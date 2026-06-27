Tarkan Şarkıları Eşliğinde İşini Yapan Brezilyalı Temizlik Görevlisi Sosyal Medyada Viral Oldu

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Hepimiz her gün yaptığımız işin rutininden sıkılıyor, bir süre sonra pek de keyif almadan çalışmaya başlıyoruz. Özellikle her gün tekrarlanan ve fiziksel olarak yorucu işlerde çalışan insanların kendi motivasyonlarını yaratma biçimleri pek çok kişiye de ilham veriyor.
Brezilya'da bir temizlik görevlisi, Tarkan şarkıları eşliğinde çalıştığı anları paylaştı. Genel olarak pek çok kişinin oldukça zor bulduğu bir işi bu kadar keyifli bir hale getiren adamın enerjisi, izleyenlerin de enerjisini yükseltti.
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Tarkan'ın şarkılarının üzerinden yıllar geçse de Latin Amerika'daki etkisi hala ilk günkü gibi taze.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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