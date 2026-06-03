Resmen Poz Verdiler: Bir Kedi Fotoğrafçısının Objektifinden Tarihi Yarımada'nın Tüylü Sakinleri

İstanbul’un o meşhur, sokakları adeta kendi mülkü gibi yöneten tüylü sakinlerini bilirsiniz. Onlar sadece birer sokak hayvanı değil; şehrin ruhu, her köşe başında karşınıza çıkan kadim dostlarıdır. İşte bu dostların dünyasını bambaşka bir gözle, profesyonel bir kadrajla görmek İstanbul’un tüm büyüsünü ikiye katlıyor. Kedilerin hüküm sürdüğü bu sokaklar, bir fotoğraf sanatçısı için adeta açık hava stüdyosuna dönüşüyor.

Dünyaca ünlü bir kedi fotoğrafçısının İstanbul ziyareti sırasında çektiği rengarenk ve samimi kedi kareleri sosyal medyada büyük ilgi gördü. Sanatçının tüylü dostlarımızla kurduğu bağ ve ortaya çıkan muazzam portreler izleyenleri adeta büyüledi.

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