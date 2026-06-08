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Türk Televizyon Tarihinin En İkonik 'Kötü Karakteri' Kim?

Türk Televizyon Tarihinin En İkonik 'Kötü Karakteri' Kim?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
08.06.2026 - 10:01 Son Güncelleme: 08.06.2026 - 10:02
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Bazı karakterler vardır ki, dizinin başrolünden çok daha fazla iz bırakırlar. Attıkları o sinsi bakışlar, arkadan çevirdikleri muazzam işler ve asla doymak bilmeyen hırslarıyla televizyon tarihine adlarını altın harflerle yazdırdılar. Şimdi adaleti sağlama ve bu kötülük dehalarını kendi kulvarlarında kapıştırma vakti! Sence hangisinin planı daha şeytaniydi, hangisi kötülükte bir dünya markasıydı? 

Hazırsan, Türk televizyon tarihinin en büyük şer odağını seçmek için oylama başlasın!

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Üyesi
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