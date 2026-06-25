Deniz Göktaş Kimdir, Kaç Yaşında? İşte Komedyen Deniz Göktaş'ın Gösterileri, Kariyer ve Eğitim Hayatı
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Türkiye'nin son yıllarda en dikkat çekici komedyenlerden biri olan Deniz Göktaş, kara mizahı ve politik şakalarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Özellikle 'Deniz Göktaş'a Ayıracak Vaktim Yok' isimli podcast serisi ve TuzBiber ekibiyle ivme kazanan stand-up kariyeriyle tanınan başarılı komedyen, sahnelerde ve dijital platformlarda adından söz ettirmeye devam ediyor. Türkiye'nin dört bir yanında kapalı gişe oynayan gösterilerinin yanı sıra Göktaş'ın kaç yaşında olduğu, eğitimi ve kariyer hayatı da merak ediliyor. Peki, Deniz Göktaş kimdir? Kaç yaşında ve aslen nereli?
İşte, detaylar:
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Deniz Göktaş Kimdir?
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Deniz Göktaş'ın Kariyer Başlangıcı ve Eğitim Hayatı
Deniz Göktaş'ın Stand-up Gösterileri
Deniz Göktaş'ın Sosyal Medya Hesapları ve Youtube Kanalı
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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