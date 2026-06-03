Bir İçerik Üreticisi İstanbul'da 2. Dünya Savaşı Zamanında Nazi Almanya'sına Karşı Yapılan Sığınağa Girdi

Büyük küresel krizler ve savaş dönemleri, geride sadece askeri belgeler ve diplomatik yazışmalar bırakmıyor. Şehirlerin dokusuna, hatta bazen yerin metrelerce altına kazınan somut hatıralar da bırakıyor. Türkiye, İkinci Dünya Savaşı'na fiilen girmemiş olsa da o dönemin yıkıcı atmosferini, olası işgal ve bombardıman tehditlerini çok yakından hissetti. Özellikle stratejik konumu nedeniyle her an namluların hedefi olabilecek İstanbul'da, sivil halkı ve orduyu korumak adına olağanüstü savunma önlemleri alındı.

'ran4away' isimli sosyal medya kullanıcısı İstanbul'da Nazi tehdidine karşı hazırlanan tünele girdi. İkinci Dünya Savaşı sırasında İstanbul'u olası askeri saldırılardan korumak amacıyla inşa edilen gizli yeraltı tünellerinden birine yapılan gizli giriş, sosyal medyada büyük bir merak uyandırdı. Nazi Almanyası'nın Balkanlar'a kadar ilerlediği ve Türkiye sınırına dayandığı o gerilimli yıllarda, şehrin stratejik noktalarına kazılan bu savunma hatları, tarihin en gizemli sayfalarından biri olarak yeraltında varlığını sürdürüyor.