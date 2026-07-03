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Komedyen Deniz Göktaş’ın İfadesinin Tamamı Ortaya Çıktı

Komedyen Deniz Göktaş’ın İfadesinin Tamamı Ortaya Çıktı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
03.07.2026 - 13:25
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İstanbul Harbiye’de sergilediği ‘Ölü Deniz’ gösterisini YouTube hesabından yayınlayan ve 1 haftada 9 milyon izlenen komedyen Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Göktaş’ın ifadesinin tamamı ortaya çıktı. Göktaş, suçlamaları reddederek “İnançlı bir insanı kırmak gibi bir amacım kesinlikle yoktur, böyle bir yorumu günlük hayatta bir seyirciden duysam üzülürdüm.

Herhangi bir şekilde Cumhurbaşkanını aşağılamak gibi bir niyetim yok” dedi.

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1 haftada 9 milyon izlenen Deniz Göktaş'ın ifadesi ortaya çıktı.

1 haftada 9 milyon izlenen Deniz Göktaş'ın ifadesi ortaya çıktı.

Komedyen Deniz Göktaş, 'Ölü Deniz' gösterisinin YouTube'da yayımlanmasının ardından hakkında soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Göktaş'a 'Cumhurbaşkanına hakaret' ile 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlamaları yöneltiliyor.

Gözaltına alınan Deniz Göktaş'ın ifadesi ortaya çıktı. Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre Göktaş suçlamaları reddetti.

Deniz Göktaş'ın ifadesinin tamamı:

Deniz Göktaş'ın ifadesinin tamamı:

'Burada yapılan paylaşımlar benim tarafımdan yapılan paylaşımlardır. Soruşturmaya konu olan video paylaşımında yer alan kişi benim bu benim 1 Haziran 2026 tarihinde Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosunda yapmış olduğum stand-up gösterisine ait bir video paylaşımıdır.

Şahsım tarafından bahse konu Youtube kanalına yüklenerek paylaşımı yapılmıştır. Bu stand-up gösterisindeki konuşmaların metni daha öncesinde benim tarafımdan hazırlanmış bir metne aittir.

Tarafıma yöneltilen ‘Halkın Belirli Bir Kesiminin Benimsediği Dini Değerleri Alenen Aşağılama’ kastım kesinlikle yoktur, bu gösteri benim yaklaşık 3 yıldır Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde yapmış olduğum bir gösteriye aittir. 100 bin üzerinde seyirci bu gösterimi izlemiştir ve hiçbirisinden bu kısma dair incindiklerine dair bir şikayet gelmemiştir.

Gösterim boyunca birçok konuda konuşuyorum sadece dindarlar değil her türlü politik görüş yada popüler figür hakkında konuşmalarım vardır.

Burada da kötü bir şey demiyorum. Favori kitabım diyorum. ‘Çeviride sorun var’ cümlemi de yıllardır duyduğum meal tartışmalarına atıf olarak söylüyorum. İnançlı bir insanı kırmak gibi bir amacım kesinlikle yoktur, böyle bir yorumu günlük hayatta bir seyirciden duysam üzülürdüm.

Herhangi bir şekilde Cumhurbaşkanını aşağılamak gibi bir niyetim yok. Diktatör kelimesi siyasi bir nitelemedir ve sık sık kamuoyuna açık bir şekilde tartışılan konudur.

Demokrat otokrat gibi bir kelimedir sadece, gösteri boyunca bu tarz popüler figürler ideolojiler Türkiye'ye dair sosyolojik olaylara yaptığım gibi mizahi bir yaklaşımdır, başkaca bir amacım yoktur. Üzerime atılı olan suçlamaları kabul etmiyorum.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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