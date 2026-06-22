Okul Önünde Sınav Kapıları Kapanmadan Hemen Önce Öğrencileri Tek Tek Uyaran Simitçi Beğeni Topladı

Eğitim hayatının en kritik dönemeçlerinden biri olan sınav sabahları, hem öğrenciler hem de aileler için her zaman büyük bir stres ve heyecana sebep olur. Yılların emeğinin tek bir güne sığdırıldığı bu günlerde, zaman algısı tamamen değişir ve dakikalar saniyeler gibi akıp gider. Alınan tüm önlemlere ve yapılan uyarılara rağmen, her sınav döneminde olduğu gibi ne yazık ki kapıların kapanmasına ramak kala okula koşan gençlerin heyecan dolu anlarına şahitlik ediyoruz.

Sınav merkezinin önüne tezgahını kuran bir simitçi, sadece simit satmakla kalmayıp aynı zamanda geleceğini belirleyecek olan sınava yetişmeye çalışan adaylar için gönüllü bir zaman bekçisine dönüştü. Okulun etrafında olan öğrenciler için sürekli süreyi hatırlatan simitçinin o anları beğeni topladı.