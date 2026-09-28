Yemek Seçimlerine Göre Hangi Ünlü Şefsin?
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Mutfakta nasıl biri olduğunu hiç düşündün mü? Bir yemeği hazırlarken kusursuz tekniğe mi odaklanırsın, geleneksel tariflerin izinden mi gidersin, farklı kültürleri bir tabakta buluşturmaktan mı hoşlanırsın yoksa pratik ve lezzetli çözümler üretmeyi mi tercih edersin?
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Bu yemeklerden hangisini seçerdin?
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Hangisi daha iştah açıcı görünüyor?
Şu dört yemekten hangisini denemek isterdin?
Hangisini sofranda görmek isterdin?
Acıktığında hangisini seçerdin?
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Bu tabaklardan hangisi sana daha çekici geliyor?
Hangisini akşam yemeğinde tercih ederdin?
Gordon Ramsay
Musa Dağdeviren
Nobu Matsuhisa
Jamie Oliver
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