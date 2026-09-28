Yemek Seçimlerine Göre Hangi Ünlü Şefsin?

Sen mutfakta yenilik peşinde koşan ve sınırları zorlamaktan çekinmeyen birisin. Aynı yemeği herkes gibi yapmak sana biraz fazla sıradan geliyor. Bir malzemeyi farklı bir yöntemle kullanmak, iki ayrı mutfağın lezzetlerini bir araya getirmek veya hiç düşünülmemiş bir kombinasyonu denemek daha çok ilgini çekiyor. Japon mutfağının tekniklerini farklı kültürlerin malzemeleriyle birleştiren Nobu Matsuhisa'nın mutfak yaklaşımı bu sonuçla güçlü biçimde örtüşüyor. Senin tabağında alışılmışın dışında bir şey görmek mümkün. Bir sosun içine farklı bir aroma eklemekten, klasik bir yemeği bambaşka bir sunumla hazırlamaktan veya yeni bir mutfağı denemekten korkmuyorsun. Hatta bazen mutfakta yaptığın deneylerin sonucunu sen bile son anda öğreniyorsun.