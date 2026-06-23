Amerika'da Üniversiteye Başlayan Bir Türk Okulun İlk Günü Yapılan Karşılama Törenini Paylaştı

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Üniversite hayatının ilk günü, her öğrenci için heyecan, kaygı ve bilinmezliklerle dolu unutulmaz bir dönüm noktasıdır. Türkiye'deki öğrenciler genellikle amfi yollarını sessizce bulmaya çalışırken, dünyanın farklı yerlerinde bu ilk gün bambaşka bir boyutta yaşanıyor.
Amerika'da üniversiteye başlayan bir Türk, okulun ilk gününü paylaştı. Öğrencilerin coşkusu ve eğlenceli karşılama töreni, Türkiye'deki öğrencilerin beğenisini topladı.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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