Amerika'da Üniversiteye Başlayan Bir Türk Okulun İlk Günü Yapılan Karşılama Törenini Paylaştı

Üniversite hayatının ilk günü, her öğrenci için heyecan, kaygı ve bilinmezliklerle dolu unutulmaz bir dönüm noktasıdır. Türkiye'deki öğrenciler genellikle amfi yollarını sessizce bulmaya çalışırken, dünyanın farklı yerlerinde bu ilk gün bambaşka bir boyutta yaşanıyor.

Amerika'da üniversiteye başlayan bir Türk, okulun ilk gününü paylaştı. Öğrencilerin coşkusu ve eğlenceli karşılama töreni, Türkiye'deki öğrencilerin beğenisini topladı.

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