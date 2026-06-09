MasterChef Türkiye'nin Yeni Sezonundan İlk Fragman Yayınlandı, Yayın Günleri Belli Oldu

TV8'in ilgiyle takip edilen ve her sezon büyük ses getiren yemek yarışması MasterChef Türkiye'nin yeni sezonu için heyecan giderek artıyor. Survivor 2026'nın finaline sayılı günler kala, izleyiciler de gözlerini MasterChef'e çevirmiş durumda. Arama motorlarında 'MasterChef Türkiye ne zaman başlayacak?', 'MasterChef 2026-2027 sezonu hangi tarihte ekranlara gelecek?' ve 'Yeni sezon yayın tarihi açıklandı mı?' soruları en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

MasterChef Türkiye'nin yeni sezonuna ait ilk tanıtım fragmanı yayınlandı. Fragmanda yarışmanın sezon boyunca cumartesi ve pazar günleri izleyiciyle buluşacağı bilgisi paylaşılırken, programın kesin başlangıç tarihi ise henüz duyurulmadı. TV8 cephesinden resmi açıklama gelmemesine rağmen, yarışmanın Survivor finalinin ardından ekran macerasına başlaması bekleniyor.