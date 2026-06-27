article/comments
article/share
Haberler
Video
Tarkan Şarkıları Eşliğinde İşini Yapan Brezilyalı Temizlik Görevlisi Sosyal Medyada Viral Oldu

Tarkan Şarkıları Eşliğinde İşini Yapan Brezilyalı Temizlik Görevlisi Sosyal Medyada Viral Oldu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
27.06.2026 - 18:09

İçerik Devam Ediyor

google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Hepimiz her gün yaptığımız işin rutininden sıkılıyor, bir süre sonra pek de keyif almadan çalışmaya başlıyoruz. Özellikle her gün tekrarlanan ve fiziksel olarak yorucu işlerde çalışan insanların kendi motivasyonlarını yaratma biçimleri pek çok kişiye de ilham veriyor. 

Brezilya'da bir temizlik görevlisi, Tarkan şarkıları eşliğinde çalıştığı anları paylaştı. Genel olarak pek çok kişinin oldukça zor bulduğu bir işi bu kadar keyifli bir hale getiren adamın enerjisi, izleyenlerin de enerjisini yükseltti. 

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Tarkan'ın şarkılarının üzerinden yıllar geçse de Latin Amerika'daki etkisi hala ilk günkü gibi taze.

Tarkan'ın şarkılarının üzerinden yıllar geçse de Latin Amerika'daki etkisi hala ilk günkü gibi taze.

Brezilya'nın yağmurlu ve kasvetli havasına meydan okuyan bu temizlik görevlisi, kamyonun arkasında hareket halindeyken hem dengede kalıyor hem de Tarkan’ın ritimlerine kendini kaptırıyor. Çöp poşetlerini kamyona fırlatırken sergilediği esnek figürler, dans koreografilerini aratmayacak cinsten. İşini sadece bir zorunluluk olarak görmeyip, onu adeta bir sahne performansına dönüştüren görevlinin bu saf neşesi, dijital dünyada 'İşini aşkla yapmak' tanımının en net karşılığı oldu.

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
3
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın