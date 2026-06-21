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Psikologlara Göre Çocuklarıyla En İyi Bağı Kuran Babaların 5 Alışkanlığı

Psikologlara Göre Çocuklarıyla En İyi Bağı Kuran Babaların 5 Alışkanlığı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
21.06.2026 - 11:28
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Pek çok yetişkinin hayat koşturmacasında unuttuğu 'eğlence ve oyun' kavramı, aslında sağlıklı bir çocuk gelişiminin ve mutlu bir aile yapısının anahtarı. Uzmanlar, bu Babalar Günü’nde herkesin 'eğlenceli baba enerjisinden' ders alması gerektiğini belirterek, bu babaların farkında olmadan doğru yaptığı 5 kritik alışkanlığı sıraladı.

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Araştırmalar, babaların çocuklarıyla vakit geçirirken diğer tüm günlük aktivitelere kıyasla çok daha mutlu hissettiklerini gösteriyor.

Araştırmalar, babaların çocuklarıyla vakit geçirirken diğer tüm günlük aktivitelere kıyasla çok daha mutlu hissettiklerini gösteriyor.

Ancak madalyonun bir de diğer yüzü var: Babaların oyun oynamaya daha rahat alan bulmasının arkasında, annelerin ebeveynliğin zihinsel yükünü daha fazla sırtlaması yatıyor.

Verilere göre, anneler ev ve çocukla ilgili zihinsel/bilişsel işlerin %73’ünden sorumluyken, babalarda bu oran %27’de kalıyor. Bu dengesizlik annelerde stresi artırırken, uzmanlar ev işlerindeki yükü yeniden paylaşırken babaların 'oyuncu' yönünün de göz ardı edilmemesi gerektiğinin altını çiziyor.

İşte uzmanlara göre tüm ebeveynlerin örnek alması gereken 5 'eğlenceli baba' alışkanlığı:

1. Eğlenceyi Fazla Düşünmüyorlar

1. Eğlenceyi Fazla Düşünmüyorlar

Yetişkinler genellikle boş zamanlarının bile verimli olması gerektiğine inanır ve hobileri bir gelir kapısına veya beceriye dönüştürmeye çalışır. Eğlenceli babalar ise eğlenceyi bir 'iş' haline getirmeden, anı yaşar. Sabah hazırlanırken çocukla canavar taklidi yapmak veya eski LEGO’ları ortaya dökmek gibi küçük anların değerini bilirler. Eğlenmek için devasa planlara ihtiyaç duymazlar.

2. Duygularla Değil, Eylemlerle Başlıyorlar

Çoğu yetişkin oyun oynamak için önce neşeli bir ruh haline girmeyi bekler. Oysa eğlenceli babalar bu duygusal hazırlık aşamasını atlar; doğrudan komik bir şaka yapar veya sıkıcı bir ev işini bir meydan okuma yarışına dönüştürürler. Duygular, eylem başladıktan sonra kendiliğinden arkasından gelir.

3. Gerçek Kişilerin Sözlerini Kesmesine İzin Veriyorlar

3. Gerçek Kişilerin Sözlerini Kesmesine İzin Veriyorlar

Modern dünyada akıllı telefonların dikkatimizi dağıtmasına saniyeler içinde izin verirken, gerçek insanlar (özellikle çocuklar) araya girdiğinde sinirlenebiliyoruz. Eğlenceli babalar ise planlarının bölünmesine alan tanır. İlişki uzmanları John ve Julie Gottman’ın 'bağlantı kurma girişimleri' adını verdiği bu anlar, çocukla kurulan bağın temelini oluşturur. kontrolü gevşetmek, gerçek bağlara yer açar.

4. 'Yönetici Modu'ndan Çıkıyorlar

Faturaları ödemek, programlara uymak ve evi yönetmek için 'yönetici modu' şarttır. Ancak oyun oynamak bir doğaçlamadır. Eğlenceli babalar kontrolü bırakmaktan, aptal gibi görünmekten veya hata yapmaktan korkmazlar. Çocuklarının onları davet ettiği her maceraya kendilerini kolayca kaptırabilirler.

5. Sevinci Hayatın Asıl Amacı Olarak Görüyorlar

5. Sevinci Hayatın Asıl Amacı Olarak Görüyorlar

Oyun oynamak sadece stresten bir kaçış değil, gelişen bir yaşamın kritik bileşenidir. En iyi hallerindeki eğlenceli babalar, ciddi ebeveynlik görevlerinden veya zor işlerden kaçmazlar; aksine oyun oynamayı da ciddi bir iş olarak görürler. Romancı Michael Chabon'un da belirttiği gibi: 'Kitaplarım, çocuklarımın aksine, bana karşılık olarak sevgi göstermez.'

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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