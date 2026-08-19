Sanat Dolu Bir Ay Geçirmek İsteyenlerin Kaçırmaması Gereken 11 Sergi ve Müze

Frida Kahlo’nun renkli hayal gücünü yalnızca tablolarından tanıyorsan biraz daha kişisel bir kapı aralayan bu sergi, tam senlik olabilir. Sanatçının günlüklerinden yola çıkan sergi, Kahlo’nun düşüncelerini, çizimlerini, ilişkilerini ve kendi iç dünyasına bıraktığı notları fiziksel ve dijital anlatımla yeniden bir araya getiriyor. 12 farklı tematik odadan oluşan sergi mekanına, günlük sayfalarındaki renkler ve çizimler eşlik ediyor. Kahlo'nun en ikonik tablolarının arkasında nasıl bir düşünce ve hayal dünyası olduğunu daha anlaşılır kılarken sanatsal zenginliği derinleştiriyor. İnteraktif alanlar ve deneyim odaklı yüzeyler ise bu deneyimi çok daha sürükleyici hale getiriyor.

Yer: Akasya Kültür Sanat

Tarih: 31 Ağustos'a kadar

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