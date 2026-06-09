article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
1 Milyondan Fazla Kişi İzledi: 2026'nın İlk Yarısında En Çok İzlenen Film Belli Oldu

1 Milyondan Fazla Kişi İzledi: 2026'nın İlk Yarısında En Çok İzlenen Film Belli Oldu

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
09.06.2026 - 15:54 Son Güncelleme: 09.06.2026 - 15:57
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

2026'da sinema salonlarına ilgi sürerken, yılın ilk 22 haftasında gişenin zirvesine yerleşen yapım da netleşti. Bir milyon seyirci barajını aşan film, rakiplerine büyük fark atarken listenin üst sıralarında hem yerli hem de yabancı yapımlar dikkat çekti. İşte 2026'nın ilk 22 haftasında en çok izlenen filmler ve gişe yarışının son durumu...

KAYNAK: Box Office

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

Hamnet
Film

Hamnet

Kardeş Takımı 3
Film

Kardeş Takımı 3

Zootropolis 2
Film

Zootropolis 2

Kurtuluş Projesi
Film

Kurtuluş Projesi

SüngerBob: Korsan Macerası
Film

SüngerBob: Korsan Macerası

Efes'in Sırrı
Film

Efes'in Sırrı

Süper Mario Galaksi Filmi
Film

Süper Mario Galaksi Filmi

Çatlı
Film

Çatlı

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yılın ilk yarısında sinemada en çok izlenen filmler açıklandı. 2026'nın ilk 22 haftasında zirvenin sahibi D.I.S.C.O. oldu.

Yılın ilk yarısında sinemada en çok izlenen filmler açıklandı. 2026'nın ilk 22 haftasında zirvenin sahibi D.I.S.C.O. oldu.

Bu yılın gişe rekortmenleri belli oldu. Sinema salonları, dijital platformların yükselişine rağmen izleyiciden ilgi görmeye devam ederken, 2026'nın ilk 22 haftasında milyonlarca seyirci beyazperdede buluştu.

Yılın ilk gününde vizyona giren D.I.S.C.O., gösterimde kaldığı 12 haftalık süreçte 1 milyon 70 bin 214 seyirciye ulaşarak 2026'nın şu ana kadar en çok izlenen filmi oldu. Yerli yapım, yılın gişe yarışında rakiplerine önemli bir fark attı.

Listenin ikinci sırasında 716 bin 336 seyirciyle Kardeş Takımı 3 yer alırken, üçüncü basamakta ise James Cameron'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Avatar: Ateş ve Kül bulunuyor. 2025'in son haftalarında vizyona giren film, yalnızca 2026 yılında elde ettiği 662 bin 153 seyirciyle yılın en çok izlenen yapımları arasına girmeyi başardı.

Yerli yapımların güçlü performansı ve büyük bütçeli yabancı filmlerin etkisiyle 2026'nın ilk yarısında sinema salonları hareketli bir dönem geçirirken, yılın geri kalanında vizyona girecek iddialı yapımların gişe sıralamasında nasıl bir değişiklik yaratacağı merak konusu.

2026'nın ilk 22 haftasında en çok izlenen 10 film:

2026'nın ilk 22 haftasında en çok izlenen 10 film:

  • D.I.S.C.O. – 1.070.214 seyirci

  • Kardeş Takımı 3 – 716.336 seyirci

  • Avatar: Ateş ve Kül – 662.153 seyirci

  • Efes'in Sırrı – 639.531 seyirci

  • SüngerBob: Korsan Macerası – 628.565 seyirci

  • Hamnet – 616.746 seyirci

  • Zootropolis 2 – 547.310 seyirci

  • Süper Mario Galaksi Filmi – 496.944 seyirci

  • Çatlı – 396.647 seyirci

  • Kurtuluş Projesi – 388.660 seyirci

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın