Survivor Beyza'dan Kendisini Terk Eden Sevgilisi Kerimhan Duman'a "Geri Dön" Çağrısı
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Survivor Beyza Gemici, yarışmada rakip takımda yer alan Sercan Yıldırım'la aşk yaşadığı iddialarının ardından erkek arkadaşı Kerimhan Duman tarafından terk edilmişti. Survivor'daki aşk iddialarının ardından Beyza'yı Instagram'dan takipten çıkan Duman, Beyza elendikten sonra ayrılığı kesinleştirmişti. Kerimhan Duman'ın kendisinden ayrıldığını açıklayan Beyza Gemici, Hanzade Ofluoğlu'nun Panorama Podcast programında eski sevgilisine 'geri dön' çağrısı yaptı.
KAYNAK: Panorama Podcast
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Survivor 2026'nın en çok konuşulan isimlerinden Beyza Gemici, yarışma boyunca Sercan Yıldırım ile çıkan aşk dedikodularıyla gündeme gelmişti.
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Survivor Beyza'nın eski sevgilisi Kerimhan Duman'a çağrısını buradan izleyebilirsiniz:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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