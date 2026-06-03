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Resmen Poz Verdiler: Bir Kedi Fotoğrafçısının Objektifinden Tarihi Yarımada'nın Tüylü Sakinleri

Resmen Poz Verdiler: Bir Kedi Fotoğrafçısının Objektifinden Tarihi Yarımada'nın Tüylü Sakinleri

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
03.06.2026 - 09:00

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İstanbul’un o meşhur, sokakları adeta kendi mülkü gibi yöneten tüylü sakinlerini bilirsiniz. Onlar sadece birer sokak hayvanı değil; şehrin ruhu, her köşe başında karşınıza çıkan kadim dostlarıdır. İşte bu dostların dünyasını bambaşka bir gözle, profesyonel bir kadrajla görmek İstanbul’un tüm büyüsünü ikiye katlıyor. Kedilerin hüküm sürdüğü bu sokaklar, bir fotoğraf sanatçısı için adeta açık hava stüdyosuna dönüşüyor.

Dünyaca ünlü bir kedi fotoğrafçısının İstanbul ziyareti sırasında çektiği rengarenk ve samimi kedi kareleri sosyal medyada büyük ilgi gördü. Sanatçının tüylü dostlarımızla kurduğu bağ ve ortaya çıkan muazzam portreler izleyenleri adeta büyüledi.

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Fotoğrafçının objektifine takılan dostlarımız, İstanbul'un ikonik mekanlarında adeta birer profesyonel model gibi poz veriyor.

Fotoğrafçının objektifine takılan dostlarımız, İstanbul'un ikonik mekanlarında adeta birer profesyonel model gibi poz veriyor.

Vapur rüzgarına karşı duranından, Tarihi Yarımada manzarasında Sultanahmet Camii önündeki banklarda mağrurca oturanına kadar her biri şehrin farklı bir karakterini yansıtıyor. Sanatçı, sokak aralarında, dükkanların içinde ve sahil kenarındaki kayalıklarda kedilerin en doğal, en şapşal ve bazen de en asil hallerini yakalamayı başarmış. Kedilerin objektife dil çıkarması ya da patisini kameraya doğru uzatması ise fotoğraflara apayrı bir neşe katıyor.

Sokak Kedilerinin Fotoğrafını Çekmenin Püf Noktaları

Sokak kedilerini fotoğraflamak dışarıdan kolay görünse de aslında büyük bir sabır, doğru zamanlama ve empati gerektirir. Eğer siz de sokaktaki tüylü dostlarımızın harika portrelerini çekmek istiyorsanız şu detaylara dikkat etmelisiniz:

  • Göz Hizasına İnin: Kedileri yukarıdan çekmek yerine, videodaki sanatçının da yaptığı gibi diz çökerek ya da yere uzanarak onların göz hizasına inmelisiniz. Bu yaklaşım, fotoğrafa derinlik katar ve izleyicinin kediyle doğrudan bağ kurmasını sağlar.

  • Güvenlerini Kazanın ve Ödüllendirin: Doğrudan kamerayı yüzlerine doğrultmak hayvanları korkutabilir. Önce onlara yaklaşın, koklamalarına izin verin ve yanınızda mutlaka lezzetli kedi ödül mamaları bulundurun. Mamayı gören dostlarımız kameraya çok daha iştahlı ve meraklı bakacaktır.

  • Doğal Işığı Yakalayın: Özellikle 'altın saat' denilen gün batımı ve gün doğumu zamanları, kedilerin tüylerindeki detayları ve gözlerindeki o muazzam parıltıyı ortaya çıkarmak için en ideal zamanlardır. Flaş kullanmaktan kesinlikle kaçının, bu hem onları korkutur hem de gözlerinde parlamaya neden olur.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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