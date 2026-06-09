MasterChef Türkiye'nin Yeni Sezonundan İlk Fragman Yayınlandı, Yayın Günleri Belli Oldu
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Survivor'da final heyecanı yaklaşırken, TV8'in bir diğer fenomen yapımı MasterChef Türkiye için de geri sayım başladı. Mutfaktaki kıyasıya rekabeti ve unutulmaz anlarıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşan yarışmanın yeni sezonu merakla beklenirken, yayınlanan ilk tanıtım fragmanı sosyal medyada büyük ilgi gördü. Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun jüri koltuğuna oturduğu MasterChef'in yayın günleri açıklandı.
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MasterChef Türkiye'nin merakla beklenen yeni sezonuna dair ilk fragman sonunda yayınlandı.
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İşte MasterChef Türkiye'nin yeni sezon ilk fragmanı:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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