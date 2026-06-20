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Otopark Kazılarının Altından Çıkan 8 Şaşırtıcı Tarihi Keşif

Otopark Kazılarının Altından Çıkan 8 Şaşırtıcı Tarihi Keşif

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
20.06.2026 - 14:01
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Arabanızı park edip alışverişe ya da işe giderken ayaklarınızın altında ne olduğunu hiç düşündünüz mü? Kentlerin tarihsel katmanlara oturduğu pek çok noktada otopark inşaatları veya altyapı çalışmaları arkeologlara beklenmedik sürprizler yaşattı. İngiltere'den ABD'ye, Fransa'dan Türkiye'ye uzanan coğrafyada bu olaylar hem heyecan yarattı hem de şehir planlamacılarını ve arkeologları zor kararlar almak zorunda bıraktı. 

İşte otopark veya yapı kazılarında gün yüzüne çıkan on bir şaşırtıcı keşif...

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1. İngiltere Kralı III. Richard'ın Mezarı - Leicester, 2012

1. İngiltere Kralı III. Richard'ın Mezarı - Leicester, 2012

Otoparkın altından çıkan en ünlü iskelet kuşkusuz İngiltere Kralı III. Richard'a ait. Leicester Üniversitesi arkeologları, şehir merkezindeki bir otoparktaki kazıda hükümdarın beş yüz yıllık kalıntılarını buldu. 1485'te Bosworth Muharebesi'nde öldürülen Richard, bir zamanlar Greyfriars Kilisesi'ne defnedilmişti; kilise 16. yüzyılda yıkılmış ve üzerine zamanla otopark yapılmıştı. Mitokondriyal DNA analizi ve arkeolojik veriler kimliği kesin biçimde doğruladı.

2. Roma Amfitiyatrosu - Londra, 1988

2. Roma Amfitiyatrosu - Londra, 1988

Londra Guildhall Sanat Galerisi'nin temel kazısında MS 1. yüzyıla (yaklaşık MS 70) ait devasa bir Roma amfitiyatrosunun kalıntıları ortaya çıktı. Yapının kalabalık galeri ve savaş alanlarının taş duvarları günümüzde sergi mekânının yeraltında korunuyor ve ziyaretçilere açık. Britanya'nın en önemli arkeolojik keşiflerinden biri olarak değerlendiriliyor.

3. Vikinglere Ait Mezarlık - Dublin, İrlanda, 1970'ler

3. Vikinglere Ait Mezarlık - Dublin, İrlanda, 1970'ler

Dublin'in Wood Quay bölgesinde bir belediye binası inşaatı için yapılan kazılarda 9. ve 10. yüzyıllara ait Viking yerleşiminin kalıntıları bulundu. Yaklaşık 300.000 arkeolojik eser ile dönemin konutlarına ait buluntular açığa çıktı; bu keşif İrlanda tarihinin yeniden yazılmasına katkı sağladı.

4. Antik Yunan Mezarlığı - Selanik, Yunanistan, 2000'ler

4. Antik Yunan Mezarlığı - Selanik, Yunanistan, 2000'ler

Selanik metrosunun altyapı kazılarında binlerce mezardan oluşan Antik Yunan ve Bizans dönemi nekropolü keşfedildi. İnşaat çalışmalarını yıllarca geciktiren bu keşif bugün metro güzergahında yerinde sergileniyor.

5. Napolyon Dönemi Askerleri - Vilnius, Litvanya, 2001

5. Napolyon Dönemi Askerleri - Vilnius, Litvanya, 2001

Vilnius'ta inşaat kazısında Napolyon'un 1812 Rusya seferinden geri çekilirken hayatını kaybeden 1.000 ila 2.000 arasında Fransız askerin toplu mezarı bulundu. Askerlerin üzerinde hâlâ para, madalya ve kişisel eşyalar vardı.

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6. Eski Osmanlı Çeşmesi - İstanbul, çeşitli inşaatlarda

6. Eski Osmanlı Çeşmesi - İstanbul, çeşitli inşaatlarda

İstanbul'da çeşitli otopark ve bina dönüşüm kazılarında Osmanlı dönemine ait çeşme, hamam kalıntısı ve seramik eserler gün yüzüne çıktı. İstanbul Arkeoloji Müzeleri bu tür kazıları yakından takip ediyor; yapı izinlerine arkeolojik araştırma koşulu eklenmesi giderek zorunlu hale geliyor.

7. Fransız Devrimi Kurbanları - Paris, çeşitli dönüşüm projeleri

7. Fransız Devrimi Kurbanları - Paris, çeşitli dönüşüm projeleri

Paris'te 18. yüzyıla ait bölgelerde sürdürülen kentsel dönüşüm kazılarında Fransız Devrimi dönemine tarihlenen toplu mezarlar bulundu. 2022'de bir metro istasyonu yakınında açığa çıkan 50 iskeletin Devrim sonrası kalabalık mezarlık alanlarından kalma olduğu değerlendirildi.

8. 2.000 Yıllık Roma Caddesi - Londra, 2010-2014

8. 2.000 Yıllık Roma Caddesi - Londra, 2010-2014

Bloomberg'in Londra ofisi inşaatı sırasında (2010-2014) MS 1. yüzyıla ait ve arkeologların 'Londra'nın en eski cadde sahnesinden biri' olarak nitelendirdiği Roma dönemi ahşap destekli yol ile binlerce eser ortaya çıktı.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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