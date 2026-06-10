7 Numara'nın Rüya ve Deniz'i Tam 26 Yıl Sonra Bir Araya Geldi!
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2000-2003 yılları arasında TRT 1 ekranlarında yayınlanan 7 Numara dizisi hala en çok izlenen yapımlar arasında yer alıyor. Çoğumuzun konfor alanı haline gelen 7 Numara'nın tekrarları yoğun rağbet görürken dizinin sevilen oyuncuları bir araya geldi. 7 Numara'da Rüya ve Deniz karakterlerine hayat veren Nuray Uslu ve Cenk Tunalı, tam 26 yıl sonra buluşup o anları takipçileriyle paylaştı.
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TRT 1'in efsane dizisi 7 Numara'nın oyuncuları tam 26 yıl sonra buluştu.
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7 Numara oyuncuları Nuray Uslu ve Cenk Tunalı'nın yıllar sonra buluştuğu anları buradan izleyebilirsiniz:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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