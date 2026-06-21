7 Uyuyan Efsanesi Bilimsel Çıktı: Meteorologlar Yazın Kaderi İçin 27 Haziran’ı İşaret Etti
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Yüzyıllardır kulaktan kulağa yayılan eski bir çiftçi atasözü, modern bilim tarafından mercek altına alındı. Meteorologlar, haziran sonundaki hava koşullarının önümüzdeki yedi haftalık yaz rotasını çizdiğini belirterek 'büyük resme' dikkat çekiyor
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27 Haziran "Yedi Uyuyanlar Günü" Nedir?
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Meteorolog Jan Schenk, bu eski inanışın basit bir tahminden çok daha fazlası olduğunu vurguluyor.
Ancak meteorolog Jan Schenk önemli bir uyarıda bulunuyor: 1582 yılındaki Gregoryen takvim reformu nedeniyle günlerin kaymış olması ve tek bir günün meteorolojik hatalara açık yapısı sebebiyle sadece 27 Haziran gününe odaklanmak doğru değil.
Bu hava kuralının etkisi coğrafi konuma göre de değişiklik gösteriyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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