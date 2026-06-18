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Gençler İçin "Tüp Ev" Dönemi Başladı: Su Borularının İçinde Yaşayacaklar

Gençler İçin "Tüp Ev" Dönemi Başladı: Su Borularının İçinde Yaşayacaklar

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
18.06.2026 - 17:02
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Dünyanın en erişilemez ve pahalı konut piyasasına sahip olan Hong Kong'da yaşanan devasa konut krizi, mimarları çılgın ve sıra dışı çözümler üretmeye zorluyor. Hong Kong merkezli mimarlık stüdyosu James Law Cybertecture, şehirdeki binaların arasında kalan dar boşluklara yerleştirilebilecek, beton su borularından yapılmış düşük maliyetli ve üst üste istiflenebilir 'mikro ev' prototipi geliştirdi.

'OPod Tube Housing' adı verilen deneysel proje kapsamında, 2,5 metre genişliğindeki devasa beton su boruları; kapıları akıllı telefonlarla açılabilen, içi son teknoloji ve akıllı mobilyalarla donatılmış 9,29 metrekarelik modern mikro dairelere dönüştürülüyor.

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Projenin mimarı James Law, konsept aşamasında olan bu projeyi somutlaştırmak için tipik bir evin nasıl görüneceğini gözler önüne seren bir prototip inşa etti.

Projenin mimarı James Law, konsept aşamasında olan bu projeyi somutlaştırmak için tipik bir evin nasıl görüneceğini gözler önüne seren bir prototip inşa etti.

Kavisli endüstriyel beton duvarların badanalanarak yumuşatıldığı evde, gençlerin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak lüks bir minimalizm hakim:

  • Çok Amaçlı Oturma Odası: İç mekanda düz ahşap bir zemin yer alıyor. Oturma bankı istendiğinde katlanarak konforlu bir yatağa dönüşebiliyor.

  • Mutfak ve Depolama: Mikro dairenin içinde mini buzdolabı, mikrodalga fırın, kıyafet askılığı ve bavul koymak için özel bir sehpa alanı bulunuyor.

Cam Panel Kapılar: Tamamen camdan oluşan ön panel, içeriye maksimum doğal ışık sağlarken hem kapı hem de pencere görevi üstleniyor. Rafların altına gizlenen aydınlatma şeritleri endüstriyel havayı dağıtıyor.

Cam Panel Kapılar: Tamamen camdan oluşan ön panel, içeriye maksimum doğal ışık sağlarken hem kapı hem de pencere görevi üstleniyor. Rafların altına gizlenen aydınlatma şeritleri endüstriyel havayı dağıtıyor.
  • Gizli Banyo: Borunun arka kısmı tamamen kapatılarak şık, beyaz altıgen fayanslarla kaplı bir duş ve tuvalet alanına dönüştürülmüş. Zeminde ise su drenajı için çıtalı tahtalar kullanılmış.

Hong Kong; ada coğrafyasının getirdiği sınırlı arazi kaynakları, hızla artan nüfus ve tırmanan emlak fiyatları nedeniyle barınmanın en zor olduğu şehirlerin başında geliyor.

Hong Kong; ada coğrafyasının getirdiği sınırlı arazi kaynakları, hızla artan nüfus ve tırmanan emlak fiyatları nedeniyle barınmanın en zor olduğu şehirlerin başında geliyor.

Her bir ünitenin üretim maliyetinin 11.000 sterlin civarında olduğunu söyleyen mimar Law, bu tasarımın kalıcı bir çözüm olmadığını ancak ev almaya gücü yetmeyen gençlerin 1-2 yıl boyunca buralarda çok mutlu ve ekonomik şekilde yaşayarak nefes alabileceğini savunuyor.

Beton boru evlerin en büyük avantajı ise inanılmaz esnek ve mobil olmaları:

Beton boru evlerin en büyük avantajı ise inanılmaz esnek ve mobil olmaları:

İstiflenebilir ve Taşınabilir Altyapı:

Genişliği sadece 2,5 metre olan bu tüpler, şehir içindeki iki bina arasındaki çok dar kör noktalara bile sığabiliyor. Her biri 20 ton ağırlığında olan borular, herhangi bir ekstra destek yapısına ihtiyaç duyulmadan 4 kata kadar üst üste istiflenebiliyor. Üstelik standart bir vinç yardımıyla tırlara yüklenip istenen her yere kolayca taşınabiliyor.

Proje henüz deneysel aşamada olsa da mimar James Law, bu tüp evlerin şehir merkezindeki atıl boşluklara kurulması ve gençlere kiralanması için yerel yönetimle resmi görüşmeler yürütüyor.

Proje henüz deneysel aşamada olsa da mimar James Law, bu tüp evlerin şehir merkezindeki atıl boşluklara kurulması ve gençlere kiralanması için yerel yönetimle resmi görüşmeler yürütüyor.

Hong Kong'un yaratıcı topluluğu bu krize ilk kez meydan okumuyor; daha önce de fabrika içlerine kurulan bambu mikro evler (Affect-T), hareketli bölmelerle alanı maksimuma çıkaran 51 metrekarelik daireler (Design Eight Five Two) ve ağaç ev tarzı asma katlı tasarımlar (NCDA) denenmişti. Ancak su borusundan ev fikri, pratikliğiyle şu an dünyada en çok konuşulan konut projesi olmaya aday.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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