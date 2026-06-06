Lebiderya ve Deryahane: Boğaz'da Artık Neden Hiç Yeni Yalı Yapılmıyor?

İstanbul Boğazı’nın kıyısında dizilen tarihi yalılar, her gün önünden geçen binlerce insanı kendine hayran bırakmaya devam ediyor. Ancak dikkatli bakanların gözünden kaçmayan çok önemli bir detay var: Boğaz hattında uzun yıllardır hiç yeni yalı inşa edilmiyor. Toplamda 360 tane olan bu benzersiz mimari yapıların neredeyse tamamı Osmanlı döneminden günümüze miras kalmış durumda. Cumhuriyet döneminde inşa edilen yalı sayısı bir elin parmaklarını geçmezken, 1983 yılından sonra ise Boğaz’a tek bir yeni yalı bile eklenmedi.

Peki, servet sahibi insanların bile isteseler de Boğaz'da yeni bir yalı inşa edememelerinin arkasındaki yasal ve tarihi gerçekler neler? Halil İbrahim Göker anlattı.