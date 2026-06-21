40 Yıldır Dağ Başında Yalnız Yaşıyor: Ayılar Gelmesin Diye Sabaha Kadar Bekliyor

Aydemir için akşam demek, konforlu bir uyku değil, sürüsünü korumak adına başlayacak olan saatlerce sürecek tehlikeli bir uykusuzluk maratonu demek. Zirvedeki vahşi gerçekliği şu sözlerle özetliyor:

'Tek başına yaşamak zor. En kolay şey; ekmek yemek, onu da çiğnemeden yutamıyor insan. Özellikle geceleri ayı ve kurt gibi yaban hayvanları ineklere zarar vermek için geliyor. Ben de nöbet tutuyorum, onların zarar vermelerine engel olmaya çalışıyorum. Bölgede çok sayıda bulunan ayılardan köpeklerimin yardımıyla korunuyorum.'