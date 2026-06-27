Tarkan Şarkıları Eşliğinde İşini Yapan Brezilyalı Temizlik Görevlisi Sosyal Medyada Viral Oldu

Hepimiz her gün yaptığımız işin rutininden sıkılıyor, bir süre sonra pek de keyif almadan çalışmaya başlıyoruz. Özellikle her gün tekrarlanan ve fiziksel olarak yorucu işlerde çalışan insanların kendi motivasyonlarını yaratma biçimleri pek çok kişiye de ilham veriyor.

Brezilya'da bir temizlik görevlisi, Tarkan şarkıları eşliğinde çalıştığı anları paylaştı. Genel olarak pek çok kişinin oldukça zor bulduğu bir işi bu kadar keyifli bir hale getiren adamın enerjisi, izleyenlerin de enerjisini yükseltti.

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