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Eşref Rüya'nın Veda Kutlamasında Demet Özdemir'in Pasta Kesme Şekli Gündem Oldu

Eşref Rüya'nın Veda Kutlamasında Demet Özdemir'in Pasta Kesme Şekli Gündem Oldu

Eşref Rüya
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
09.06.2026 - 19:21
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Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in başrollerde yer aldığı Eşref Rüya, 10 Haziran Çarşamba akşamı final bölümüyle ekrana gelecek. Eşref Rüya ekibi, dizinin son sahnesini çektikten sonra veda kutlaması yaparken başrol Demet Özdemir'in veda pastasını kesme şekli gündem oldu.

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2 sezondur ekrana gelen Eşref Rüya, 10 Haziran Çarşamba akşamı final yapacak.

2 sezondur ekrana gelen Eşref Rüya, 10 Haziran Çarşamba akşamı final yapacak.

Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy'un başrollerde yer aldığı Eşref Rüya, 2. sezonuyla ekranlara veda etmeye hazırlanıyor. Fenomen dizinin büyük finali seyircide şimdiden merak uyandırırken set ekibi geçtiğimiz günlerde final bölümünün çekimlerini tamamladı. Eşref Rüya'nın final bölümünün çekimlerinin ardından set ekibi veda kutlaması yaparken başrol Demet Özdemir'in kutlama için hazırlanan pastayı kesme şekli gündem oldu. Kestikten sonra bıçağı pastaya saplayan Demet Özdemir'in o anları sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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