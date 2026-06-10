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Survivor Beyza'dan Kendisini Terk Eden Sevgilisi Kerimhan Duman'a "Geri Dön" Çağrısı

Survivor Beyza'dan Kendisini Terk Eden Sevgilisi Kerimhan Duman'a "Geri Dön" Çağrısı

survivor
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
10.06.2026 - 11:07
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Survivor Beyza Gemici, yarışmada rakip takımda yer alan Sercan Yıldırım'la aşk yaşadığı iddialarının ardından erkek arkadaşı Kerimhan Duman tarafından terk edilmişti. Survivor'daki aşk iddialarının ardından Beyza'yı Instagram'dan takipten çıkan Duman, Beyza elendikten sonra ayrılığı kesinleştirmişti. Kerimhan Duman'ın kendisinden ayrıldığını açıklayan Beyza Gemici, Hanzade Ofluoğlu'nun Panorama Podcast programında eski sevgilisine 'geri dön' çağrısı yaptı.

KAYNAK: Panorama Podcast

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Survivor 2026'nın en çok konuşulan isimlerinden Beyza Gemici, yarışma boyunca Sercan Yıldırım ile çıkan aşk dedikodularıyla gündeme gelmişti.

Survivor 2026'nın en çok konuşulan isimlerinden Beyza Gemici, yarışma boyunca Sercan Yıldırım ile çıkan aşk dedikodularıyla gündeme gelmişti.

Survivor'da Beyza'nın Sercan'ın yanına yüzerek gitmesiyle ortaya atılan bu iddialar, Beyza'nın özel hayatını da derinden etkiledi. Beyza'nın uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Kerimhan Duman, çıkan söylentilerin ardından dikkat çeken bir hamlede bulunarak Gemici'yi sosyal medyada takip etmeyi bırakmıştı. O dönem sessizliğini koruyan Duman, Beyza'nın Survivor macerasının sona ermesinin ardından ilişkilerini tamamen noktalama kararı aldı.

Yaşanan ayrılığı açık yüreklilikle anlatan Beyza Gemici, Hanzade Ofluoğlu'nun sunduğu Panorama Podcast programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ayrılık sürecinin kendisini oldukça yıprattığını söyleyen genç yarışmacı, eski sevgilisi Kerimhan Duman'a da adeta zeytin dalı uzattı. Duygusal ifadeler kullanan Beyza, eski aşkına 'geri dön' çağrısında bulunarak yeniden bir araya gelmek istediğinin sinyalini verdi.

Beyza'nın bu açıklamalarının ardından gözler şimdi Kerimhan Duman'dan gelecek olası yanıta çevrildi.

Survivor Beyza'nın eski sevgilisi Kerimhan Duman'a çağrısını buradan izleyebilirsiniz:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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