Kadıköy'de Balık Avlayan Yunusların Görüntüleri Belgeselleri Aratmadı

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Geçtiğimiz günlerde İstanbul büyüleyici bir manzarayla karşılaşmış, deniz turkuaz rengiyle göz kamaştırmıştı. Bugün de belgeselleri aratmayan anlar yaşandı. Kadıköy sahilinde yürüyüşe çıkan vatandaşlar, rıhtım yakınlarında nadir görülen muazzam bir doğa olayına tanıklık etti. Sevimli yunusların iskeleye kadar sokulup adeta görsel bir şölen sunduğu anlar kaydedildi. Sahildeki kalabalığın hayran bakışları altında suyun üzerinde taklalar atan yunusların küçük balıkları avladığı anlar sosyal medyada beğeni topladı.
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Yunuslar neden kıyıya bu kadar yaklaşıyor?
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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