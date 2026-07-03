Komedyen Deniz Göktaş’ın İfadesinin Tamamı Ortaya Çıktı
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İstanbul Harbiye’de sergilediği ‘Ölü Deniz’ gösterisini YouTube hesabından yayınlayan ve 1 haftada 9 milyon izlenen komedyen Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Göktaş’ın ifadesinin tamamı ortaya çıktı. Göktaş, suçlamaları reddederek “İnançlı bir insanı kırmak gibi bir amacım kesinlikle yoktur, böyle bir yorumu günlük hayatta bir seyirciden duysam üzülürdüm.
Herhangi bir şekilde Cumhurbaşkanını aşağılamak gibi bir niyetim yok” dedi.
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1 haftada 9 milyon izlenen Deniz Göktaş'ın ifadesi ortaya çıktı.
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Deniz Göktaş'ın ifadesinin tamamı:
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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