Deniz Göktaş Kimdir, Kaç Yaşında? İşte Komedyen Deniz Göktaş'ın Gösterileri, Kariyer ve Eğitim Hayatı

Tam adıyla İmran Deniz Göktaş, Türkiye'nin yeni nesil mizah anlayışının güçlü temsilcilerinden biridir. Geleneksel fıkra anlatıcılığından ziyade; sosyolojik tespitler, psikolojik tahliller, Türkiye'nin politik atmosferi ve kara mizah unsurlarını harmanladığı tarzıyla öne çıkar. Yalnızca sahnede değil, mizah dergilerinde ve podcast dünyasında da içerik üreten çok yönlü bir sanatçıdır.

Deniz Göktaş Kaç Yaşında?

Deniz Göktaş, 1994 yılında dünyaya gelmiştir. İçinde bulunduğumuz 2026 yılı itibarıyla 32 yaşındadır.

Deniz Göktaş Aslen Nereli?

Ankara'nın Mamak ilçesinde doğup büyüyen Deniz Göktaş'ın ailesi aslen Çorumludur. İşçi ve memur bir anne-babanın çocuğu olarak yetiştiği bilinmektedir. Kendisi de gösterilerinde zaman zaman Ankara'da geçen çocukluğundan ve aile yapısından esprili bir dille bahseder.