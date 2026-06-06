Şaka Hiçbirinin Hoşuna Gitmedi: Köpeklerin Az Mama Karşısında Verdikleri Eğlenceli Tepkiler

Evcil dostlarımızın yemek saatlerine ne kadar sadık olduğunu ve mama kaplarının boşalmasına asla tahammül edemediklerini hepimiz çok iyi biliyoruz. Onların hayatındaki en mutlu anlardan biri, şüphesiz ki o meşhur mama paketinin hışırtısını duydukları andır. Sosyal medya platformlarında dönem dönem popüler hale gelen ve izleyenlerin içini ısıtan akımlara bir yenisi daha eklendi.

Hayvanseverlerin kendi köpeklerine sadece tek bir parça mama veya ödül vererek onların reaksiyonlarını ölçtüğü video derlemesi beğeni topladı.