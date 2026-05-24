Türkiye'yi Gezen Bir Turist "Kimsenin Bahsetmediği O Vergi" Diyerek Ülkemizi Ziyaret Edecek Olanları Uyardı

Türkiye, sokak hayvanlarına gösterdiği şefkat ve sevgiyle tüm dünyada adından sıkça söz ettiren bir ülke. Özellikle sokak kedilerinin şehir hayatının ayrılmaz bir parçası olması, ülkeyi ziyaret eden yabancı turistlerin en çok ilgisini çeken ve hayran kaldığı durumların başında geliyor. İstanbul başta olmak üzere neredeyse her şehirde esnafın, mahallelinin ve yoldan geçenlerin beslediği, koruduğu bu sevimli dostlarımız, artık dijital dünyanın da en büyük fenomenleri haline geldi. Turistler için Türkiye seyahati, sadece tarihi yerleri gezmekten ibaret kalmıyor; aynı zamanda bu sokak kedileriyle bağ kurdukları benzersiz bir deneyime dönüşüyor.

'blagork' isimli yabancı bir içerik üreticisi, Türkiye seyahati sırasında sokakta yemek yerken kendisini izleyen bir kediye yemeğinden bir parça verdiği anları eğlenceli bir dille paylaştı. Türkiye'ye gelecek olan diğer turistleri esprili bir şekilde uyararak, burada gizli bir 'kedi vergisi' olduğunu ve dışarıda yemek yiyen herkesin bu vergiyi sevimli dostlarımıza bir parça yiyecek vererek ödemesi gerektiğini söyledi. Kısa sürede binlerce izlenme alan bu video, hem Türklerim hem de yabancıların beğenisini topladı.