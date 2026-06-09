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MasterChef Türkiye'nin Yeni Sezonundan İlk Fragman Yayınlandı, Yayın Günleri Belli Oldu

MasterChef Türkiye'nin Yeni Sezonundan İlk Fragman Yayınlandı, Yayın Günleri Belli Oldu

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Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
09.06.2026 - 18:46
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Survivor'da final heyecanı yaklaşırken, TV8'in bir diğer fenomen yapımı MasterChef Türkiye için de geri sayım başladı. Mutfaktaki kıyasıya rekabeti ve unutulmaz anlarıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşan yarışmanın yeni sezonu merakla beklenirken, yayınlanan ilk tanıtım fragmanı sosyal medyada büyük ilgi gördü. Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun jüri koltuğuna oturduğu MasterChef'in yayın günleri açıklandı.

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MasterChef Türkiye'nin merakla beklenen yeni sezonuna dair ilk fragman sonunda yayınlandı.

MasterChef Türkiye'nin merakla beklenen yeni sezonuna dair ilk fragman sonunda yayınlandı.

TV8'in ilgiyle takip edilen ve her sezon büyük ses getiren yemek yarışması MasterChef Türkiye'nin yeni sezonu için heyecan giderek artıyor. Survivor 2026'nın finaline sayılı günler kala, izleyiciler de gözlerini MasterChef'e çevirmiş durumda. Arama motorlarında 'MasterChef Türkiye ne zaman başlayacak?', 'MasterChef 2026-2027 sezonu hangi tarihte ekranlara gelecek?' ve 'Yeni sezon yayın tarihi açıklandı mı?' soruları en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

MasterChef Türkiye'nin yeni sezonuna ait ilk tanıtım fragmanı yayınlandı. Fragmanda yarışmanın sezon boyunca cumartesi ve pazar günleri izleyiciyle buluşacağı bilgisi paylaşılırken, programın kesin başlangıç tarihi ise henüz duyurulmadı. TV8 cephesinden resmi açıklama gelmemesine rağmen, yarışmanın Survivor finalinin ardından ekran macerasına başlaması bekleniyor.

İşte MasterChef Türkiye'nin yeni sezon ilk fragmanı:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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