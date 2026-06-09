Eşref Rüya'nın Veda Kutlamasında Demet Özdemir'in Pasta Kesme Şekli Gündem Oldu
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Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in başrollerde yer aldığı Eşref Rüya, 10 Haziran Çarşamba akşamı final bölümüyle ekrana gelecek. Eşref Rüya ekibi, dizinin son sahnesini çektikten sonra veda kutlaması yaparken başrol Demet Özdemir'in veda pastasını kesme şekli gündem oldu.
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2 sezondur ekrana gelen Eşref Rüya, 10 Haziran Çarşamba akşamı final yapacak.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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