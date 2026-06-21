Psikologlara Göre Çocuklarıyla En İyi Bağı Kuran Babaların 5 Alışkanlığı

Ancak madalyonun bir de diğer yüzü var: Babaların oyun oynamaya daha rahat alan bulmasının arkasında, annelerin ebeveynliğin zihinsel yükünü daha fazla sırtlaması yatıyor.

Verilere göre, anneler ev ve çocukla ilgili zihinsel/bilişsel işlerin %73’ünden sorumluyken, babalarda bu oran %27’de kalıyor. Bu dengesizlik annelerde stresi artırırken, uzmanlar ev işlerindeki yükü yeniden paylaşırken babaların 'oyuncu' yönünün de göz ardı edilmemesi gerektiğinin altını çiziyor.

İşte uzmanlara göre tüm ebeveynlerin örnek alması gereken 5 'eğlenceli baba' alışkanlığı: