Beyonce ve Adele İçin de İşe Yaradı: Terapistlere Göre Öz Güvenli İnsanların Uyguladığı 4 Güçlü Yöntem

1. Karakterinizi Seçin: İhtiyacınız olan enerjiye uygun birini belirleyin. Cesaret için Serena Williams, sakinlik ve zarafet için ikonik bir karakter seçebilirsiniz. Bu, gerçek bir lider veya kurgusal bir kahraman olabilir.2. Fiziksel Bir Bağlantı Noktası (Çapa) Bulun: Karakterinizi zihinde canlandırmak için nesnelerden güç alın. Bu bir saat, özel bir yüzük veya uğurlu bir ceket olabilir. O nesneyi taktığınız an, zihnen o karaktere geçiş yapın.

3. Karakter gibi Düşünün ve Abartıdan Kaçının: 'Bu durumda alter egom ne yapardı?' diye sorun. Ancak dikkat edin; amaç kendinizi tamamen kaybetmek değil, öz güven eksikliği nedeniyle içinizde gizlenen güçlü nitelikleri açığa çıkarmaktır.

4. Küçük Adımlarla Başlayın: Bu taktiği ilk kez yönetim kurulu toplantısında denemeyin. Önce düşük riskli arkadaş ortamlarında veya küçük ekip toplantılarında pratik yaparak zihninizi eğitin.