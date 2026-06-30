Türkiye'de Topladığı Harçlıkları Euroya Çevirmek İsteyen Çocuğun Yaşadığı Kur Şoku Yüzüne Yansıdı

Ekonomik kavramları büyüklere anlatmak bile zaman zaman oldukça zorlayıcı bir sürece dönüşebilirken, çocukların anlaması elbette çok daha zor. Özellikle farklı bir ülkede yaşayıp yaz aylarında memleket ziyaretine gelen miniklerin iki farklı para birimi arasındaki uçurumu anlamlandırmaya çalışması, aileleri de zaman zaman zor durumda bırakıyor.

Türkiye seyahatinin ardından biriktirdiği harçlıkları yaşadığı ülkenin para birimine dönüştürmek için heyecanla hamle yapan minik, verdiği paranın karşılığında aldığı miktarı görünce büyük bir şok yaşadı. Çocuğun şaşkınlığı kameraya da yansıdı.

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