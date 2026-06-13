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Bir Turist Türkiye Sokaklarında Özgürce Yaşayan Kedilerin Gülümseten Günlük Hayatını Paylaştı

Bir Turist Türkiye Sokaklarında Özgürce Yaşayan Kedilerin Gülümseten Günlük Hayatını Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
13.06.2026 - 20:12

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Kültürümüzün en köklü ve en güzel parçalarından biri şüphesiz sokaklarımızı paylaştığımız can dostlarımız.  Bizler için mahallenin birer sakini olan bu tüylü dostlar, hayatın tam merkezinde, bizlerle iç içe bir yaşam sürüyor. Onların bu özgür halleri, dışarıdan gelen yabancı misafirler için her zaman büyük bir şaşkınlık ve hayranlık kaynağı olmaya devam ediyor.

Ülkemizi ziyaret eden bir mücevher tasarımcısı, sokaklarda özgürce dolaşan kedileri paylaştı. 'Ülkeyi tahmin edin' notuyla paylaştığı video beğeni topladı. 

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Dünyada pek çok metropol sokak hayvanlarından arındırılmış steril bir yapıya bürünmüşken, Türkiye’de özellikle İstanbul gibi büyük şehirlerde kediler adeta şehrin asıl sahipleri konumunda.

Dünyada pek çok metropol sokak hayvanlarından arındırılmış steril bir yapıya bürünmüşken, Türkiye’de özellikle İstanbul gibi büyük şehirlerde kediler adeta şehrin asıl sahipleri konumunda.

Bu durumun arkasında hem inançsal kökenler hem de yüzyıllara dayanan toplumsal bir hafıza yatıyor. Bizim kültürümüzde kedi nankör bir canlı değil; tam aksine evleri haşerelerden koruyan, temizliğiyle bilinen ve sokağa neşe katan bir dost olarak kabul görüyor. Osmanlı döneminden beri süregelen vakıf geleneğinde bile sokak hayvanlarının beslenmesi ve bakımı için özel fonlar ayrıldığı bilinen bir gerçek. Günümüzde de bu gelenek bozulmadan esnafın, mahallelinin ve belediyelerin ortak çabasıyla devam ediyor. Kediler burada sadece 'beslenen' hayvanlar değil, girdikleri her dükkanın koruyucusu, her mahallenin neşe kaynağı ve toplumsal stresimizin en büyük düşmanı. Onların bu konforlu yaşam standartları, Türkiye’yi dünya genelinde 'Kediler Ülkesi' olarak markalaştırmaya fazlasıyla yetiyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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