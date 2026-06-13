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Fragman Geldi! MasterChef'in Yeni Sezon Heyecanı Bu Akşam Başlıyor

Fragman Geldi! MasterChef'in Yeni Sezon Heyecanı Bu Akşam Başlıyor

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
13.06.2026 - 18:12
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Mutfakta heyecan, rekabet ve lezzet dolu günler geri dönüyor. Türkiye'nin en sevilen yemek yarışması MasterChef Türkiye yeni sezonuyla ekranlara dönüyor. MasterChef hayranları için yeni tarifler, zorlu görevler ve unutulmaz anlar için geri sayım artık bitiyor.

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Televizyon ekranlarının fenomen yarışma programı MasterChef Türkiye, yeni sezon ilk bölümüyle bu akşam saat 20.00'de TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.

Televizyon ekranlarının fenomen yarışma programı MasterChef Türkiye, yeni sezon ilk bölümüyle bu akşam saat 20.00'de TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun ikonik jüriliğiyle hazırlanan yapım, bu yıl da TV8'in en iddialı projesi olarak öne çıkıyor. Sevilen yarışma programı yine reyting listelerini altüst etmeye hazırlanıyor.

Bu yıl MasterChef Türkiye platformu, sadece Türkiye'nin dört bir yanından gelen yetenekleri değil, sınırları aşan uluslararası kültürleri de tek bir mutfakta eritiyor. Tanıtım fragmanında yer alan ipuçlarına göre Kanada'dan İsviçre'ye, yurt dışından gelen iddialı isimlerin yanı sıra, Hatay'dan Rize'ye uzanan zengin Anadolu coğrafyasının yerel lezzet ustaları mutfakta amansız bir mücadeleye girişiyor. Yayınlanan fragman bu sezonun ne kadar renkli ve çekişmeli geçeceğinin sinyalini veriyor. Mutfak dehalarının, kendi sınırlarını zorlarken şeflerden kapacağı her bir 'evet' oyu, onları hayallerine bir adım daha yaklaştıracak. Şampiyonluk kupasını hedefleyen bu zorlu yolculuğun ilk kıvılcımı bu akşam parlayacak.

Ana kadroda yer almak için ter dökecekler!

Ana kadroda yer almak için ter dökecekler!

Bu senenin MasterChef şampiyonu olmak için ana kadroya dahil olmak isteyen yarışmacılar, kendilerine en çok güvendikleri yemekleri şeflere sunacak. En az 2 evet oyunu alan yarışmacılar bir sonraki aşamaya geçmeye hak kazanacak. 

2018'den bu yana ekranlara gelen yarışma bu sene 9. sezonuyla ekranlara geliyor. MasterChef Türkiye'nin son sezonunda kıran kırana geçen mücadelenin ardından şampiyonluk kupasını kaldıran isim Onur Üresin olmuştu.  Finalde Onur’un karşısında yer alan güçlü rakibi Kerem Bilginer ise yarışmayı ikincilikle tamamladı. Üç etaptan oluşan zorlu final turunda şeflerden toplam 68,5 puan alan Onur, 63,5 puan toplayan Kerem’i geride bırakarak mutlu sona ulaştı. Yarışmanın üçüncüsü Semih, dördüncüsü ise Eda olmuştu. Bu sene de yarışmaya birbirinden iddialı ve yetenekli isimler dahil oluyor. Pek çok kişi daha ilk bölümden favorisini seçmeye hazırlanıyor.

Fragmanı buradan izleyebilirsiniz;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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