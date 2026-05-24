Türkiye'yi Gezen Bir Turist "Kimsenin Bahsetmediği O Vergi" Diyerek Ülkemizi Ziyaret Edecek Olanları Uyardı

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
24.05.2026 - 10:47

Türkiye, sokak hayvanlarına gösterdiği şefkat ve sevgiyle tüm dünyada adından sıkça söz ettiren bir ülke. Özellikle sokak kedilerinin şehir hayatının ayrılmaz bir parçası olması, ülkeyi ziyaret eden yabancı turistlerin en çok ilgisini çeken ve hayran kaldığı durumların başında geliyor. İstanbul başta olmak üzere neredeyse her şehirde esnafın, mahallelinin ve yoldan geçenlerin beslediği, koruduğu bu sevimli dostlarımız, artık dijital dünyanın da en büyük fenomenleri haline geldi. Turistler için Türkiye seyahati, sadece tarihi yerleri gezmekten ibaret kalmıyor; aynı zamanda bu sokak kedileriyle bağ kurdukları benzersiz bir deneyime dönüşüyor.

'blagork' isimli yabancı bir içerik üreticisi, Türkiye seyahati sırasında sokakta yemek yerken kendisini izleyen bir kediye yemeğinden bir parça verdiği anları eğlenceli bir dille paylaştı. Türkiye'ye gelecek olan diğer turistleri esprili bir şekilde uyararak, burada gizli bir 'kedi vergisi' olduğunu ve dışarıda yemek yiyen herkesin bu vergiyi sevimli dostlarımıza bir parça yiyecek vererek ödemesi gerektiğini söyledi. Kısa sürede binlerce izlenme alan bu video, hem Türklerim hem de yabancıların beğenisini topladı.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DYfeyQ2Muzs/
Kedi sevgimiz dünyaya yayıldı!

Dünyanın pek çok ülkesinde sokak hayvanları barınaklarda tutulurken veya sokaklarda görünmez kılınırken, Türkiye'de durum tamamen farklı işliyor. Sokak kedileri kafelerin baş köşelerinde uyuyor, mağazaların vitrinlerinde dinleniyor ve restoran masalarının arasında rahatça geziniyor. Bu durum, özellikle batılı ülkelerden gelen turistler için ilk başta oldukça şaşırtıcı bir manzara oluşturuyor. Ancak Türk halkının kedilerle kurduğu bu komünal yaşam tarzı, turistleri de hızla içine çekiyor ve onları birer kedi dostu haline getiriyor.

Sosyal medyada yayılan bu son akım, aslında Türkiye'deki bu köklü yardımlaşma ve merhamet kültürünün küresel düzeyde nasıl bir sempati topladığının en net kanıtı. Yabancı gezginler, sadece bir kediye mama vermekle kalmıyor; bu eylemi 'vergi ödemek' gibi mizahi bir kalıba dökerek sokak hayvanlarının hayat standartlarını iyileştirmeye yönelik kolektif bir farkındalık yaratıyorlar. Türkiye'ye adım atan her turistin cebinde kedi mamasıyla gezmeye başlaması, bu toprakların benzersiz bir turizm pazarlamasına da dolaylı yoldan katkı sağlıyor. Hayvan sevgisinin sınır tanımadığını gösteren bu paylaşımlar, izleyenlerin içini ısıtırken sokaklardaki can dostlarımızın da her zaman tok ve mutlu kalmasına aracı oluyor.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
