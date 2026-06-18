Gençler İçin "Tüp Ev" Dönemi Başladı: Su Borularının İçinde Yaşayacaklar
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Dünyanın en erişilemez ve pahalı konut piyasasına sahip olan Hong Kong'da yaşanan devasa konut krizi, mimarları çılgın ve sıra dışı çözümler üretmeye zorluyor. Hong Kong merkezli mimarlık stüdyosu James Law Cybertecture, şehirdeki binaların arasında kalan dar boşluklara yerleştirilebilecek, beton su borularından yapılmış düşük maliyetli ve üst üste istiflenebilir 'mikro ev' prototipi geliştirdi.
'OPod Tube Housing' adı verilen deneysel proje kapsamında, 2,5 metre genişliğindeki devasa beton su boruları; kapıları akıllı telefonlarla açılabilen, içi son teknoloji ve akıllı mobilyalarla donatılmış 9,29 metrekarelik modern mikro dairelere dönüştürülüyor.
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Projenin mimarı James Law, konsept aşamasında olan bu projeyi somutlaştırmak için tipik bir evin nasıl görüneceğini gözler önüne seren bir prototip inşa etti.
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Cam Panel Kapılar: Tamamen camdan oluşan ön panel, içeriye maksimum doğal ışık sağlarken hem kapı hem de pencere görevi üstleniyor. Rafların altına gizlenen aydınlatma şeritleri endüstriyel havayı dağıtıyor.
Hong Kong; ada coğrafyasının getirdiği sınırlı arazi kaynakları, hızla artan nüfus ve tırmanan emlak fiyatları nedeniyle barınmanın en zor olduğu şehirlerin başında geliyor.
Beton boru evlerin en büyük avantajı ise inanılmaz esnek ve mobil olmaları:
Proje henüz deneysel aşamada olsa da mimar James Law, bu tüp evlerin şehir merkezindeki atıl boşluklara kurulması ve gençlere kiralanması için yerel yönetimle resmi görüşmeler yürütüyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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