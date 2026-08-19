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Sanat Dolu Bir Ay Geçirmek İsteyenlerin Kaçırmaması Gereken 11 Sergi ve Müze

etiket Sanat Dolu Bir Ay Geçirmek İsteyenlerin Kaçırmaması Gereken 11 Sergi ve Müze

Özge
Özge - Onedio Üyesi
19.08.2026 - 20:01
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Konserlere biraz ara verip günlerini sergi ve müzelere ayırmak isteyenler buraya! 

İstanbul'da birkaç saatliğine bambaşka bir döneme geçebileceğin tarihi mekanlardan teknolojiyle sanatın birleştiği yeni nesil deneyim merkezlerine kadar en iyi sergi ve müze rotalarını derledik! İşte ayı dolu dolu geçirmek için mutlaka görmen gereken yerler!

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1. Seçkin Prim "Dün ile Bugün" - Şerefiye Sarnıcı

1. Seçkin Prim "Dün ile Bugün" - Şerefiye Sarnıcı

1600 yıllık bir sarnıcın içine çağdaş sanat yerleştirildiğinde ortaya nasıl bir görüntü çıkar? Seçkin Pirim’in “Dün ile Bugün” sergisi bu soruya Şerefiye Sarnıcı’nın tarihi sütunları, suyu ve ışığı üzerinden cevap veriyor. Sarnıcın içinde ve önünde sergilenen eserler mekanla doğrudan ilişki kurarken sanatçının tekrar, katman ve modüler odaklı formlarını öne çıkarıyor. Eserler özenle kurgulanan aydınlatma ile birleştiğinde su yüzeyindeki kırılmalar ve mekanın tarihi atmosferi aracılığıyla mekanın doğrudan bir parçasına dönüşüyor. Kurduğu bu katmanlı ilişki ise ziyaretçilerini dün ile bugün arasında derin bir yolculuğa çıkarıyor.

Yer: Şerefiye Sarnıcı

Tarih: 12 Haziran – 31 Ağustos 2026

Detaylara Passo üzerinden ulaşabilirsin.

2. Binbirdirek Sarnıcı

2. Binbirdirek Sarnıcı

Şerefiye Sarnıcı'ndan sonra İstanbul'un yer altındaki bir başka etkileyici durağına geçiyoruz. Binbirdirek Sarnıcı, İstanbul'un ikinci büyük tarihi su haznesi olarak biliniyor ve günümüze ulaşan sütunlarıyla oldukça güçlü bir mimari atmosfere sahip. Yapının tarihi dokusunu farklı bir deneyimle birleştirmek isteyenler için sarnıçta Sema Ayini de gerçekleştiriliyor. Böylece mekanı yalnızca tarihi bir yapı olarak gezmek yerine, tasavvuf kültürünün en bilinen ritüellerinden birini bu atmosferin içinde izlemek de mümkün oluyor. Sema Ayini etkinliği de Binbirdirek Sarnıcı'nda düzenleniyor.

Yer: Binbirdirek Sarnıcı, Fatih

Detaylara Passo üzerinden ulaşabilirsin.

3. Düşler Zamanı: Japonya

3. Düşler Zamanı: Japonya

Türkiye'nin ilk kapsamlı dijital deneyim merkezinde yer alan bu sergi, özellikle Japon sanatına bakmak yerine bir süreliğine onun içine girmek isteyenlere hitap ediyor. Japon kültürünü yeni nesil teknoloji ile buluşturan sergi, 17. ve 19. yüzyıllar arasındaki Japon sanatından yüzlerce eseri yeniden yorumlayarak ziyaretçi karşısına çıkarıyor. Sergi mekanına eşlik eden VR, AR ve etkileşimli yüzeyler, bu dünyayı çok duyulu bir keşfe çeviriyor ve Ukiyo-e’den Japon kültürünün fantastik Yōkai anlatılarına kadar oldukça renkli bir dünyaya kapı aralıyor.

Yer: Dijital Deneyim Merkezi

Tarih: 20 Mart – 21 Eylül 2026

Detaylara Passo üzerinden ulaşabilirsin.

4. Frida Kahlo'nun Günlükleri

4. Frida Kahlo'nun Günlükleri

Frida Kahlo’nun renkli hayal gücünü yalnızca tablolarından tanıyorsan biraz daha kişisel bir kapı aralayan bu sergi, tam senlik olabilir. Sanatçının günlüklerinden yola çıkan sergi, Kahlo’nun düşüncelerini, çizimlerini, ilişkilerini ve kendi iç dünyasına bıraktığı notları fiziksel ve dijital anlatımla yeniden bir araya getiriyor. 12 farklı tematik odadan oluşan sergi mekanına, günlük sayfalarındaki renkler ve çizimler eşlik ediyor. Kahlo'nun en ikonik tablolarının arkasında nasıl bir düşünce ve hayal dünyası olduğunu daha anlaşılır kılarken sanatsal zenginliği derinleştiriyor. İnteraktif alanlar ve deneyim odaklı yüzeyler ise bu deneyimi çok daha sürükleyici hale getiriyor.

Yer: Akasya Kültür Sanat

Tarih: 31 Ağustos'a kadar

Detaylara Passo üzerinden ulaşabilirsin.

