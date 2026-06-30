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Deniz Göktaş "Ölü Deniz" İsimli Gösterisinin Gelirlerini Kapatmasaydı Ne Kadar Para Kazanacaktı?

Deniz Göktaş "Ölü Deniz" İsimli Gösterisinin Gelirlerini Kapatmasaydı Ne Kadar Para Kazanacaktı?

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
30.06.2026 - 18:48 Son Güncelleme: 30.06.2026 - 19:34

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Komedyen Deniz Göktaş’ın YouTube üzerinden izleyicileriyle buluşturduğu yeni stand-up gösterisi 'Ölü Deniz', yayınlanmasının ardından kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri haline geldi. İzleyicilerin dikkatini çeken en büyük detay ise Göktaş'ın milyonlarca izlenmeye ulaşan bu videoda reklamları tamamen kapalı tutması oldu.

'ahmetbalatcom' isimli içerik üreticisi, Deniz Göktaş'ın bu hamleyle ne kadarlık bir gelirden feragat ettiğini hesapladı. Ortaya ise dudak uçuklatan bir rakam çıktı.

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600.000 TL ile 800.000 TL arasında!

600.000 TL ile 800.000 TL arasında!

Eğlence sektöründeki YouTube verilerine göre Türkiye’de ortalama bin gösterim başına maliyet yaklaşık 1,5 dolar seviyesinde seyrediyor. Ancak Deniz Göktaş’ın gösterisinin tam 90 dakika sürmesi, video ortası reklamların efektif olarak kullanılabilmesine olanak tanıyor ve bu da potansiyel geliri katlıyor. Yalnızca ilk 4 günde 6 milyondan fazla izlenen video, uzun süre ekranda kalma oranları ve yurt dışındaki gurbetçi izleyicilerin yüksek CPM oranları da hesaba katıldığında, komediyenin sadece birkaç günde 600.000 TL ile 800.000 TL arasında bir kazanç elde edebileceğini gösteriyor. Gösterinin bu hızla devam ederek 10 milyon izlenmeyi aşması durumunda ise kaybedilen potansiyel reklam geliri 1,5 milyon TL'yi geride bırakıyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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