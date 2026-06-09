Masumiyet Müzesi’nden Sonra Orhan Pamuk’tan Yeni Senaryo Sürprizi

Kitapta yer alan “Kelimeler ve Resimler (Çekilmemiş Bir Video İçin Senaryo)” başlıklı bölüm, Orhan Pamuk’un yıllar önce hazırladığı bir çalışmadan oluşuyor. Metin, klasik bir film senaryosundan farklı bir yapıya sahip. Bir tarafta anlatıcının sözleri yer alırken diğer tarafta görüntü ve kamera notları bulunuyor. Böylece okur hem anlatılanları hem de sahnelerin nasıl tasarlandığını aynı anda takip edebiliyor.

Orhan Pamuk senaryoda çocukluk yıllarına dönüyor. İlkokul döneminde yaşadığı bazı anıları anlatıyor. Öğretmeninin tahtaya yazdığı “AĞAÇ” kelimesinin zihninde nasıl bir görüntü oluşturduğunu aktarıyor. Daha sonra resim dersinde çizdiği ağaçla bu düşüncenin birleşmesini anlatıyor. Kelimeler ve görüntüler arasındaki ilişkinin küçük yaşlarda ilgisini çekmeye başladığını ifade ediyor.