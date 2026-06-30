Deniz Göktaş "Ölü Deniz" İsimli Gösterisinin Gelirlerini Kapatmasaydı Ne Kadar Para Kazanacaktı?

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Komedyen Deniz Göktaş’ın YouTube üzerinden izleyicileriyle buluşturduğu yeni stand-up gösterisi 'Ölü Deniz', yayınlanmasının ardından kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri haline geldi. İzleyicilerin dikkatini çeken en büyük detay ise Göktaş'ın milyonlarca izlenmeye ulaşan bu videoda reklamları tamamen kapalı tutması oldu.
'ahmetbalatcom' isimli içerik üreticisi, Deniz Göktaş'ın bu hamleyle ne kadarlık bir gelirden feragat ettiğini hesapladı. Ortaya ise dudak uçuklatan bir rakam çıktı.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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