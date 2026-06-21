Ne Beton Kullandılar Ne Çimento: 800 Kişilik Dev Kaleleri Sıkıştırılmış Bu Şekilde İnşa Ettiler
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Sürdürülebilir mimari ve kolektif yaşam günümüzün en büyük trendleri haline gelmeden çok önce, Çin’de ne beton ne de tuğla kullanılarak inşa edilen devasa kaleler yükseliyordu. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan 'Fujian Tulou' evleri, sadece topraktan yapılan duvarların yüzlerce insanı barındıran devasa savunma mekanizmalarına nasıl dönüştüğünü gözler önüne seriyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinde, 15. ve 20. yüzyıllar arasında inşa edilen bu yapılar, modern inşaat malzemelerine meydan okuyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
UNESCO verilerine göre, 120 kilometrelik bir alana yayılan bu 46 toprak yapının en büyüğü, tek bir çatı altında 800 kişiye kadar insanı barındırabiliyordu.
Tulou evlerinin kale benzeri dış görünüşü sadece görsel bir tercih değil, tamamen hayatta kalma stratejisiydi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın