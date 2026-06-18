Gençler İçin "Tüp Ev" Dönemi Başladı: Su Borularının İçinde Yaşayacaklar

İstiflenebilir ve Taşınabilir Altyapı:

Genişliği sadece 2,5 metre olan bu tüpler, şehir içindeki iki bina arasındaki çok dar kör noktalara bile sığabiliyor. Her biri 20 ton ağırlığında olan borular, herhangi bir ekstra destek yapısına ihtiyaç duyulmadan 4 kata kadar üst üste istiflenebiliyor. Üstelik standart bir vinç yardımıyla tırlara yüklenip istenen her yere kolayca taşınabiliyor.