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Yemek Seçimlerine Göre Hangi Ünlü Şefsin?

Yemek Seçimlerine Göre Hangi Ünlü Şefsin?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Editörü
28.09.2026 - 13:05
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Mutfakta nasıl biri olduğunu hiç düşündün mü? Bir yemeği hazırlarken kusursuz tekniğe mi odaklanırsın, geleneksel tariflerin izinden mi gidersin, farklı kültürleri bir tabakta buluşturmaktan mı hoşlanırsın yoksa pratik ve lezzetli çözümler üretmeyi mi tercih edersin?

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Bu yemeklerden hangisini seçerdin?

Hangisi daha iştah açıcı görünüyor?

Şu dört yemekten hangisini denemek isterdin?

Hangisini sofranda görmek isterdin?

Acıktığında hangisini seçerdin?

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Bu tabaklardan hangisi sana daha çekici geliyor?

Hangisini akşam yemeğinde tercih ederdin?

Gordon Ramsay

Gordon Ramsay

Senin mutfağında disiplin, teknik ve yüksek standartlar ön planda! Yemek yaparken 'olduğu kadar' demek sana göre değil. Bir et pişiriyorsan kıvamının tam istediğin gibi olmasını, bir sos hazırlıyorsan bütün malzemelerin dengeli olmasını istiyorsun. Mutfakta küçük ayrıntıların büyük fark yaratabileceğine inanıyorsun. Seçimlerin, klasik mutfak tekniklerine ve güçlü lezzetlere olan ilgini gösteriyor. Özellikle et, sos, fırın yemekleri ve özenli sunumlar senin için ayrı bir yere sahip. Bir yemeği hazırlarken sadece lezzetli olmasına değil, nasıl göründüğüne ve nasıl hazırlandığına da dikkat ediyorsun.

Musa Dağdeviren

Musa Dağdeviren

Senin mutfağında gelenek, kültür ve malzemenin hikayesi var. Bir yemeği yalnızca tarif olarak görmüyorsun. O yemeğin nereden geldiğini, hangi malzemelerle yapıldığını ve geçmişte nasıl pişirildiğini merak ediyorsun. Seçimlerin, yöresel yemeklere ve doğal malzemelere güçlü bir yakınlığın olduğunu gösteriyor. Sofranda yalnızca popüler yemeklerin bulunmasını istemiyorsun. Daha az bilinen tarifleri keşfetmek, farklı bölgelerin mutfaklarını denemek ve geleneksel lezzetleri yaşatmak sana daha çekici geliyor.

Nobu Matsuhisa

Sen mutfakta yenilik peşinde koşan ve sınırları zorlamaktan çekinmeyen birisin. Aynı yemeği herkes gibi yapmak sana biraz fazla sıradan geliyor. Bir malzemeyi farklı bir yöntemle kullanmak, iki ayrı mutfağın lezzetlerini bir araya getirmek veya hiç düşünülmemiş bir kombinasyonu denemek daha çok ilgini çekiyor. Japon mutfağının tekniklerini farklı kültürlerin malzemeleriyle birleştiren Nobu Matsuhisa'nın mutfak yaklaşımı bu sonuçla güçlü biçimde örtüşüyor. Senin tabağında alışılmışın dışında bir şey görmek mümkün. Bir sosun içine farklı bir aroma eklemekten, klasik bir yemeği bambaşka bir sunumla hazırlamaktan veya yeni bir mutfağı denemekten korkmuyorsun. Hatta bazen mutfakta yaptığın deneylerin sonucunu sen bile son anda öğreniyorsun.

Jamie Oliver

Jamie Oliver

Senin mutfağının anahtar kelimeleri pratiklik, tazelik ve lezzet! Saatlerce mutfakta kalmadan güzel yemekler hazırlamayı seviyorsun. Bir tarif çok karmaşıksa, aynı sonucu daha kolay bir yöntemle elde etmenin yolunu arıyorsun. Sebzeler, taze otlar, makarna, zeytinyağı ve günlük hayatta kolayca bulunabilecek malzemeler senin mutfağında kendine rahatlıkla yer bulabilir. Yemek yapmayı bir sınav gibi değil, günlük hayatın keyifli bir parçası olarak görüyorsun.

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İnci Döşer
İnci Döşer
Onedio Editörü
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