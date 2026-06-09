Cennetin Çocukları Oyuncusu, Dizisi Final Yapar Yapmaz NOW'ın Sevdam Karadeniz Dizisine Dahil Oldu
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TRT ekranlarında yayınlanan Cennetin Çocukları, 8 Haziran Pazartesi akşamı yayınlanan bölümüyle final yaptı. Cennetin Çocukları'nın finalinin ardından dizide rol alan ünlü oyuncu, NOW'ın yeni Karadeniz dizisi Sevdam Karadeniz'in kadrosuna dahil oldu.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Uzak Şehir'e rakip olarak pazartesi akşamları yayınlanan Cennetin Çocukları, düşük reytingler nedeniyle final yaptı.
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Final yapan Cennetin Çocukları oyuncusu Deniz Hamzaoğlu, NOW'ın yeni Karadeniz dizisinin kadrosunda!
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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