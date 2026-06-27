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Küresel Isınma Sebebiyle Klima Kullanmayı Reddeden Almanya'da Çalışan Türk Doktor Yaşadığı Zorlukları Anlattı

Küresel Isınma Sebebiyle Klima Kullanmayı Reddeden Almanya'da Çalışan Türk Doktor Yaşadığı Zorlukları Anlattı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
27.06.2026 - 22:22

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Bildiğiniz üzere son günlerde tüm dünyanın gündemi aşırı sıcaklar. Aniden bastıran sıcaklar pek çok ülkede krize sebep oldu. Ülkemizde bu sorunu klima ya da serinletici ekipmanlarla hallediyoruz. Fakat Fransa, Almanya gibi ülkeler klima kullanmayı reddettiğinden sosyal medyada tam bir isyan var desek yeridir. 

Almanya'da görev yapan Türk doktor, klimasız ortamda nasıl çalıştıklarını anlattı. Hem kendilerinin hem hastaların büyük sorun yaşadığını belirten doktor, bu sorunun çözülmesi gerektiğini belirtti. 

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Yaz aylarının kısa sürdüğü gerekçesiyle kalıcı çözümler üretilmekten kaçınılan bu durum, aslında çok daha derin bir felsefi ve bürokratik altyapıya dayanıyor.

Yaz aylarının kısa sürdüğü gerekçesiyle kalıcı çözümler üretilmekten kaçınılan bu durum, aslında çok daha derin bir felsefi ve bürokratik altyapıya dayanıyor.

Almanya genelinde çevre bilinci ve küresel ısınmayla mücadele o kadar katı kurallarla yönetiliyor ki, karbon ayak izini azaltmak adına kamu binalarında ve hastanelerde klima montajına ya da kullanımına sıcak bakılmıyor. Ancak bu yeşil politika, madalyonun diğer yüzünde büyük bir zorluk doğuruyor. Zaten kritik durumda olan, ateşi yükselen ve ter içinde kalan yoğun bakım hastaları, bir de odalardaki bunaltıcı sıcaklıkla boğuşmak zorunda kalıyor. Sadece hastalar değil önlük, maske, siperlik ve eldiven gibi kat kat koruyucu ekipmanlarla saatlerce işlem yapan sağlık personeli de kelimenin tam anlamıyla eriyor. Alın terini silmeye bile vakit bulamayan doktor ve hemşireler, teknolojinin bu kadar geliştiği bir çağda en temel ihtiyaç olan serinleme imkanından mahrum bırakılmanın normal olup olmadığını sorguluyor. Mevsimsel ve kısa süreli olduğu iddia edilen bu krizlerin, insan hayatının pamuk ipliğine bağlı olduğu yoğun bakımlarda nasıl bir risk oluşturduğu ise büyük bir tartışma konusu. Sosyal medyadaki isyanlarla da birlikte, ilerleyen günlerde bu konuda bir adım atılıp atılmayacağı merak konusu.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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