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7 Uyuyan Efsanesi Bilimsel Çıktı: Meteorologlar Yazın Kaderi İçin 27 Haziran’ı İşaret Etti

7 Uyuyan Efsanesi Bilimsel Çıktı: Meteorologlar Yazın Kaderi İçin 27 Haziran’ı İşaret Etti

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
21.06.2026 - 10:41
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Yüzyıllardır kulaktan kulağa yayılan eski bir çiftçi atasözü, modern bilim tarafından mercek altına alındı. Meteorologlar, haziran sonundaki hava koşullarının önümüzdeki yedi haftalık yaz rotasını çizdiğini belirterek 'büyük resme' dikkat çekiyor

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27 Haziran "Yedi Uyuyanlar Günü" Nedir?

27 Haziran "Yedi Uyuyanlar Günü" Nedir?

Halk arasında ve eski tarım takvimlerinde yer alan 'Yedi Uyuyanlar Günü' kökenini erken Hristiyanlık dönemine ait tarihi bir efsaneden alıyor. Hikayeye göre, 3. yüzyılda Efes yakınlarında zulümden kaçarak bir mağaraya sığınan ve orada yaklaşık 200 yıl süren derin bir uykuya dalan yedi gencin anısına, kilise takviminde 27 Haziran günü azizlerin yortu günü (belirli bir azizi anmak, onu onurlandırmak veya dini bir olayı kutlamak) olarak ilan edilmiştir.

Yüzyıllar boyunca doğayı ve gökyüzünü gözlemleyen çiftçiler, bu tarihlerde yerleşen hava koşullarının genellikle haftalarca değişmediğini fark etmiş ve bu durum ünlü bir atasözüne dönüşmüştür: 'Yedi Uyuyanlar Günü'nde hava nasılsa, yedi hafta boyunca da öyle kalır.'

Meteorolog Jan Schenk, bu eski inanışın basit bir tahminden çok daha fazlası olduğunu vurguluyor.

Meteorolog Jan Schenk, bu eski inanışın basit bir tahminden çok daha fazlası olduğunu vurguluyor.

Schenk, bu dönemi istatistiksel ve bilimsel olarak kanıtlanabilen, tekrarlayan bir hava modeli yani 'meteorolojik bir tekillik' olarak sınıflandırıyor.

Uzmanlar, kuralın arkasındaki fiziksel mekanizmayı şu şekilde açıklıyor:

  • Yaz gündönümünün (21 Haziran) hemen ardından güneşin konumu ve dünyaya gelen radyasyon miktarı adeta bir plato çizerek sabitlenir.

  • İlkbahar aylarındaki dalgalanmaların ardından atmosfer bu dönemde nihayet durulur ve nispeten istikrarlı, uzun vadeli bir genel düzen geliştirir.

Ancak meteorolog Jan Schenk önemli bir uyarıda bulunuyor: 1582 yılındaki Gregoryen takvim reformu nedeniyle günlerin kaymış olması ve tek bir günün meteorolojik hatalara açık yapısı sebebiyle sadece 27 Haziran gününe odaklanmak doğru değil.

Ancak meteorolog Jan Schenk önemli bir uyarıda bulunuyor: 1582 yılındaki Gregoryen takvim reformu nedeniyle günlerin kaymış olması ve tek bir günün meteorolojik hatalara açık yapısı sebebiyle sadece 27 Haziran gününe odaklanmak doğru değil.

Bilim insanlarına göre asıl takip edilmesi gereken kritik dönem, Haziran ayının son günlerinden 7-8 Temmuz’a kadar uzanan süreç. Eğer bu tarihler arasında yüksek basınç sistemleri bölgeye yerleşir ve istikrarlı bir hava sunarsa, yazın geri kalanının kurak ve sıcak geçme ihtimali çok yükseliyor. Tam tersi bir alçak basınç hakimiyetinde ise serin ve yağışlı bir yaz kapıyı çalıyor.

2026 Yazı İçin Tahminler Ne Gösteriyor? 

Meteorolog Jan Schenk, normal şartlarda Kuzey Atlantik'teki kasırga kalıntılarının Avrupa hava sistemini bozarak bu kuralı geçersiz kılabileceğini, ancak 2026 yılında Kuzey Atlantik'te daha az kasırga aktivitesi beklendiğini belirtiyor. Bu durum, 'Yedi Uyuyanlar' kuralının bu yıl yüksek bir doğruluk payıyla çalışma ihtimalini artırıyor.

Bu hava kuralının etkisi coğrafi konuma göre de değişiklik gösteriyor.

Bu hava kuralının etkisi coğrafi konuma göre de değişiklik gösteriyor.

Avrupa'nın güney bölgelerinde istikrarlı yüksek basınç sistemleri daha uzun süre tutunabildiği için kuralın tutma oranı çok daha yüksekken; Kuzey Atlantik’ten gelen alçak basınç akımlarına açık olan kuzey bölgelerinde havanın daha değişken olabileceği ifade ediliyor.

Özetle; Yedi Uyuyanlar dönemi kesin bir günlük hava tahmini sunmasa da, tatil planları, tarımsal faaliyetler ve yazın genel karakterini anlamak adına atmosferik açıdan çok güçlü bir gösterge olmaya devam ediyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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