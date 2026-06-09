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Masumiyet Müzesi’nden Sonra Orhan Pamuk’tan Yeni Senaryo Sürprizi

Masumiyet Müzesi’nden Sonra Orhan Pamuk’tan Yeni Senaryo Sürprizi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV&Magazin Editörü
09.06.2026 - 09:24 Son Güncelleme: 09.06.2026 - 09:25
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Orhan Pamuk’un yeni yayımlanan kitabı edebiyat dünyasında konuşulmaya devam ediyor. Son dönemde eserleri yeniden gündeme gelen Nobel ödüllü yazar, bu kez farklı bir çalışmasıyla okurların karşısına çıktı. Yapı Kredi Yayınları tarafından yayımlanan Kelimeler ve Resimler – Seçme Hatıralar, Yazılar ve Bir Hikâye adlı kitapta daha önce gün yüzüne çıkmamış bir metin yer aldı. Kitabın bölümlerinden biri, yıllar önce hazırlanan ancak hiçbir zaman çekilmeyen bir senaryoya ayrıldı.

Kaynak: Odatv

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Masumiyet Müzesi
Dizi

Masumiyet Müzesi

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Son aylarda Masumiyet Müzesi uyarlamasıyla adından söz ettiren yazar, bu kez kitapta yer alan senaryo metniyle konuşuluyor.

Son aylarda Masumiyet Müzesi uyarlamasıyla adından söz ettiren yazar, bu kez kitapta yer alan senaryo metniyle konuşuluyor.

Kitapta yer alan “Kelimeler ve Resimler (Çekilmemiş Bir Video İçin Senaryo)” başlıklı bölüm, Orhan Pamuk’un yıllar önce hazırladığı bir çalışmadan oluşuyor. Metin, klasik bir film senaryosundan farklı bir yapıya sahip. Bir tarafta anlatıcının sözleri yer alırken diğer tarafta görüntü ve kamera notları bulunuyor. Böylece okur hem anlatılanları hem de sahnelerin nasıl tasarlandığını aynı anda takip edebiliyor.

Orhan Pamuk senaryoda çocukluk yıllarına dönüyor. İlkokul döneminde yaşadığı bazı anıları anlatıyor. Öğretmeninin tahtaya yazdığı “AĞAÇ” kelimesinin zihninde nasıl bir görüntü oluşturduğunu aktarıyor. Daha sonra resim dersinde çizdiği ağaçla bu düşüncenin birleşmesini anlatıyor. Kelimeler ve görüntüler arasındaki ilişkinin küçük yaşlarda ilgisini çekmeye başladığını ifade ediyor.

Metnin ilerleyen bölümlerinde gençlik yıllarına da yer veriliyor. Pamuk, uzun süre ressam olmak istediğini anlatıyor.

Metnin ilerleyen bölümlerinde gençlik yıllarına da yer veriliyor. Pamuk, uzun süre ressam olmak istediğini anlatıyor.

Ancak daha sonra yönünü yazarlığa çevirdiğini belirtiyor. Resim yapmayı bıraktıktan sonra roman yazmaya başladığını aktarıyor. Senaryo boyunca bu iki sanat dalı arasındaki ilişki üzerinde duruyor.

Yazar, kendi eserlerine de bazı göndermelerde bulunuyor. Kara Kitap, Masumiyet Müzesi, Kafamda Bir Tuhaflık ve Veba Geceleri gibi kitaplarından örnekler veriyor. Edebiyatın ve resmin anlatım biçimlerinin nasıl farklılaştığını kendi deneyimleri üzerinden anlatıyor.

Senaryonun son bölümünde ise Columbia Üniversitesi’nde öğrencileriyle yaptığı bir çalışmaya yer veriliyor. Öğrencilerinden gözlerini kapatmalarını ve belirli bir düşünceyi akıllarından geçirmelerini istiyor. Daha sonra bu düşüncenin zihinlerinde bir resim olarak mı yoksa kelimeler olarak mı ortaya çıktığını soruyor. Ancak öğrenciler bu soruya net bir cevap veremiyor. Pamuk da kendisinin yıllardır bu sorunun kesin cevabını bulamadığını söylüyor.

Ortaya çıkan bu senaryonun ardından Orhan Pamuk’un benzer bir projeyi yeniden hayata geçirip geçirmeyeceği de merak edilmeye başladı.

Ortaya çıkan bu senaryonun ardından Orhan Pamuk’un benzer bir projeyi yeniden hayata geçirip geçirmeyeceği de merak edilmeye başladı.

Özellikle son dönemde Masumiyet Müzesi uyarlamasının gördüğü ilgi, yazarın eserlerine olan ilgiyi bir kez daha ortaya koymuştu. Hem Türkiye’de hem de yurt dışında geniş bir okur kitlesine sahip olan Pamuk’un hikâyeleri ekran dünyasında da karşılık bulmaya devam ediyor. Bu nedenle yıllar önce kaleme alınan ancak çekilmeyen senaryonun yeniden değerlendirilip değerlendirilmeyeceği şimdiden konuşuluyor. Herhangi bir yeni proje açıklanmış olmasa da kitapta yer alan bu metin okurların dikkatini çekmeyi başardı. Masumiyet Müzesi uyarlamasının yarattığı ilgi düşünüldüğünde, Orhan Pamuk imzası taşıyan yeni bir dizi ya da film projesinin de benzer şekilde merak uyandırması sürpriz olmayacak. Şimdilik gözler hem yazarın yeni çalışmalarına hem de bu senaryonun gelecekte farklı bir projeye dönüşüp dönüşmeyeceğine çevrilmiş durumda.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV&Magazin Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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