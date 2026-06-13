Fragman Geldi! MasterChef'in Yeni Sezon Heyecanı Bu Akşam Başlıyor
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Mutfakta heyecan, rekabet ve lezzet dolu günler geri dönüyor. Türkiye'nin en sevilen yemek yarışması MasterChef Türkiye yeni sezonuyla ekranlara dönüyor. MasterChef hayranları için yeni tarifler, zorlu görevler ve unutulmaz anlar için geri sayım artık bitiyor.
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Televizyon ekranlarının fenomen yarışma programı MasterChef Türkiye, yeni sezon ilk bölümüyle bu akşam saat 20.00'de TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.
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Ana kadroda yer almak için ter dökecekler!
Fragmanı buradan izleyebilirsiniz;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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