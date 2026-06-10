Survivor Beyza'dan Kendisini Terk Eden Sevgilisi Kerimhan Duman'a "Geri Dön" Çağrısı

Survivor'da Beyza'nın Sercan'ın yanına yüzerek gitmesiyle ortaya atılan bu iddialar, Beyza'nın özel hayatını da derinden etkiledi. Beyza'nın uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Kerimhan Duman, çıkan söylentilerin ardından dikkat çeken bir hamlede bulunarak Gemici'yi sosyal medyada takip etmeyi bırakmıştı. O dönem sessizliğini koruyan Duman, Beyza'nın Survivor macerasının sona ermesinin ardından ilişkilerini tamamen noktalama kararı aldı.

Yaşanan ayrılığı açık yüreklilikle anlatan Beyza Gemici, Hanzade Ofluoğlu'nun sunduğu Panorama Podcast programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ayrılık sürecinin kendisini oldukça yıprattığını söyleyen genç yarışmacı, eski sevgilisi Kerimhan Duman'a da adeta zeytin dalı uzattı. Duygusal ifadeler kullanan Beyza, eski aşkına 'geri dön' çağrısında bulunarak yeniden bir araya gelmek istediğinin sinyalini verdi.

Beyza'nın bu açıklamalarının ardından gözler şimdi Kerimhan Duman'dan gelecek olası yanıta çevrildi.