7 Uyuyan Efsanesi Bilimsel Çıktı: Meteorologlar Yazın Kaderi İçin 27 Haziran’ı İşaret Etti

Halk arasında ve eski tarım takvimlerinde yer alan 'Yedi Uyuyanlar Günü' kökenini erken Hristiyanlık dönemine ait tarihi bir efsaneden alıyor. Hikayeye göre, 3. yüzyılda Efes yakınlarında zulümden kaçarak bir mağaraya sığınan ve orada yaklaşık 200 yıl süren derin bir uykuya dalan yedi gencin anısına, kilise takviminde 27 Haziran günü azizlerin yortu günü (belirli bir azizi anmak, onu onurlandırmak veya dini bir olayı kutlamak) olarak ilan edilmiştir.

Yüzyıllar boyunca doğayı ve gökyüzünü gözlemleyen çiftçiler, bu tarihlerde yerleşen hava koşullarının genellikle haftalarca değişmediğini fark etmiş ve bu durum ünlü bir atasözüne dönüşmüştür: 'Yedi Uyuyanlar Günü'nde hava nasılsa, yedi hafta boyunca da öyle kalır.'