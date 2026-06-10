TRT'nin Final Yapan Dizisi Cennetin Çocukları'nın Oyuncusu ATV'nin Adana Dizisine Dahil Oldu!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
TRT'nin sevilen dizisi Cennetin Çocukları'nda Sezer karakterine hayat veren oyuncu Muharrem Türkseven'in yeni adresi belli oldu. Cennetin Çocukları oyuncusu Muharrem Türkseven, ATV'nin yeni Adana dizisi 'Güneşin Doğduğu Yer'in kadrosuna dahil oldu.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
ATV'nin çekimleri Adana'da yapılacak olan yeni sezon dizisi "Güneşin Doğduğu Yer"in kadrosuna TRT dizisi oyuncusu dahil oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Final yapan Cennetin Çocukları'nın Sezer'i Muharrem Türkseven, ATV'nin yeni Adana dizisinin kadrosunda!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın