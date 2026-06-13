Bir Turist Türkiye Sokaklarında Özgürce Yaşayan Kedilerin Gülümseten Günlük Hayatını Paylaştı

Bu durumun arkasında hem inançsal kökenler hem de yüzyıllara dayanan toplumsal bir hafıza yatıyor. Bizim kültürümüzde kedi nankör bir canlı değil; tam aksine evleri haşerelerden koruyan, temizliğiyle bilinen ve sokağa neşe katan bir dost olarak kabul görüyor. Osmanlı döneminden beri süregelen vakıf geleneğinde bile sokak hayvanlarının beslenmesi ve bakımı için özel fonlar ayrıldığı bilinen bir gerçek. Günümüzde de bu gelenek bozulmadan esnafın, mahallelinin ve belediyelerin ortak çabasıyla devam ediyor. Kediler burada sadece 'beslenen' hayvanlar değil, girdikleri her dükkanın koruyucusu, her mahallenin neşe kaynağı ve toplumsal stresimizin en büyük düşmanı. Onların bu konforlu yaşam standartları, Türkiye’yi dünya genelinde 'Kediler Ülkesi' olarak markalaştırmaya fazlasıyla yetiyor.