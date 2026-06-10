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TRT'nin Final Yapan Dizisi Cennetin Çocukları'nın Oyuncusu ATV'nin Adana Dizisine Dahil Oldu!

TRT'nin Final Yapan Dizisi Cennetin Çocukları'nın Oyuncusu ATV'nin Adana Dizisine Dahil Oldu!

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
10.06.2026 - 13:47
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TRT'nin sevilen dizisi Cennetin Çocukları'nda Sezer karakterine hayat veren oyuncu Muharrem Türkseven'in yeni adresi belli oldu. Cennetin Çocukları oyuncusu Muharrem Türkseven, ATV'nin yeni Adana dizisi 'Güneşin Doğduğu Yer'in kadrosuna dahil oldu.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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ATV'nin çekimleri Adana'da yapılacak olan yeni sezon dizisi "Güneşin Doğduğu Yer"in kadrosuna TRT dizisi oyuncusu dahil oldu.

ATV'nin çekimleri Adana'da yapılacak olan yeni sezon dizisi "Güneşin Doğduğu Yer"in kadrosuna TRT dizisi oyuncusu dahil oldu.

TRT ekranlarında yayınlanan Cennetin Çocukları, İsmail Hacıoğlu'nun kadrodan çıkarılmasının ardından hızla reyting kaybı yaşamıştı. Uzak Şehir'in karşısında ekrana tutunmakta zorlanan Cennetin Çocukları için final kaçınılmaz olurken sevilen dizi, 8 Haziran Pazartesi akşamı bitti.

Cennetin Çocukları'nın final yapmasının ardından dizide rol alan oyuncular gelen yeni teklifleri değerlendirmeye başladı. Dizideki oyunculardan biri ATV'nin yeni dizisine dahil oldu.

Final yapan Cennetin Çocukları'nın Sezer'i Muharrem Türkseven, ATV'nin yeni Adana dizisinin kadrosunda!

Final yapan Cennetin Çocukları'nın Sezer'i Muharrem Türkseven, ATV'nin yeni Adana dizisinin kadrosunda!

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Muharrem Türkseven, Cennetin Çocukları'nın final yapmasının ardından ATV'nin yeni sezon için hazırladığı iddialı dizisiyle anlaştı. Muharrem Türkseven, 'Güneşin Doğduğu Yer' dizisinde Sibel Taşçıoğlu'nun canlandıracağı Celadet'in büyük oğlu İhsan olarak karşımıza çıkacak.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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