Evindeki Renkler Aşk Hayatın Hakkında Ne Söylüyor?
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Sen bize evindeki renkleri anlat biz de senin aşk hayatını tahmin edelim! Çünkü seçtiğin renkler seni, hayatını ve aşka bakış açını anlatıyor. Hazırsan hadi bakalım başlıyoruz, sonucu yorumlara yazmayı unutma!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Salonundaki koltuk veya ana mobilya grubu hangi renk tonlarında?
2. Yatak odana adım attığında seni en çok karşılayan atmosfer renkleri hangisi?
3. Evinin duvarlarında veya dekorasyonunda tercih ettiğin aksesuar renkleri nasıl peki?
4. Peki evindeki aydınlatma bunlardan hangisi?
5. Mutfak veya yemek alanında ağırlıklı olan renk anlayışın nedir?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Peki perde tercihin bunlardan hangisi?
7. Evine yeni bir kırlent alırken ilk hangi renge elin gider?
8. Son olarak banyonda hangi renk öne çıkıyor?
Tutkulu bir aşk!
Mantıklı ve güvenilir aşk!
Şefkatli ve huzur dolu bir aşk!
Karizmatik ve gizemli aşk!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın