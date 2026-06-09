1 Milyondan Fazla Kişi İzledi: 2026'nın İlk Yarısında En Çok İzlenen Film Belli Oldu
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2026'da sinema salonlarına ilgi sürerken, yılın ilk 22 haftasında gişenin zirvesine yerleşen yapım da netleşti. Bir milyon seyirci barajını aşan film, rakiplerine büyük fark atarken listenin üst sıralarında hem yerli hem de yabancı yapımlar dikkat çekti. İşte 2026'nın ilk 22 haftasında en çok izlenen filmler ve gişe yarışının son durumu...
KAYNAK: Box Office
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Yılın ilk yarısında sinemada en çok izlenen filmler açıklandı. 2026'nın ilk 22 haftasında zirvenin sahibi D.I.S.C.O. oldu.
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2026'nın ilk 22 haftasında en çok izlenen 10 film:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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