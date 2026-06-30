Türkiye'de Topladığı Harçlıkları Euroya Çevirmek İsteyen Çocuğun Yaşadığı Kur Şoku Yüzüne Yansıdı

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Ekonomik kavramları büyüklere anlatmak bile zaman zaman oldukça zorlayıcı bir sürece dönüşebilirken, çocukların anlaması elbette çok daha zor. Özellikle farklı bir ülkede yaşayıp yaz aylarında memleket ziyaretine gelen miniklerin iki farklı para birimi arasındaki uçurumu anlamlandırmaya çalışması, aileleri de zaman zaman zor durumda bırakıyor.
Türkiye seyahatinin ardından biriktirdiği harçlıkları yaşadığı ülkenin para birimine dönüştürmek için heyecanla hamle yapan minik, verdiği paranın karşılığında aldığı miktarı görünce büyük bir şok yaşadı. Çocuğun şaşkınlığı kameraya da yansıdı.
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Gurbetçiler de şaşkın.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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