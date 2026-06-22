article/comments
article/share
Haberler
Video
Okul Önünde Sınav Kapıları Kapanmadan Hemen Önce Öğrencileri Tek Tek Uyaran Simitçi Beğeni Topladı

Okul Önünde Sınav Kapıları Kapanmadan Hemen Önce Öğrencileri Tek Tek Uyaran Simitçi Beğeni Topladı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
22.06.2026 - 08:37

İçerik Devam Ediyor

google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Eğitim hayatının en kritik dönemeçlerinden biri olan sınav sabahları, hem öğrenciler hem de aileler için her zaman büyük bir stres ve heyecana sebep olur. Yılların emeğinin tek bir güne sığdırıldığı bu günlerde, zaman algısı tamamen değişir ve dakikalar saniyeler gibi akıp gider. Alınan tüm önlemlere ve yapılan uyarılara rağmen, her sınav döneminde olduğu gibi ne yazık ki kapıların kapanmasına ramak kala okula koşan gençlerin heyecan dolu anlarına şahitlik ediyoruz.

Sınav merkezinin önüne tezgahını kuran bir simitçi, sadece simit satmakla kalmayıp aynı zamanda geleceğini belirleyecek olan sınava yetişmeye çalışan adaylar için gönüllü bir zaman bekçisine dönüştü. Okulun etrafında olan öğrenciler için sürekli süreyi hatırlatan simitçinin o anları beğeni topladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

"Dışarıda öğrenci kalmasın, son üç dakika!"

"Dışarıda öğrenci kalmasın, son üç dakika!"

Çevredeki karmaşaya ve gürültüye rağmen sesinin çıktığı kadar bağıran simitçi, etrafta aday kalıp kalmadığını kontrol etmeye başladı. Sınav heyecanıyla zamanı unutan ya da son saniyede koşan bir genç kalmasın diye gösterdiği bu muazzam çaba, okulda bulunan veliler tarafından kaydedildi. Geleceklerini belirleyecek bu önemli günde gençlerin bir yılının daha heba olmasını istemeyen simitçinin bu samimi refleksi, izleyen herkesi duygulandırdı.

👇

👇
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
11
3
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın