Beyonce ve Adele İçin de İşe Yaradı: Terapistlere Göre Öz Güvenli İnsanların Uyguladığı 4 Güçlü Yöntem
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İş hayatında, sunumlarda veya topluluk önünde konuşurken heyecanınıza yenik mi düşüyorsunuz? Uzmanlar, dünyaca ünlü yıldızların da kullandığı 'Alter Ego' (ikinci kişilik) yönteminin sarsılmaz bir öz güven inşa etmede en hızlı yol olduğunu belirtiyor.
İşte bilimin de onayladığı o gizli formül...
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En iyi fikre sahip olmanıza rağmen toplantılarda sessiz kalıyor ya da günlerce çalıştığınız o satış sunumunda heyecandan tökezliyor musunuz?
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Dünyanın en büyük pop yıldızlarından Beyoncé, kariyerinin başlarında sahne korkusunu yenmek için “Sasha Fierce” adını verdiği agresif ve güçlü bir alter ego yaratmıştı.
Peki, bu yöntem neden bu kadar işe yarıyor?
Uzman terapist, iş hayatında zam isterken, sunum yaparken ya da sosyal bir ortama girerken kendi alter egonuzu nasıl yönlendirebileceğinizi 4 adımda özetliyor:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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