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Kadıköy'de Balık Avlayan Yunusların Görüntüleri Belgeselleri Aratmadı

Kadıköy'de Balık Avlayan Yunusların Görüntüleri Belgeselleri Aratmadı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
06.06.2026 - 21:35 Son Güncelleme: 06.06.2026 - 21:54

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Geçtiğimiz günlerde İstanbul büyüleyici bir manzarayla karşılaşmış, deniz turkuaz rengiyle göz kamaştırmıştı. Bugün de belgeselleri aratmayan anlar yaşandı. Kadıköy sahilinde yürüyüşe çıkan vatandaşlar, rıhtım yakınlarında nadir görülen muazzam bir doğa olayına tanıklık etti. Sevimli yunusların iskeleye kadar sokulup adeta görsel bir şölen sunduğu anlar kaydedildi. Sahildeki kalabalığın hayran bakışları altında suyun üzerinde taklalar atan yunusların küçük balıkları avladığı anlar sosyal medyada beğeni topladı.

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Yunuslar neden kıyıya bu kadar yaklaşıyor?

Yunuslar neden kıyıya bu kadar yaklaşıyor?

Yunuslar, Boğaz’ın ve Marmara Denizi’nin en akıllı ve oyuncu sakinleri olmalarının yanı sıra aslında son derece organize hareket eden avcılardır. Onları Kadıköy İskelesi gibi insan hareketliliğinin ve vapur trafiğinin en yoğun olduğu bir noktada bu kadar sığ sularda görmek ilk başta şaşırtıcı gelebilir. Ancak bu durum tamamen yunusların hayatta kalma ve beslenme stratejileriyle doğrudan bağlantılıdır. Denizlerdeki akıntılar, mevsim geçişleri ve rüzgarlar balık sürülerinin kıyılara, iskelelerdeki kuytu köşelere sığınmasına neden olur; yunuslar da bu fırsatı kaçırmayarak avlarını tam anlamıyla köşeye sıkıştırmak için sığ sulara kadar kovalar. Kıyıda yaptıkları o estetik sıçrayışlar ve suyun üzerindeki taklalar, aslında izleyicilere şov yapmak için değil, suyun altındaki balık sürüsünü ürkütüp bir araya toplamak ve yönlerini şaşırtmak için kullandıkları bir avlanma taktiğidir.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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