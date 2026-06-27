Küresel Isınma Sebebiyle Klima Kullanmayı Reddeden Almanya'da Çalışan Türk Doktor Yaşadığı Zorlukları Anlattı

Bildiğiniz üzere son günlerde tüm dünyanın gündemi aşırı sıcaklar. Aniden bastıran sıcaklar pek çok ülkede krize sebep oldu. Ülkemizde bu sorunu klima ya da serinletici ekipmanlarla hallediyoruz. Fakat Fransa, Almanya gibi ülkeler klima kullanmayı reddettiğinden sosyal medyada tam bir isyan var desek yeridir.

Almanya'da görev yapan Türk doktor, klimasız ortamda nasıl çalıştıklarını anlattı. Hem kendilerinin hem hastaların büyük sorun yaşadığını belirten doktor, bu sorunun çözülmesi gerektiğini belirtti.

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