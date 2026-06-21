article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Ne Beton Kullandılar Ne Çimento: 800 Kişilik Dev Kaleleri Sıkıştırılmış Bu Şekilde İnşa Ettiler

Ne Beton Kullandılar Ne Çimento: 800 Kişilik Dev Kaleleri Sıkıştırılmış Bu Şekilde İnşa Ettiler

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
21.06.2026 - 13:03
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Sürdürülebilir mimari ve kolektif yaşam günümüzün en büyük trendleri haline gelmeden çok önce, Çin’de ne beton ne de tuğla kullanılarak inşa edilen devasa kaleler yükseliyordu. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan 'Fujian Tulou' evleri, sadece topraktan yapılan duvarların yüzlerce insanı barındıran devasa savunma mekanizmalarına nasıl dönüştüğünü gözler önüne seriyor.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinde, 15. ve 20. yüzyıllar arasında inşa edilen bu yapılar, modern inşaat malzemelerine meydan okuyor.

Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinde, 15. ve 20. yüzyıllar arasında inşa edilen bu yapılar, modern inşaat malzemelerine meydan okuyor.

Kalelerin ana malzemesi tamamen yerel kilden elde edilen sıkıştırılmış toprak. Kilin katmanlar halinde üst üste dövülerek sıkıştırılmasıyla elde edilen bu teknik, metrelerce yükseklikte, metrelerce kalınlıkta ve asırlara meydan okuyan dayanıklı duvarların ortaya çıkmasını sağladı.

Mimaride toprağın kullanımı genellikle basit ve kırılgan yapılarla bağdaştırılsa da Tulou’lar bunun tam aksini kanıtlıyor; dairesel ya da kare şeklinde yükselen bu yapılar, çok katlı ve devasa ölçekleriyle adeta birer mühendislik harikası.

UNESCO verilerine göre, 120 kilometrelik bir alana yayılan bu 46 toprak yapının en büyüğü, tek bir çatı altında 800 kişiye kadar insanı barındırabiliyordu.

UNESCO verilerine göre, 120 kilometrelik bir alana yayılan bu 46 toprak yapının en büyüğü, tek bir çatı altında 800 kişiye kadar insanı barındırabiliyordu.

'Klan' adı verilen ve ortak bir kökenden gelen akraba ailelerin bir arada yaşadığı bu yapılar, aslında dışa kapalı devasa birer dikey köy işlevi görüyordu.

  • Binanın dış cephesi tamamen kapalı ve sert bir kale görünümündeyken, iç mekan büyük ve ortak bir merkezi avluya açılıyordu. Tüm sosyal yaşam, dolaşım ve ortak rutinler bu avluda dönüyordu.

  • Her aile, kolektif mantığı bozmayacak şekilde yapının dikey kesitlerindeki odaları paylaşıyordu. Katlar arasındaki düzen, yüzlerce insanın kaos olmadan bir arada yaşamasını sağlıyordu.

Bu kil kaleler, modern kentler gibi üretimden kopuk değildi. Etrafı pirinç tarlaları, çay ve tütün plantasyonlarıyla çevrili olan Tulou’lar; konutun, işin, üretimin ve toplumsal hayatın tek bir merkezde birleştiği kusursuz bir kırsal ekosistemin parçasıydı.

Tulou evlerinin kale benzeri dış görünüşü sadece görsel bir tercih değil, tamamen hayatta kalma stratejisiydi.

Tulou evlerinin kale benzeri dış görünüşü sadece görsel bir tercih değil, tamamen hayatta kalma stratejisiydi.

Yapıların sadece tek bir giriş kapısı bulunuyordu. Bu sayede içeriye kimin girip çıktığı kolayca kontrol edilebiliyordu.

Güvenliği üst seviyeye çıkaran bir diğer detay ise dış pencerelerdi. Saldırı riskini en aza indirmek ve istilaları zorlaştırmak amacıyla, birinci katın altında hiçbir dış pencereye yer verilmiyordu. Pencereler sadece üst katlarda bulunuyordu.

Bugün en ihtişamlı örnekleri 17. ve 18. yüzyıllardan kalan Fujian Tulou’ları, günümüz dünyasının barınma, çevre dostu yapılaşma ve yalnızlaşan insan toplulukları gibi sorunlarına asırlar öncesinden bir cevap sunuyor. Sadece yerel malzemeleri kullanarak hem korunaklı bir ev, hem sarsılmaz bir savunma noktası hem de birbirine sıkı sıkıya bağlı bir topluluk merkezi inşa etmenin mümkün olduğunu tüm dünyaya kanıtlıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın