Psikologlara Göre Çocuklarıyla En İyi Bağı Kuran Babaların 5 Alışkanlığı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Pek çok yetişkinin hayat koşturmacasında unuttuğu 'eğlence ve oyun' kavramı, aslında sağlıklı bir çocuk gelişiminin ve mutlu bir aile yapısının anahtarı. Uzmanlar, bu Babalar Günü’nde herkesin 'eğlenceli baba enerjisinden' ders alması gerektiğini belirterek, bu babaların farkında olmadan doğru yaptığı 5 kritik alışkanlığı sıraladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Araştırmalar, babaların çocuklarıyla vakit geçirirken diğer tüm günlük aktivitelere kıyasla çok daha mutlu hissettiklerini gösteriyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Eğlenceyi Fazla Düşünmüyorlar
3. Gerçek Kişilerin Sözlerini Kesmesine İzin Veriyorlar
5. Sevinci Hayatın Asıl Amacı Olarak Görüyorlar
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın