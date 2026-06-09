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Cennetin Çocukları Oyuncusu, Dizisi Final Yapar Yapmaz NOW'ın Sevdam Karadeniz Dizisine Dahil Oldu

Cennetin Çocukları Oyuncusu, Dizisi Final Yapar Yapmaz NOW'ın Sevdam Karadeniz Dizisine Dahil Oldu

yerli dizi Cennetin Çocukları
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
09.06.2026 - 19:38
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TRT ekranlarında yayınlanan Cennetin Çocukları, 8 Haziran Pazartesi akşamı yayınlanan bölümüyle final yaptı. Cennetin Çocukları'nın finalinin ardından dizide rol alan ünlü oyuncu, NOW'ın yeni Karadeniz dizisi Sevdam Karadeniz'in kadrosuna dahil oldu.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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Uzak Şehir'e rakip olarak pazartesi akşamları yayınlanan Cennetin Çocukları, düşük reytingler nedeniyle final yaptı.

Uzak Şehir'e rakip olarak pazartesi akşamları yayınlanan Cennetin Çocukları, düşük reytingler nedeniyle final yaptı.

Yasaklı madde testi pozitif çıkan başrol İsmail Hacıoğlu'nun TRT tarafından Cennetin Çocukları dizisinden çıkarılmasının ardından başrole Burak Serdar Şanal ve Buse Meral gelmişti. Dizideki oyuncu değişiklikleri ve Uzak Şehir'in reyting başarısı Cennetin Çocukları'nın final yapmasını hızlandıran etkenler olurken sevilen dizinin finali 8 Haziran Pazartesi akşamı yayınlandı.

Cennetin Çocukları henüz final yaparken dizide Azil karakterine hayat veren Deniz Hamzaoğlu, NOW'ın yeni dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Final yapan Cennetin Çocukları oyuncusu Deniz Hamzaoğlu, NOW'ın yeni Karadeniz dizisinin kadrosunda!

Final yapan Cennetin Çocukları oyuncusu Deniz Hamzaoğlu, NOW'ın yeni Karadeniz dizisinin kadrosunda!

Cennetin Çocukları'nda Buse Meral'in canlandırdığı Zeynep karakterinin babası Azil'e hayat veren Deniz Hamzaoğlu, Sevdam Karadeniz dizisine dahil oldu. Deniz Hamzaoğlu, NOW'ın yeni sezonda ekrana gelmeye hazırlanan Karadeniz dizisinde Emre Bey'in canlandıracağı Kuzey'in babası Medet Alazlı'ya hayat verecek.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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