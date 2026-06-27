Küresel Isınma Sebebiyle Klima Kullanmayı Reddeden Almanya'da Çalışan Türk Doktor Yaşadığı Zorlukları Anlattı

Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Bildiğiniz üzere son günlerde tüm dünyanın gündemi aşırı sıcaklar. Aniden bastıran sıcaklar pek çok ülkede krize sebep oldu. Ülkemizde bu sorunu klima ya da serinletici ekipmanlarla hallediyoruz. Fakat Fransa, Almanya gibi ülkeler klima kullanmayı reddettiğinden sosyal medyada tam bir isyan var desek yeridir.
Almanya'da görev yapan Türk doktor, klimasız ortamda nasıl çalıştıklarını anlattı. Hem kendilerinin hem hastaların büyük sorun yaşadığını belirten doktor, bu sorunun çözülmesi gerektiğini belirtti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yaz aylarının kısa sürdüğü gerekçesiyle kalıcı çözümler üretilmekten kaçınılan bu durum, aslında çok daha derin bir felsefi ve bürokratik altyapıya dayanıyor.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın