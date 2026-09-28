“Bunlardan Kaçını Yaptın?” Testine Göre Yüzde Kaç Eğlencelisin?
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Ne kadar eğlenceli olduğunu anlamak için illa çılgın partilere gitmeye ya da her hafta sonu başka bir maceraya atılmaya gerek yok. Bazen arkadaş grubunda yaptığın saçma sapan bir şey, bazen gece yarısı ortaya çıkan spontane bir plan, bazen de “Bunu kimseye anlatmayacağım.” deyip ertesi gün herkese anlatman yeterli. Peki sen ne kadar eğlencelisin? Gel, bu testle cevabı öğrenelim. 👇
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1. Arkadaşlarınlayken en çok hangisini yaptın?
2. Hiç plansızca bir etkinliğe veya konsere gittin mi?
3. Hiç “Biraz takılırız” deyip sabahladın mı?
4. Hayatında en az bir kere yaptığın şey hangisi?
5. Hiç sırf eğlenmek için saçma bir kostüm giydin mi?
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6. Hiç sokakta durduk yere dans ettin mi?
7. Hiç bir şarkıyı bağıra bağıra söyledin mi?
8. Hiç arkadaşlarınla saçma bir iddiaya girdin mi?
Sen %25 eğlencelisin!
Sen %50 eğlencelisin!
Sen %75 eğlencelisin!
Sen %95 eğlencelisin!
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Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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