıklarını itiraf etmişti.

Peki, bu yöntem neden bu kadar işe yarıyor?

Peki, bu yöntem neden bu kadar işe yarıyor?

Cevap psikolojide 'öz-mesafe koyma' olarak adlandırılan stratejide gizli. Başka birinin kişiliğine büründüğünüzde, beyninizdeki duygusal kaygı merkezleri sakinleşiyor ve mantıklı düşünmeden sorumlu olan prefrontal korteks devreye giriyor.

Çocuklar üzerinde yapılan bir araştırma da bu durumu kanıtlar nitelikte. 4 ve 6 yaş grubundaki çocuklara sıkıcı bir görev verilip, istedikleri an iPad izleyebilecekleri söylendi. Kendilerine 'Batman çok çalışıyor mu?' diye sorarak bir süper kahramanın kimliğine bürünen çocukların, kendi isimlerini kullanan çocuklara kıyasla görevde çok daha uzun süre sebat ettikleri gözlemlendi.

Uzman terapist, iş hayatında zam isterken, sunum yaparken ya da sosyal bir ortama girerken kendi alter egonuzu nasıl yönlendirebileceğinizi 4 adımda özetliyor:

Uzman terapist, iş hayatında zam isterken, sunum yaparken ya da sosyal bir ortama girerken kendi alter egonuzu nasıl yönlendirebileceğinizi 4 adımda özetliyor:

1. Karakterinizi Seçin: İhtiyacınız olan enerjiye uygun birini belirleyin. Cesaret için Serena Williams, sakinlik ve zarafet için ikonik bir karakter seçebilirsiniz. Bu, gerçek bir lider veya kurgusal bir kahraman olabilir.2. Fiziksel Bir Bağlantı Noktası (Çapa) Bulun: Karakterinizi zihinde canlandırmak için nesnelerden güç alın. Bu bir saat, özel bir yüzük veya uğurlu bir ceket olabilir. O nesneyi taktığınız an, zihnen o karaktere geçiş yapın.

3. Karakter gibi Düşünün ve Abartıdan Kaçının: 'Bu durumda alter egom ne yapardı?' diye sorun. Ancak dikkat edin; amaç kendinizi tamamen kaybetmek değil, öz güven eksikliği nedeniyle içinizde gizlenen güçlü nitelikleri açığa çıkarmaktır.

4. Küçük Adımlarla Başlayın: Bu taktiği ilk kez yönetim kurulu toplantısında denemeyin. Önce düşük riskli arkadaş ortamlarında veya küçük ekip toplantılarında pratik yaparak zihninizi eğitin.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın