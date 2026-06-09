Masumiyet Müzesi’nden Sonra Orhan Pamuk’tan Yeni Senaryo Sürprizi
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Orhan Pamuk’un yeni yayımlanan kitabı edebiyat dünyasında konuşulmaya devam ediyor. Son dönemde eserleri yeniden gündeme gelen Nobel ödüllü yazar, bu kez farklı bir çalışmasıyla okurların karşısına çıktı. Yapı Kredi Yayınları tarafından yayımlanan Kelimeler ve Resimler – Seçme Hatıralar, Yazılar ve Bir Hikâye adlı kitapta daha önce gün yüzüne çıkmamış bir metin yer aldı. Kitabın bölümlerinden biri, yıllar önce hazırlanan ancak hiçbir zaman çekilmeyen bir senaryoya ayrıldı.
Kaynak: Odatv
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Son aylarda Masumiyet Müzesi uyarlamasıyla adından söz ettiren yazar, bu kez kitapta yer alan senaryo metniyle konuşuluyor.
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Metnin ilerleyen bölümlerinde gençlik yıllarına da yer veriliyor. Pamuk, uzun süre ressam olmak istediğini anlatıyor.
Ortaya çıkan bu senaryonun ardından Orhan Pamuk’un benzer bir projeyi yeniden hayata geçirip geçirmeyeceği de merak edilmeye başladı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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