Fragman Geldi! MasterChef'in Yeni Sezon Heyecanı Bu Akşam Başlıyor

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun ikonik jüriliğiyle hazırlanan yapım, bu yıl da TV8'in en iddialı projesi olarak öne çıkıyor. Sevilen yarışma programı yine reyting listelerini altüst etmeye hazırlanıyor.

Bu yıl MasterChef Türkiye platformu, sadece Türkiye'nin dört bir yanından gelen yetenekleri değil, sınırları aşan uluslararası kültürleri de tek bir mutfakta eritiyor. Tanıtım fragmanında yer alan ipuçlarına göre Kanada'dan İsviçre'ye, yurt dışından gelen iddialı isimlerin yanı sıra, Hatay'dan Rize'ye uzanan zengin Anadolu coğrafyasının yerel lezzet ustaları mutfakta amansız bir mücadeleye girişiyor. Yayınlanan fragman bu sezonun ne kadar renkli ve çekişmeli geçeceğinin sinyalini veriyor. Mutfak dehalarının, kendi sınırlarını zorlarken şeflerden kapacağı her bir 'evet' oyu, onları hayallerine bir adım daha yaklaştıracak. Şampiyonluk kupasını hedefleyen bu zorlu yolculuğun ilk kıvılcımı bu akşam parlayacak.