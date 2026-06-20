Otopark Kazılarının Altından Çıkan 8 Şaşırtıcı Tarihi Keşif
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Arabanızı park edip alışverişe ya da işe giderken ayaklarınızın altında ne olduğunu hiç düşündünüz mü? Kentlerin tarihsel katmanlara oturduğu pek çok noktada otopark inşaatları veya altyapı çalışmaları arkeologlara beklenmedik sürprizler yaşattı. İngiltere'den ABD'ye, Fransa'dan Türkiye'ye uzanan coğrafyada bu olaylar hem heyecan yarattı hem de şehir planlamacılarını ve arkeologları zor kararlar almak zorunda bıraktı.
İşte otopark veya yapı kazılarında gün yüzüne çıkan on bir şaşırtıcı keşif...
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1. İngiltere Kralı III. Richard'ın Mezarı - Leicester, 2012
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2. Roma Amfitiyatrosu - Londra, 1988
3. Vikinglere Ait Mezarlık - Dublin, İrlanda, 1970'ler
4. Antik Yunan Mezarlığı - Selanik, Yunanistan, 2000'ler
5. Napolyon Dönemi Askerleri - Vilnius, Litvanya, 2001
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6. Eski Osmanlı Çeşmesi - İstanbul, çeşitli inşaatlarda
7. Fransız Devrimi Kurbanları - Paris, çeşitli dönüşüm projeleri
8. 2.000 Yıllık Roma Caddesi - Londra, 2010-2014
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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