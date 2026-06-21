Ne Beton Kullandılar Ne Çimento: 800 Kişilik Dev Kaleleri Sıkıştırılmış Bu Şekilde İnşa Ettiler

'Klan' adı verilen ve ortak bir kökenden gelen akraba ailelerin bir arada yaşadığı bu yapılar, aslında dışa kapalı devasa birer dikey köy işlevi görüyordu.

Binanın dış cephesi tamamen kapalı ve sert bir kale görünümündeyken, iç mekan büyük ve ortak bir merkezi avluya açılıyordu. Tüm sosyal yaşam, dolaşım ve ortak rutinler bu avluda dönüyordu.

Her aile, kolektif mantığı bozmayacak şekilde yapının dikey kesitlerindeki odaları paylaşıyordu. Katlar arasındaki düzen, yüzlerce insanın kaos olmadan bir arada yaşamasını sağlıyordu.

Bu kil kaleler, modern kentler gibi üretimden kopuk değildi. Etrafı pirinç tarlaları, çay ve tütün plantasyonlarıyla çevrili olan Tulou’lar; konutun, işin, üretimin ve toplumsal hayatın tek bir merkezde birleştiği kusursuz bir kırsal ekosistemin parçasıydı.