Kadıköy'de Balık Avlayan Yunusların Görüntüleri Belgeselleri Aratmadı

Yunuslar, Boğaz’ın ve Marmara Denizi’nin en akıllı ve oyuncu sakinleri olmalarının yanı sıra aslında son derece organize hareket eden avcılardır. Onları Kadıköy İskelesi gibi insan hareketliliğinin ve vapur trafiğinin en yoğun olduğu bir noktada bu kadar sığ sularda görmek ilk başta şaşırtıcı gelebilir. Ancak bu durum tamamen yunusların hayatta kalma ve beslenme stratejileriyle doğrudan bağlantılıdır. Denizlerdeki akıntılar, mevsim geçişleri ve rüzgarlar balık sürülerinin kıyılara, iskelelerdeki kuytu köşelere sığınmasına neden olur; yunuslar da bu fırsatı kaçırmayarak avlarını tam anlamıyla köşeye sıkıştırmak için sığ sulara kadar kovalar. Kıyıda yaptıkları o estetik sıçrayışlar ve suyun üzerindeki taklalar, aslında izleyicilere şov yapmak için değil, suyun altındaki balık sürüsünü ürkütüp bir araya toplamak ve yönlerini şaşırtmak için kullandıkları bir avlanma taktiğidir.