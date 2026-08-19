Sanat Dolu Bir Ay Geçirmek İsteyenlerin Kaçırmaması Gereken 11 Sergi ve Müze
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Konserlere biraz ara verip günlerini sergi ve müzelere ayırmak isteyenler buraya!
İstanbul'da birkaç saatliğine bambaşka bir döneme geçebileceğin tarihi mekanlardan teknolojiyle sanatın birleştiği yeni nesil deneyim merkezlerine kadar en iyi sergi ve müze rotalarını derledik! İşte ayı dolu dolu geçirmek için mutlaka görmen gereken yerler!
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1. Seçkin Prim "Dün ile Bugün" - Şerefiye Sarnıcı
2. Binbirdirek Sarnıcı
3. Düşler Zamanı: Japonya
4. Frida Kahlo'nun Günlükleri
5. Kombine | Mercedes Yıldızlar Geçidi 2026
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6. Gastromasa İstanbul 2026
7. Demokrasi ve Özgürlükler Adası
8. Miniatürk
9. Atatürk Müze Odası
10. Mozaik Lamba Atölyesi
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11. Parfüm Atölyesi
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Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
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