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“Bunlardan Kaçını Yaptın?” Testine Göre Yüzde Kaç Eğlencelisin?

etiket “Bunlardan Kaçını Yaptın?” Testine Göre Yüzde Kaç Eğlencelisin?

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Editörü
28.09.2026 - 12:01
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Ne kadar eğlenceli olduğunu anlamak için illa çılgın partilere gitmeye ya da her hafta sonu başka bir maceraya atılmaya gerek yok. Bazen arkadaş grubunda yaptığın saçma sapan bir şey, bazen gece yarısı ortaya çıkan spontane bir plan, bazen de “Bunu kimseye anlatmayacağım.” deyip ertesi gün herkese anlatman yeterli. Peki sen ne kadar eğlencelisin? Gel, bu testle cevabı öğrenelim. 👇

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1. Arkadaşlarınlayken en çok hangisini yaptın?

2. Hiç plansızca bir etkinliğe veya konsere gittin mi?

3. Hiç “Biraz takılırız” deyip sabahladın mı?

4. Hayatında en az bir kere yaptığın şey hangisi?

5. Hiç sırf eğlenmek için saçma bir kostüm giydin mi?

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6. Hiç sokakta durduk yere dans ettin mi?

7. Hiç bir şarkıyı bağıra bağıra söyledin mi?

8. Hiç arkadaşlarınla saçma bir iddiaya girdin mi?

Sen %25 eğlencelisin!

Sen eğlenceyi seviyorsun ama eğlence uğruna düzenini bozacak biri de değilsin. Gece yarısı dışarı çıkmalar, plansız etkinlikler, saçma kostümler falan sana biraz fazla geliyor olabilir. Senin için güzel bir akşamın illa çılgın geçmesine gerek yok; doğru insanlar ve güzel bir sohbet çoğu zaman yeterli. Arkadaş grubunda muhtemelen ortamın sakin insanı sensin. Ama bu, sıkıcı olduğun anlamına gelmiyor; sadece eğlence konusunda seçicisin.

Sen %50 eğlencelisin!

Senin içinde hafif bir kaos potansiyeli var ama henüz tam olarak ortaya çıkmış değil. 😂 Normalde kontrollüsün fakat doğru arkadaşlar ve doğru ortam seni kolayca gaza getirebiliyor. Bir anda karaoke mikrofonunu eline alabilir, plansız bir geceye katılabilir veya “Bir şey yapalım.” teklifine hayır demeyebilirsin. En güzel tarafı da eğlenmek için kendini zorlamıyorsun. Senin eğlencen doğal şekilde gelişiyor.

Sen %75 eğlencelisin!

Seninle plan yapmak tehlikeli çünkü olayların nasıl gelişeceği meçhul! Eğlenceli bir fikir ortaya çıktığında hemen “Olur!” diyebiliyor, ortam güzelse geceyi uzatabiliyorsun. Üstelik eğlenmek için büyük organizasyonlara da ihtiyacın yok, küçük bir fikir bile senin için birkaç saatlik maceraya dönüşebiliyor. Muhtemelen arkadaşların bir şeyler yapmaya karar verdiğinde ilk seni arıyor. Sen hayatın küçük anlarını bile eğlenceli hale getirmeyi biliyorsun. Kısacası seninle sıkılmak biraz zor.

Sen %95 eğlencelisin!

Senin eğlence anlayışının bir sınırı yok gibi görünüyor. Muhtemelen arkadaş grubunda “Bunu da deneyelim.” diyen kişi sensin ve diğerleri senin yüzünden kendilerini hiç beklemedikleri yerlerde buluyor. Senin için önemli olan kusursuz bir plan değil, iyi vakit geçirmek. Ve açıkçası bu yüzden seninle ilgili en güzel anılar genellikle plansız ortaya çıkıyor. Sen eğlence aramıyorsun, eğlence senin peşinden geliyor.

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İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Editörü
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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