5. Kombine | Mercedes Yıldızlar Geçidi 2026

5. Kombine | Mercedes Yıldızlar Geçidi 2026

Klasik otomobil meraklılarının eylül takvimine mutlaka göz atması gereken etkinliklerden biri burada! Yıldızlar Geçidi 2026, Mercedes-Benz tarihine damga vurmuş klasik ve nadir modelleri Beykoz Kundura'nın tarihi atmosferinde bir araya getiriyor. İki güne yayılan programda otomobil sergisinin yanında canlı müzik ve DJ performansları, klasik otomobil dünyasından isimlerle söyleşiler ve Mercedes-Benz tarihine odaklanan özel gösterimler de bulunuyor. Yani otomobillere uzaktan bakıp çıkacağın klasik bir sergiden biraz daha fazlası var.

Yer: Beykoz Kundura

Tarih: 12-13 Eylül 2026

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6. Gastromasa İstanbul 2026

6. Gastromasa İstanbul 2026

İyi yemek yemeyi sevmenin bir adım ötesine geçip gastronomi dünyasında neler olduğunu merak ediyorsan kasım ayını şimdiden işaretleyebilirsin. Bu yıl 11. kez düzenlenecek Gastromasa İstanbul, “Kültür ve Etkileşim” temasıyla dünyaca ünlü şefleri, gastronomi profesyonellerini, üreticileri, yatırımcıları ve akademisyenleri İstanbul'da buluşturuyor. İki gün boyunca konferanslar, paneller, sahne sunumları, workshop'lar ve söyleşiler düzenlenecek. Gastronominin yalnızca tabaktaki yemekle sınırlı olmadığını görmek isteyenler için oldukça kapsamlı bir program var.

Yer: Haliç Kongre Merkezi

Tarih: 26-27 Kasım 2026

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7. Demokrasi ve Özgürlükler Adası

7. Demokrasi ve Özgürlükler Adası

Müze gezisini bu kez birkaç saatlik şehir içi rotadan çıkarıp tam günlük bir deneyime çevirebilirsin. Eski adı Yassıada olan Demokrasi ve Özgürlükler Adası, Türkiye'nin yakın siyasi tarihinin en önemli dönemlerinden birine odaklanıyor. Adnan Menderes Müzesi, Demokrasi ve Özgürlükler Müzesi ve 27 Mayıs Müzesi gibi farklı ziyaret alanları sayesinde tek bir yapı yerine bütün adaya yayılan bir tarih rotası ortaya çıkıyor. Özellikle yakın dönem Türkiye tarihine ilgi duyuyorsan listedeki diğer müzelerden oldukça farklı bir deneyim sunuyor.

Yer: Demokrasi ve Özgürlükler Adası

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8. Miniatürk

8. Miniatürk

Türkiye'yi birkaç saat içinde dolaşmak teknik olarak imkânsız ama Miniatürk bunun minyatür versiyonunu sunuyor. İstanbul, Anadolu ve Osmanlı coğrafyasından seçilen 138 mimari eserin 1/25 ölçekli modelleri aynı alanda bir araya geliyor. Galata Kulesi'nden Mardin taş evlerine kadar birbirinden tamamen farklı yapıları yan yana görmek özellikle mimariye meraklı olanlar için beklenenden daha keyifli bir deneyime dönüşebilir. Üstelik açık hava düzeni sayesinde klasik kapalı müze rotalarından da ayrılıyor.

Yer: Sütlüce, Beyoğlu

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9. Atatürk Müze Odası

9. Atatürk Müze Odası

Pera Palace'ın 101 numaralı odasının kapısından içeri girince aslında otelin en önemli hikayelerinden birine de adım atıyorsun. Mustafa Kemal Atatürk'ün İstanbul ziyaretlerinde konakladığı ve çalıştığı oda, doğumunun 100. yılında müze haline getirildi. Bugün odada Atatürk'e ait kişisel eşyalar, kitaplar, kendisine gönderilen hediyeler ve dönemin gazeteleri sergileniyor. Çok büyük bir müze olmadığı için Beyoğlu'ndaki başka kültür-sanat duraklarıyla aynı gün içinde rahatlıkla birleştirilebilir.

Yer: Pera Palace Hotel, Beyoğlu

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10. Mozaik Lamba Atölyesi

10. Mozaik Lamba Atölyesi

Bu kez sanat eserine bakmak yerine kendin yapıyorsun! Anka Workshop’taki Mozaik Lamba Atölyesi’nde geleneksel Türk mozaik lambasını renkli cam parçaları ve farklı süslemeler kullanarak kendi zevkine göre tasarlıyorsun. Üstelik ortaya çıkan çalışma yalnızca atölyede kalmıyor. Hazırladığın mozaik lamba ve aparatlarını etkinlik sonunda yanında götürerek dilediğin yerde sergileyebiliyorsun. Arkadaşlarla klasik kahve planının dışına çıkmak veya el emeği bir parçayla eve dönmek istiyorsan tam sana göre!

Yer: Anka Workshop, Kadıköy

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11. Parfüm Atölyesi

11. Parfüm Atölyesi

“Bana ait bir koku olsa nasıl kokardı?” sorusunun cevabını kendin hazırlayabileceğin bir atölye var. Parfüm Atölyesi’nde farklı denemeler yaparak kendi zevkini ve enerjini yansıtan kokuyu oluşturuyor, ardından hazırladığın parfümü kişiselleştirerek yanında götürüyorsun. Ortalama 1,5 saat süren deneyimde gerekli malzemeler de atölye kapsamında sağlanıyor. Sanat rotasına resim ve sergilerden biraz farklı, daha duyusal bir deneyim eklemek istiyorsan harika bir alternatif!

Yer: Anka Workshop, Kadıköy

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Özge
Özge
Onedio Üyesi
Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
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