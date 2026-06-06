Şaka Hiçbirinin Hoşuna Gitmedi: Köpeklerin Az Mama Karşısında Verdikleri Eğlenceli Tepkiler

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Evcil dostlarımızın yemek saatlerine ne kadar sadık olduğunu ve mama kaplarının boşalmasına asla tahammül edemediklerini hepimiz çok iyi biliyoruz. Onların hayatındaki en mutlu anlardan biri, şüphesiz ki o meşhur mama paketinin hışırtısını duydukları andır. Sosyal medya platformlarında dönem dönem popüler hale gelen ve izleyenlerin içini ısıtan akımlara bir yenisi daha eklendi.
Hayvanseverlerin kendi köpeklerine sadece tek bir parça mama veya ödül vererek onların reaksiyonlarını ölçtüğü video derlemesi beğeni topladı.
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Dostlarımızın bu şakalar karşısında havlayarak isyan etmesi ya da küsüp arkasını dönmesi, insan davranışlarıyla büyük bir benzerlik gösteriyor.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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