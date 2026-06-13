Bir Turist Türkiye Sokaklarında Özgürce Yaşayan Kedilerin Gülümseten Günlük Hayatını Paylaştı

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Kültürümüzün en köklü ve en güzel parçalarından biri şüphesiz sokaklarımızı paylaştığımız can dostlarımız. Bizler için mahallenin birer sakini olan bu tüylü dostlar, hayatın tam merkezinde, bizlerle iç içe bir yaşam sürüyor. Onların bu özgür halleri, dışarıdan gelen yabancı misafirler için her zaman büyük bir şaşkınlık ve hayranlık kaynağı olmaya devam ediyor.
Ülkemizi ziyaret eden bir mücevher tasarımcısı, sokaklarda özgürce dolaşan kedileri paylaştı. 'Ülkeyi tahmin edin' notuyla paylaştığı video beğeni topladı.
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Dünyada pek çok metropol sokak hayvanlarından arındırılmış steril bir yapıya bürünmüşken, Türkiye’de özellikle İstanbul gibi büyük şehirlerde kediler adeta şehrin asıl sahipleri konumunda.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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