40 Yıldır Dağ Başında Yalnız Yaşıyor: Ayılar Gelmesin Diye Sabaha Kadar Bekliyor
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Modern insanın 'doğaya kaçış' fantezisini o, tam 40 yıldır kesintisiz bir gerçekliğe dönüştürüyor. Erzincan'ın dondurucu ve sarp zirvelerinde, derme çatma bir ahşap kulübede tek başına ayları deviren 57 yaşındaki İbrahim Aydemir, metropol insanının konfor alanını tersyüz eden sıra dışı bir yaşam sürüyor
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Erzincan’ın Üzümlü ilçesinden çıkan 3 çocuk babası İbrahim Aydemir, hayatının yönünü henüz 17 yaşındayken çizdi.
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Gündüzün sessizliği, güneş battığında yerini Keşiş Dağı'nın asıl sahiplerine bırakıyor.
Yalnızlığın insanı delirten değil, iyileştiren bir yönü olduğunu savunan Aydemir, modern dünyanın 'başarı' ve 'eğlence' kalıplarına da meydan okuyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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