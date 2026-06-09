1 Milyondan Fazla Kişi İzledi: 2026'nın İlk Yarısında En Çok İzlenen Film Belli Oldu

Bu yılın gişe rekortmenleri belli oldu. Sinema salonları, dijital platformların yükselişine rağmen izleyiciden ilgi görmeye devam ederken, 2026'nın ilk 22 haftasında milyonlarca seyirci beyazperdede buluştu.

Yılın ilk gününde vizyona giren D.I.S.C.O., gösterimde kaldığı 12 haftalık süreçte 1 milyon 70 bin 214 seyirciye ulaşarak 2026'nın şu ana kadar en çok izlenen filmi oldu. Yerli yapım, yılın gişe yarışında rakiplerine önemli bir fark attı.

Listenin ikinci sırasında 716 bin 336 seyirciyle Kardeş Takımı 3 yer alırken, üçüncü basamakta ise James Cameron'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Avatar: Ateş ve Kül bulunuyor. 2025'in son haftalarında vizyona giren film, yalnızca 2026 yılında elde ettiği 662 bin 153 seyirciyle yılın en çok izlenen yapımları arasına girmeyi başardı.

Yerli yapımların güçlü performansı ve büyük bütçeli yabancı filmlerin etkisiyle 2026'nın ilk yarısında sinema salonları hareketli bir dönem geçirirken, yılın geri kalanında vizyona girecek iddialı yapımların gişe sıralamasında nasıl bir değişiklik yaratacağı merak konusu.