Otopark Kazılarının Altından Çıkan 8 Şaşırtıcı Tarihi Keşif

Arabanızı park edip alışverişe ya da işe giderken ayaklarınızın altında ne olduğunu hiç düşündünüz mü? Kentlerin tarihsel katmanlara oturduğu pek çok noktada otopark inşaatları veya altyapı çalışmaları arkeologlara beklenmedik sürprizler yaşattı. İngiltere'den ABD'ye, Fransa'dan Türkiye'ye uzanan coğrafyada bu olaylar hem heyecan yarattı hem de şehir planlamacılarını ve arkeologları zor kararlar almak zorunda bıraktı.

İşte otopark veya yapı kazılarında gün yüzüne çıkan on bir şaşırtıcı keşif...