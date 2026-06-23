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Amerika'da Üniversiteye Başlayan Bir Türk Okulun İlk Günü Yapılan Karşılama Törenini Paylaştı

Amerika'da Üniversiteye Başlayan Bir Türk Okulun İlk Günü Yapılan Karşılama Törenini Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
23.06.2026 - 21:15

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Üniversite hayatının ilk günü, her öğrenci için heyecan, kaygı ve bilinmezliklerle dolu unutulmaz bir dönüm noktasıdır. Türkiye'deki öğrenciler genellikle amfi yollarını sessizce bulmaya çalışırken, dünyanın farklı yerlerinde bu ilk gün bambaşka bir boyutta yaşanıyor. 

Amerika'da üniversiteye başlayan bir Türk, okulun ilk gününü paylaştı. Öğrencilerin coşkusu ve eğlenceli karşılama töreni, Türkiye'deki öğrencilerin beğenisini topladı.

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Eğlenceli mi gereksiz mi?

Eğlenceli mi gereksiz mi?

Yurt dışındaki pek çok üniversitede, özellikle de Amerika, Kanada ve Kuzey Avrupa ülkelerinde, öğrencilerin okula adaptasyon sürecini hızlandırmak amacıyla Oryantasyon Haftası veya popüler adıyla 'Frosh Week' düzenlenir. Görüntülerde kırmızı, yeşil ve mavi tulumlar giymiş, ellerinde megafonlarla tempo tutan gençlerin yarattığı bu kaotik ama bir o kadar da eğlenceli atmosfer, aslında oldukça köklü bir topluluk kültürünün yansıması. 

Her üniversitenin kendine has marşları, dansları, renkleri ve gelenekleri vardır. Bu tarz yüksek enerjili karşılamalar, yeni öğrencilerin bu kültürü pasif bir broşürden okuyarak değil, doğrudan yaşayarak ve hissederek içselleştirmesini sağlar.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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