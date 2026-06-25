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Deniz Göktaş Kimdir, Kaç Yaşında? İşte Komedyen Deniz Göktaş'ın Gösterileri, Kariyer ve Eğitim Hayatı

Deniz Göktaş Kimdir, Kaç Yaşında? İşte Komedyen Deniz Göktaş'ın Gösterileri, Kariyer ve Eğitim Hayatı

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
25.06.2026 - 12:23
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Türkiye'nin son yıllarda en dikkat çekici komedyenlerden biri olan Deniz Göktaş, kara mizahı ve politik şakalarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Özellikle 'Deniz Göktaş'a Ayıracak Vaktim Yok' isimli podcast serisi ve TuzBiber ekibiyle ivme kazanan stand-up kariyeriyle tanınan başarılı komedyen, sahnelerde ve dijital platformlarda adından söz ettirmeye devam ediyor. Türkiye'nin dört bir yanında kapalı gişe oynayan gösterilerinin yanı sıra Göktaş'ın kaç yaşında olduğu, eğitimi ve kariyer hayatı da merak ediliyor. Peki, Deniz Göktaş kimdir? Kaç yaşında ve aslen nereli? 

İşte, detaylar:

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Deniz Göktaş Kimdir?

Deniz Göktaş Kimdir?

Tam adıyla İmran Deniz Göktaş, Türkiye'nin yeni nesil mizah anlayışının güçlü temsilcilerinden biridir. Geleneksel fıkra anlatıcılığından ziyade; sosyolojik tespitler, psikolojik tahliller, Türkiye'nin politik atmosferi ve kara mizah unsurlarını harmanladığı tarzıyla öne çıkar. Yalnızca sahnede değil, mizah dergilerinde ve podcast dünyasında da içerik üreten çok yönlü bir sanatçıdır.

Deniz Göktaş Kaç Yaşında?

Deniz Göktaş, 1994 yılında dünyaya gelmiştir. İçinde bulunduğumuz 2026 yılı itibarıyla 32 yaşındadır.  

Deniz Göktaş Aslen Nereli?

Ankara'nın Mamak ilçesinde doğup büyüyen Deniz Göktaş'ın ailesi aslen Çorumludur. İşçi ve memur bir anne-babanın çocuğu olarak yetiştiği bilinmektedir. Kendisi de gösterilerinde zaman zaman Ankara'da geçen çocukluğundan ve aile yapısından esprili bir dille bahseder.

Deniz Göktaş'ın Kariyer Başlangıcı ve Eğitim Hayatı

Deniz Göktaş'ın Kariyer Başlangıcı ve Eğitim Hayatı

Deniz Göktaş'ın kariyeri, aslında oldukça sağlam bir akademik temel üzerine inşa edilmiştir:

  • ODTÜ Yılları: Yükseköğrenimine Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde başlamıştır. Ancak mühendisliğin kendisine uygun olmadığını fark ederek aynı üniversitede Psikoloji bölümüne geçiş yapmış ve buradan mezun olmuştur. Sahnedeki derinlikli insan tahlillerinin temelinde bu eğitimin yattığı söylenebilir.

  • Açık Mikrofon Dönemi: Sinema okumak hayaliyle İstanbul'a taşınan ve Kadir Has Üniversitesi'nde Sinema ve Televizyon üzerine yüksek lisans yapmaya başlayan Göktaş, burada TuzBiber ekibinin açık mikrofon gecelerine katıldı. Sahneye çıktığı ilk beş dakikalık performans ise kariyerinin en büyük dönüm noktası oldu.

Deniz Göktaş'ın Stand-up Gösterileri

Deniz Göktaş'ın Stand-up Gösterileri

Açık mikrofondaki başarısının ardından profesyonel olarak stand-up yapmaya başlayan komedyen, kısa sürede kendi seyirci kitlesini oluşturdu.

  • Tarzı: Hikaye anlatıcılığını (storytelling) politik eleştiriler ve cesur bir kara mizahla birleştirir. Türkiye'nin ekonomik sorunları, toplumsal tabular ve kendi içsel çatışmaları şakalarının ana malzemeleridir.

  • Turneler ve Gösteriler: Ağırlıklı olarak politik şakalarından oluşan şovlarıyla sadece Türkiye'de değil; Amsterdam, Berlin ve Londra gibi Avrupa şehirlerinde de kapalı gişe sahne almıştır.

Deniz Göktaş'ın Yaptığı Diğer Şeyler: 

Stand-up haricinde Deniz Göktaş birçok farklı alanda içerik üretmektedir:

  • Podcast Yayıncılığı: Spotify'da düzenli olarak yayınlanan 'Deniz Göktaş'a Ayıracak Vaktim Yok' isimli podcast serisi, Türkiye'nin en çok dinlenen mizah ve sohbet podcast'leri arasındadır. Ayrıca geçmişte Deezer platformu için 'Haset' adlı başka bir podcast projesi de yapmıştır.

  • Dergi Yazarlığı: 2020 ile 2023 yılları arasında Türkiye'nin köklü mizah dergilerinden Uykusuz'da yazarlık yapmış, kalemini burada da keskinleştirmiştir.

  • Kısa Film: 2022 yapımı 'Ben Tek Siz Hepiniz' isimli kısa filmde oyuncu olarak yer almıştır.

Deniz Göktaş'ın Gösterilerinde Yaş Sınırı Var mı?

İçerdiği argo, kara mizah, hassas konular ve politik eleştiriler nedeniyle gösterileri ve stand-up şovları genellikle 18 yaş sınırı kuralı ile izleyiciyle buluşmaktadır.

Deniz Göktaş'ın Sosyal Medya Hesapları ve Youtube Kanalı

Deniz Göktaş'ın Sosyal Medya Hesapları ve Youtube Kanalı

Deniz Göktaş'ın aktif olarak kullandığı sosyal medya hesaplarına, YouTube kanalına ve çok dinlenen podcast serisine ait tüm resmi bağlantıları aşağıda bulabilirsin:

Sosyal Medya ve Dijital Platform Hesapları

Günlük paylaşımları, gösteri takvimleri ve duyurularını buradan takip edebilirsin.

Kısa ve ironik düşünceleri, politik şakaları ve anlık tespitlerini burada paylaşıyor.

Tam uzunluktaki stand-up gösterileri (örn: Selam Selam), podcast bölümlerinin videoları ve kısa şov kesitleri bu kanalda yer alıyor.

Hayata, siyasete, insan psikolojisine ve günlük olaylara dair tek başına yaptığı serbest çağrışımlı sohbetleri içeren popüler podcast serisi.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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