Deniz Göktaş "Ölü Deniz" İsimli Gösterisinin Gelirlerini Kapatmasaydı Ne Kadar Para Kazanacaktı?

Komedyen Deniz Göktaş’ın YouTube üzerinden izleyicileriyle buluşturduğu yeni stand-up gösterisi 'Ölü Deniz', yayınlanmasının ardından kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri haline geldi. İzleyicilerin dikkatini çeken en büyük detay ise Göktaş'ın milyonlarca izlenmeye ulaşan bu videoda reklamları tamamen kapalı tutması oldu.

'ahmetbalatcom' isimli içerik üreticisi, Deniz Göktaş'ın bu hamleyle ne kadarlık bir gelirden feragat ettiğini hesapladı. Ortaya ise dudak uçuklatan bir rakam çıktı.