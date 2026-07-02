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Komedyen Deniz Göktaş Havaalanında Gözaltına Alındı

Komedyen Deniz Göktaş Havaalanında Gözaltına Alındı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
02.07.2026 - 12:24
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Harbiye’de sergilediği ‘Ölü Deniz’ gösterisi YouTube’da milyonlarca izlenmeye ulaşan Deniz Göktaş hakkında, ‘dini değerleri aşağılama’ suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı. 

Yurt dışında tatilde olduğunu belirten Deniz Göktaş, Türkiye’ye döndü. Göktaş, havaalanında gözaltına alındı.

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Gösterisi milyonlarca izlenmeye ulaşan Deniz Göktaş, gözaltına alındı.

Gösterisi milyonlarca izlenmeye ulaşan Deniz Göktaş, gözaltına alındı.

Deniz Göktaş’ın milyonlarca izlenen gösterisinin ardından soruşturma başlatılmıştı. 

Komedyen Deniz Göktaş’ın ‘Ölü Deniz’ isimli gösterisi Türkiye’nin bir numaralı gündemi olmuştu. Siyasi mizah içeren gösterinin ardından Göktaş hakkında ‘dini değerleri aşağılama’ suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı. 

Yurt dışında tatilde olduğunu belirten Göktaş, Türkiye’ye döndü. Göktaş, havaalanında gözaltına alındı.

Öte yandan Göktaş'ın YouTube hesabından yayınladığı gösterisi sadece 4 günde 6 milyon izlenmeye ulaşmıştı.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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