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40 Yıldır Dağ Başında Yalnız Yaşıyor: Ayılar Gelmesin Diye Sabaha Kadar Bekliyor

40 Yıldır Dağ Başında Yalnız Yaşıyor: Ayılar Gelmesin Diye Sabaha Kadar Bekliyor

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
21.06.2026 - 15:01
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Modern insanın 'doğaya kaçış' fantezisini o, tam 40 yıldır kesintisiz bir gerçekliğe dönüştürüyor. Erzincan'ın dondurucu ve sarp zirvelerinde, derme çatma bir ahşap kulübede tek başına ayları deviren 57 yaşındaki İbrahim Aydemir, metropol insanının konfor alanını tersyüz eden sıra dışı bir yaşam sürüyor

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Erzincan’ın Üzümlü ilçesinden çıkan 3 çocuk babası İbrahim Aydemir, hayatının yönünü henüz 17 yaşındayken çizdi.

Erzincan’ın Üzümlü ilçesinden çıkan 3 çocuk babası İbrahim Aydemir, hayatının yönünü henüz 17 yaşındayken çizdi.

Karların erimesiyle birlikte nisan ayında büyükbaş hayvanlarını önüne katıp Keşiş Dağı’nın 2 bin 200 rakımlı eteklerine çıkan Aydemir, her yıl takvimin 6 ayını burada dolduruyor.

Şehir gürültüsünün, insan sesinin ve yapay ışıkların uğramadığı bu coğrafyada Aydemir'in doğayla kurduğu tek bağ, kulübesinin üzerindeki küçük bir güneş paneli. Elektriğini gökyüzünden alan, suyunu ise dağ yarıklarındaki kaynaklardan avuçlayan Aydemir, yarım asra yaklaşan yayla geleneğinin son temsilcilerinden biri.

Gündüzün sessizliği, güneş battığında yerini Keşiş Dağı'nın asıl sahiplerine bırakıyor.

Gündüzün sessizliği, güneş battığında yerini Keşiş Dağı'nın asıl sahiplerine bırakıyor.

Aydemir için akşam demek, konforlu bir uyku değil, sürüsünü korumak adına başlayacak olan saatlerce sürecek tehlikeli bir uykusuzluk maratonu demek. Zirvedeki vahşi gerçekliği şu sözlerle özetliyor:

'Tek başına yaşamak zor. En kolay şey; ekmek yemek, onu da çiğnemeden yutamıyor insan. Özellikle geceleri ayı ve kurt gibi yaban hayvanları ineklere zarar vermek için geliyor. Ben de nöbet tutuyorum, onların zarar vermelerine engel olmaya çalışıyorum. Bölgede çok sayıda bulunan ayılardan köpeklerimin yardımıyla korunuyorum.'

Yalnızlığın insanı delirten değil, iyileştiren bir yönü olduğunu savunan Aydemir, modern dünyanın 'başarı' ve 'eğlence' kalıplarına da meydan okuyor.

Yalnızlığın insanı delirten değil, iyileştiren bir yönü olduğunu savunan Aydemir, modern dünyanın 'başarı' ve 'eğlence' kalıplarına da meydan okuyor.

Kendisine sunulacak hiçbir konforun dağın özgürlüğüyle yarışamayacağını belirten asırlık yaylacı, hayat felsefesini tek bir cümleyle özetliyor:

'Yalnızlığı seven bir insanım, hayatımdan memnunum. Beni Antalya'da tatile göndereceklerine dağlara göndersinler, daha mutlu olurum'

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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